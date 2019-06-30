Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) - Советский спорт
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30 июня 2019 09:51ММАВащенко Сергей

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)

В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Цыган переоценил свои возможности

Главный бой турнира, как и ожидалось, получился скоротечным. Победитель этой схватки совершенно точно становился главным претендентом на чемпионский бой в тяжелом весе. Явным фаворитом был Нганноу, который до боя с дос Сантосом легко расправился с еще одним бывшим чемпионом Кейном Веласкесом.

На поединок против Кейна Нганноу по прозвищу Хищник потратил всего 26 секунда, а вот бразилец по прозвищу Цыган сумел продержаться чуточку больше. Одна минута и 10 секунд — и Фрэнсис уже праздновал победу техническим нокаутом.

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До этого поединка дос Сантос уверял, что готов вновь стать чемпионом и француз не станет для него помехой. Но с самого начала первого раунда все пошло не по его плану. Нганноу форсировал события, как всегда, он это делает прекрасно, налетел на Джуниора и заставил его капитулировать.

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Нганноу — будущий чемпион?

Когда только Фрэнсис перешел в UFC, о нем заговорили, как о будущем чемпионе. Поначалу Нганноу оправдывал ожидания, сметал всех соперников со своего пути. Луис Энрике, Кертис Блейдс, Боян Михайлович, Энтони Хэмилтон, Андрей Орловский и Алистар Оверим… Никто из этих мощных парней не дотянул до финального гонга. Однако, затем что-то в самом Нганноу надломилось. Ему дали чемпионский бой против американца хорватского происхождения Стипе Миочича. Француз неожиданно открылся фаворитом, но проиграл по очкам. Миочич выбрал правильную тактику, не лез в размен и держал Фрэнсиса на дистанции. После этого боя Нганноу проиграл по очкам и Деррику Льюису и тот бой можно назвать одним из самых скучнейших по итогам 2018 года.

Два поражения кряду — и многие эксперты и фанаты ММА разочаровались в бойце. Но не тут-то было. Нганноу вернулся в чемпионскую гонку, нокаутировав Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса и Джуниора дос Сантоса. Да как нокаутировал… Загляденье. Эти финиши можно смотреть бесконечно.

Что дальше для Нганноу?

Теперь понятно, что он — главный претендент на титульный поединок. А вот с кем он подерется, станет ясно 18 августа, когда в Анахайме Даниэль Кормье будет защищать пояс в тяжелом весе в бою-реванше против того самого Стипе Миочича.

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