Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усами

– Выступать в лучшей лиге – мечта любого бойца. Что чувствуете по этому поводу?

– Я об этом мечтал, и мечта стала явью. Каждый день об этом думаю. Например, сегодня утром в шесть утра прошла тренировка. Я прихожу и спрашиваю: «А я точно буду драться в UFC?» Мне отвечают: «Давайте уже скажем, что этот пранк затянулся».

– Почему вы не дрались в известных российских промоушенах?

– Этот вопрос лучше задать моему менеджеру. Я доверяю его мнению, а он не советовал мне подписывать контракты в России. Могли быть разные нюансы. Например, срок соглашения из-за которого я был не смог перейти в другую лигу.

– Бой пройдет в Чикаго. Где вам удобно драться – дома или на выезде?

– Это мечта моей жизни. Я был бы готов целый месяц сюда лететь без остановок. Я бы летел с радостью и улыбкой на лице.

– В отличие от многих российских бойцов вы постоянно шутите и улыбаетесь. Вы всегда в хорошем настроении?

– Я провожу много времени в стране улыбок – Таиланде. В целом, я всегда стараюсь быть на позитиве. Негатива по миру хватает, поэтому лучше держать улыбку.

– У вашего соперника большой опыт боев в UFC. Как вы к этому относитесь?

– Это очень хорошо. Я благодарен судьбе. Благодарен Эдди, его семье, детям. Я безумно люблю этого человека с его прекрасными усами, хотя ни разу лично его не встречал. Он мне нравится. Я слышал, что о нем говорили в негативном тоне, но такие разговоры я пресекал: «Не смейте так говорить про моего соперника». Не было бы Эдди, не было бы и меня в Чикаго. Я до сих пор не верю, что нахожусь здесь.

– Самый главный момент – это сам бой. Как он пройдет?

– Как пройдет? Обычное дело. Представьте себе, мои дедушки – воевали, рисковали жизнью. А ты выходишь, есть правила, есть рефери. Выскочил, подрался, это кайф! Надо ловить такие моменты. Мы же не убиваем друг друга. Жесткий спарринг. И все.

– Сейчас вы, наверное, герой номер один в Якутии. К вам есть повышенное внимание из родного региона?

– Я бы себя героем не назвал, но внимания действительно стало больше. Особенно в последние дни.

– Не отвлекает ли это от тренировок? Не сказалось на процессе подготовки?

– Нет.

– Кто был в вашем лагере и помогал вам готовиться?

– Со мной, например, в одном лагере был Петр Ян. Но я в основном работал на мешках. Спаррингов у меня было не так много.

– Дана Уайт считает Яна самым перспективным российским бойцом. Как вы оцениваете его шансы?

– Дай Бог, чтобы он как можно быстрее стал чемпионом. Ему это по силам. Я буду за него рад.

– Что думаете про главный бой вчера между Генри Сехудо и Марлона Мораеша?

– К сожалению, ничего сказать про них не могу. Не было времени смотреть их бои. Мне бы успеть сделать все свои дела.