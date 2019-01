Промо-скандалы: как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови и оскорблений

UFC 193: Rousey vs. Holm

UFC 129: St-Pierre vs. Shields

May 14, 2016

UFC 198: Werdum vs. Miocic

UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson

UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2

UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk

UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2

UFC 188: Velasquez vs. Werdum

UFC 180: Werdum vs. Hunt

UFC 144: Edgar vs. Henderson

377

UFC 205: Alvarez vs. McGregor

Nov 12, 2016

New York City, New York, U.S.