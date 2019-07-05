Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попало - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июля 2019 19:39ММАВащенко Сергей

Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попало

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.

Фото из инстаграма Ивана Штыркова

Российский полутяжеловес Иван Штырков (15 побед, 1 ничья, 0 поражений) не долго переживал из-за расторжения контракта с сильнейшей лигой мира UFC. Буквально через несколько дней после объявления о том, что в его организме нашли допинг, Уральский Халк подписал контракт с японским промоушеном Rizin. И его дебют уже совсем скоро.

0 поражений в UFC

Иван Штырков провел на контракте в UFC всего три месяца. Должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. Сказали, что он не сможет принять участие в шоу — заболел. И это было самое настоящее вранье. Вранье для того, чтобы взять паузу на вскрытие допинг-пробы B. Проба A была сомнительной. Решили проверить досконально. В итоге, в организме Ивана Штыркова были найдены следы запрещенных веществ, которые влияли на прирост мышечной массы. Сам Штырков, конечно же, отрицал то, что он принимал какие-либо вещества, которые находятся в черном списке.

По его словам, после подписания контракта с UFC, он совершенно точно ничего не принимал. А синтетический стероид Болденон остался в его организме еще с давних времен, с 2013 года, когда он прокачивал ноги после одной из операций. Иван тогда еще и по правилам ММА не выступал. Но, опять же, это все слова самого Штыркова. Как дела обстоят на самом деле, никто не знает, кроме самого бойца. Но, очевидно, всю правду он не скажет. Может быть, через десятки лет, когда он выиграет все возможные и невозможные титулы в ММА, станет легендой спорта, может быть, он напишет о себе книгу, где расскажет все, как оно было. И эта книга станет шедевром. А может, и не станет.

В любом случае, сторона Штыркова попросила UFC (а, может быть, и это было решение организации) о расторжении контракта, чтобы не получить двухгодичную дисквалификацию. Сыграли на опережение. Дисквалификацию то дать могут, но россиянин уже не в UFC и, собственно, со своими следами допинга может выступать в других промоушенах, где за этим не следят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ivan Shtyrkov (@ivanshtyrkov)

Здравствуй, Япония

У Штыркова было немало предложений, как из России, так и из других промоушенов. Он мог вернуться в родную лигу RCC, где бы ему привозили «сбитых летчиков». Мог бы подписать контракт с лигой ACA, где бы его обеспечили достойными соперниками. В конце концов, Иван мог подраться против Владимира Минеева в промоушене Fight Nights и знатно на этом хайпануть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ivan Shtyrkov (@ivanshtyrkov)

На Ивана имели планы представители польского промоушена KSW, но Халк не захотел туда идти. В итоге, он поставил подпись на контракте японской лиги Rizin. Где, как вы поняли, нет никаких допинг-проверок. Но и бойцов высокого уровня там тоже не видать.

В этом промоушене дерутся либо ветераны, как Мирко Филиппович, либо фрики, как Боб Сапп, либо малоизвестные спортсмены с непонятыми статистиками выступлений в ММА. Лига «Райзн» хотела стать новым «Прайдом», но не получилось. Время уже не то. Да и ММА, как спорт, ушел далеко вперед, оставив японские битвы начала 2000-х где-то в памяти олдскульных фанатов.

Дебютный поединок Штыркова в Японии состоится уже совсем скоро, 28 июля. Его соперником станет южнокореец Хун Ким. Ему — 39 лет!!! За свою карьеру в ММА он провел 24 поединка, в которых одержал десять побед, потерпел 12 (!) поражений и два поединка свел вничью. Феноменальный соперник для нашего парня…

Иван, ты такой карьеры хотел для себя?

Посмотреть эту публикацию в Instagram

BOOM!! Ivan Shtyrkov signed a deal with Rizin FF!!! #mma #russia #japan #россия #иван #штырков

Публикация от Bruno Massami (@massamiworld)

1

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/07 10:05Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/07 21:09Футбол
Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнирНа предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
04/07 21:50Футбол
Сигнал РПЛ от «Краснодара»: долой лигу автобусов!«Турнир четырех» в Австрии, победителем которого вышел «Краснодар», стал неплохим разогревом перед началом нового сезона. Наш автор подводит итоги.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
04/07 16:00Футбол
Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 летПереход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо).
04/07 18:30Футбол
Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
05/07 14:22Футбол
Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективеИзвестный российский тренер подвел итоги Кубка Париматч Премьер.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/07 16:04Футбол
«Это мечта». «Порту» объявил о переходе Зе ЛуишаПо слухам, его трансфер обошелся клубу в 10 млн евро.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
Новости
20:06 УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков
19:54 Футбол Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»
19:51 ММА Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб
19:44 Футбол Насри перешел в «Андерлехт»
19:33 Футбол Фанаты минского «Динамо» выступили против российской премьер-лиги
19:32 Футбол Месси оказал давление на руководство «Барселоны», настояв на трансфере Неймара
19:10 Фигурное катание Алексей Красножон: Развиваться в России мне было бы сложно
18:53 Футбол Моуринью ведет переговоры о работе с китайским клубом и национальной сборной
18:52 Олимпиада Александр Попов: Я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал
18:34 ММА Емельяненко проведет бой с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC
18:29 Футбол «Оренбург» подпишет форварда брестского «Динамо»
18:16 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Возможно, «МЮ» совершит еще несколько трансферов
17:52 Футбол Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»
17:37 Футбол Зе Луиш: И я, и «Порту», хотели, чтобы этот трансфер состоялся
17:18 Теннис Хачанов проиграл испанскому теннисисту и покинул Уимблдон
17:10 Футбол «Аякс» недоволен действиями «Ювентуса» и может продать де Лигта в «Барселону»
16:59 Футбол «Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова
16:35 Футбол Защитник «Реала» Регилон перешел в «Севилью»
16:20 Футбол Директор по безопасности УЕФА посетит матч с участием «Ахмата»
15:54 Футбол СМИ: Набиуллин близок к переходу в «Сочи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика