Нганноу - машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)

В воскресенье в Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу Фрэнсис Нганноу в первом раунде победил Джуниора до Сантоса техническим нокаутом. Французу понадобилось чуть более минуты, чтобы рефери остановил бой.
Об это схватке мы уже писали подробно. Почитать можно здесь! Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)
А сейчас предлагаем вам насладиться лучшими моментами турнира в видеоформате.
Эрик Андерс (США) - Винисиус Моррейра (Бразилия)
Победа Андерса нокаутом в первом раунде за 78 секунд
Дрю Добер (США) - Марко Поло Рейес (Мексика)
Победа Добера техническим нокаутом в первом раунде за 67 секунд
Демиан Майя (Бразилия) - Энтони Рокко Мартин (США)
Победа Майи раздельным решением судей
Джозеф Бенавидес (США) - Жусьер Формига (Бразилия)
Победа Бенавидеса техническим нокаутом во втором раунде
Фрэнсис Нганноу (Франция) - Джуниор дос Сантос (Бразилия)
Победа Нганноу техническим нокаутом в первом раунде за 70 секунд
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