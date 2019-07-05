Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попало

Фото из инстаграма Ивана Штыркова

Российский полутяжеловес Иван Штырков (15 побед, 1 ничья, 0 поражений) не долго переживал из-за расторжения контракта с сильнейшей лигой мира UFC. Буквально через несколько дней после объявления о том, что в его организме нашли допинг, Уральский Халк подписал контракт с японским промоушеном Rizin. И его дебют уже совсем скоро.

0 поражений в UFC

Иван Штырков провел на контракте в UFC всего три месяца. Должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. Сказали, что он не сможет принять участие в шоу — заболел. И это было самое настоящее вранье. Вранье для того, чтобы взять паузу на вскрытие допинг-пробы B. Проба A была сомнительной. Решили проверить досконально. В итоге, в организме Ивана Штыркова были найдены следы запрещенных веществ, которые влияли на прирост мышечной массы. Сам Штырков, конечно же, отрицал то, что он принимал какие-либо вещества, которые находятся в черном списке.

По его словам, после подписания контракта с UFC, он совершенно точно ничего не принимал. А синтетический стероид Болденон остался в его организме еще с давних времен, с 2013 года, когда он прокачивал ноги после одной из операций. Иван тогда еще и по правилам ММА не выступал. Но, опять же, это все слова самого Штыркова. Как дела обстоят на самом деле, никто не знает, кроме самого бойца. Но, очевидно, всю правду он не скажет. Может быть, через десятки лет, когда он выиграет все возможные и невозможные титулы в ММА, станет легендой спорта, может быть, он напишет о себе книгу, где расскажет все, как оно было. И эта книга станет шедевром. А может, и не станет.

В любом случае, сторона Штыркова попросила UFC (а, может быть, и это было решение организации) о расторжении контракта, чтобы не получить двухгодичную дисквалификацию. Сыграли на опережение. Дисквалификацию то дать могут, но россиянин уже не в UFC и, собственно, со своими следами допинга может выступать в других промоушенах, где за этим не следят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Shtyrkov (@ivanshtyrkov) 6 Апр 2019 в 7:10 PDT

Здравствуй, Япония

У Штыркова было немало предложений, как из России, так и из других промоушенов. Он мог вернуться в родную лигу RCC, где бы ему привозили «сбитых летчиков». Мог бы подписать контракт с лигой ACA, где бы его обеспечили достойными соперниками. В конце концов, Иван мог подраться против Владимира Минеева в промоушене Fight Nights и знатно на этом хайпануть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Shtyrkov (@ivanshtyrkov) 4 Сен 2018 в 11:03 PDT

На Ивана имели планы представители польского промоушена KSW, но Халк не захотел туда идти. В итоге, он поставил подпись на контракте японской лиги Rizin. Где, как вы поняли, нет никаких допинг-проверок. Но и бойцов высокого уровня там тоже не видать.

В этом промоушене дерутся либо ветераны, как Мирко Филиппович, либо фрики, как Боб Сапп, либо малоизвестные спортсмены с непонятыми статистиками выступлений в ММА. Лига «Райзн» хотела стать новым «Прайдом», но не получилось. Время уже не то. Да и ММА, как спорт, ушел далеко вперед, оставив японские битвы начала 2000-х где-то в памяти олдскульных фанатов.

Дебютный поединок Штыркова в Японии состоится уже совсем скоро, 28 июля. Его соперником станет южнокореец Хун Ким. Ему — 39 лет!!! За свою карьеру в ММА он провел 24 поединка, в которых одержал десять побед, потерпел 12 (!) поражений и два поединка свел вничью. Феноменальный соперник для нашего парня…

Иван, ты такой карьеры хотел для себя?