Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:34ММАЛаптева Елена

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной

Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

– За счет чего вам удалось одержать победу над Олейником?
– Я известен своими ударами коленями. Они меня не подвели и в этот раз. Мой соперник пропустил несколько серьезных ударов. Я его подловил, потому что он часто выставлял голову вперед и пытался отталкивать меня назад. Он помогал мне создавать дистанцию для ударов коленями, несколько пришлись прямо в челюсть. Когда я почувствовал, что он слабеет, я немедленно перешел на добивание.

– Последний раз болевым приемом вас победил Фабрисио Вердум в 2006-м году. Олейник – известный мастер удушающих приемов. Вы не опасались, что он вас подловит в партере?
– Вначале первого раунда он меня удивил мгновенным переводом боя в партер, но я быстро смог встать на ноги и продолжить поединок в удобном мне стиле. Невероятно, но за свою карьеру в ММА Алексей выигрывал своим коронным приемом «удавкой Иезекииля» более десятка раз. Он и тут попытался выйти на этот прием, но меня не так-то легко «удушить». Он оказывал давление на меня, пытаясь периодически подвести меня к клетке, и тратил на это много энергии, чем я и воспользовался.

– Когда шла работа в стойке, Алексей начинал несколько атак и кажется сыпал на вас градом ударов. Насколько было тяжело в этот момент?
– Я помню, как Алексей потряс меня мощным правым оверхендом, стал атаковать. Я прикрывал голову, он несколько раз попадал по корпусу от чего, я уверен, мой тренер будет не в восторге. Но главное – победа за мной.

– Вы были чемпионом Strikeforce , DREAM и К-1, и в прошлом близко подошли к титульному поединку за пояс UFC. Вы попытаетесь забрать пояс до завершения карьеры?
– На сегодня пояс тяжелого дивизиона UFC – моя цель. Но говорить о титуле пока рано. Я думаю, надо одержать три победы подряд, и уже потом просить у UFC бой за пояс. Победа над Олейником выводит меня в серию двух побед, если я подерусь в сентябре, то к концу года, может быть, подерусь и за пояс.

– С кем бы вы хотели встретиться в следующем поединке?
– Моим соперников в карде Санкт-Петербурга должен был стать Александр Волков. Я не знаю, по каким причинам он снялся с боя за 18 дней до его даты. Руководство UFC мне ничего не объясняло, просто поставило перед фактом, что теперь со мной будет драться Олейник. Я видел выступление Волкова на турнире UFC в Роттердаме. Он – очень интересный боец, хорошо работает в стойке. Это был бы зрелищный бой, но и у Волкова я бы выиграл! Я не знаю, что там у него со здоровьем и будет ли он в порядке в сентябре. Этот матч был бы интересен болельщикам в России, так что может быть, я еще вернусь в вашу страну на турнир UFC.

– Вас неплохо встретили в России, несмотря на то, что вы дрались дома у противника. А вот Волкова в Роттердаме во время боя и даже после победы над Штефаном Штруве зрители освистали – это такая форма морального прессинга со стороны болельщиков у вас дома?
– Не знаю, почему в Голландии так делают, но это традиция. Болельщики не только криками поддерживают своих соотечественников, но и всячески выражают недовольство его оппонентом. В России ко мне всегда хорошо относились, я благодарен болельщикам, которые поддерживают меня уже много лет. Первый раз я приехал в Россию в 2000 году в Екатеринбург и бывал у вас в стране довольно часто. Может быть, я уже заслужил право не быть освистанным.

– Вам нравится современный Питер?
– Да, это совсем другой город – красиво подсвеченный, чистый, красивый, безопасный. По Питеру очень приятно гулять.

– Если удастся взять пояс UFC, вы планируете в ближайшее время завершить карьеру в ММА?
– Нельзя драться вечно – я планирую отойти от дел через два-три года. Думаю, что я закончу карьеру и перееду в Таиланд – там так классно. Я езжу в Таиланд с начала 2000-х, тренируюсь в Паттае и на Ко Самуи в клубе SuperPro.

– За что вы так любите Таиланд?
– А как можно Таиланд не любить? Таиланд – это невероятная природа, добрые люди, это свобода, убойные тренировки и прекрасный климат.

– Какие чувства вы испытали, когда узнали о замене соперника – ведь в обычной жизни вы с Алексеем друзья?
– Я рад, что он принял этот вызов, и главный бой карда Санкт-Петербурга состоялся. Драться с другом я не хотел, но выбора у меня не было. UFC обычно не предлагает несколько вариантов, нужно драться с тем противником, которого дают. Поэтому на взвешивании мы обнялись по-братски. Несмотря на это, я не собирался делать ему никаких поблажек. Дружба дружбой, но в Россию я приехал, чтобы надрать сопернику задницу.

– Вы раньше тренировались с Олейником и в США, и в России – не боялись, что он слишком много знает и это даст ему преимущество?
– Я тоже немало о нем знаю! Мы хорошо спарринговали в московском клубе единоборств No1, где на тот момент собралось несколько тяжей, но последний раз мы вместе тренировались несколько лет назад, так что я был спокоен.

– Волков и Олейник – совершенно разные по стилю соперники: первый – страйкер, второй – борец. Как вам удалось быстро перестроиться под нового бойца?
Я универсальный боец, ветеран ММА – в спорте уже более 20 лет. Поэтому, смена соперника не играет сильного влияния. В последнее время главное для меня – следить за своей формой. К бою с Олейником я подошел на пиковой форме, и вы все увидели результат. Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной.

– Ваш предыдущий оппонент Сергей Павлович тоже выступил в карде UFC Санкт-Петербург – в этот раз он выиграл. Вам понравился его бой?
Да, Сергей прекрасно показал себя в бою против Марсело Голма. Он уверено выиграл нокаутом в первом раунде и выглядел очень довольным. Уверен, для него было важно реабилитироваться именно в таком жестком стиле после поражения в дебюте.

– Вы известны как боец, который часто меняет залы, но больше всего шума наделало ваше расставание с командой JacksonWinkMMA из Альбукерке. Вам комфортно тренироваться в новом зале в Денвере ElevationFightTeam?
Уйти из старой команды было непросто, ведь в Альбукерке я тренировался с 2014 года. Но я ни о чем не жалею. Плюсы Денвера – здоровая моральная обстановка и отличные тренера. Мы прекрасно сработались с ними. Я поменял зал после двух тяжелых поражений от Франсиса Нганну и Кертиса Блейдса. Посмотрите, как легко я расправился с Сергеем Павловичем в Китае, хотя для многих именно небитый русский был фаворитом. Я выиграл последние два боя в первом раунде, так что перемены мне на пользу.

– После того как Нганну нокаутировал вас в 2018 и Блейдс обыграл в 2019 у многих любителей ММА были серьезные сомнения в том, удастся ли вам сохранить карьеру в UFC. Против Блейдса вы дрались в предварительном карде – это серьезное понижение в статусе для бывшего претендента на титул. Вы чувствуете, что ситуация переменилась в вашу пользу и ваша карьера опять идет в гору?
– После того, как я проиграл Нганну и Блейдсу в моей жизни наступила темная полоса. Мне пришлось принять радикальные меры, покопаться в себе, изменить процесс тренировок. Если честно, я стал лучше и как боец, и как человек. Поражения помогают нам расти над собой.

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