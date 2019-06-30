Нганноу - машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)

В воскресенье в Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу Фрэнсис Нганноу в первом раунде победил Джуниора до Сантоса техническим нокаутом. Французу понадобилось чуть более минуты, чтобы рефери остановил бой.

Об это схватке мы уже писали подробно. Почитать можно здесь! Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)

А сейчас предлагаем вам насладиться лучшими моментами турнира в видеоформате.

Эрик Андерс (США) - Винисиус Моррейра (Бразилия)

Победа Андерса нокаутом в первом раунде за 78 секунд

Дрю Добер (США) - Марко Поло Рейес (Мексика)

Победа Добера техническим нокаутом в первом раунде за 67 секунд

Демиан Майя (Бразилия) - Энтони Рокко Мартин (США)

Победа Майи раздельным решением судей

Джозеф Бенавидес (США) - Жусьер Формига (Бразилия)

Победа Бенавидеса техническим нокаутом во втором раунде

Фрэнсис Нганноу (Франция) - Джуниор дос Сантос (Бразилия)

Победа Нганноу техническим нокаутом в первом раунде за 70 секунд