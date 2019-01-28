Кадыров - Федору Емельяненко: Негоже Последнему Императору лежать на настиле спустя 35 секунд

ММА 28 января 2019 16:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В ночь на воскресенье Федор Емельяненко нокаутом проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в спортивный клуб «Ахмат».

«В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом. А сегодня двери клуба «Ахмат» перед Федором Владимировичем открываются настежь.

Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное - через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка. Федор Владимирович, нужно предпринимать меры, не откладывая в долгий ящик. Клуб «Ахмат» готов пойти навстречу», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.