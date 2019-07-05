Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник — просто мощь

Что такое Bare Knuckle

Это развивающийся промоушен, в котором спортсмены бьются на чистых кулаках. Без ног и без борьбы. Прошедший турнир, в главном бою которого экс-боец UFC Артем Лобов по очкам победил боксера Пола Малиньяджи, заставил говорить о себе глобально. Организация заработала немало денег на продаже платных трансляций (их купили более 200 тысяч человек).

Сейчас организаторы на волне успеха пытаются договориться с известными бойцами, которые освобождены от контрактов с другими организациями. Так, представители американской лиги вышли на Александра Емельяненко.

Будет ли там драться Емельяненко?

По информации «Советского спорта», переговоры еще ведутся. Стороны общаются и потихоньку приходят к согласию. Александр Емельяненко сам не скрывает, что эта идея ему интересна. Во-первых, это что-то новенькое. Во-вторых, можно заметно прокачаться в узнаваемости. В-третьих, в лиге хорошие гонорары для спортсменов. Так, Артем Лобов, который никогда не являлся звездой в ММА, заработал свыше 100 тысяч долларов.

Так что, вероятность того, что Александр подпишет контракт, очень велика. К тому же из США стали приходить слухи о его возможном сопернике. И это очень интересно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 29 Май 2019 в 4:17 PDT

Энтони Джонсон

Первая информация появилась сегодня в твиттере. Якобы президент промоушена Дэвид Фельдман написал, что на десятом турнире Александр сразится за чемпионский пояс в тяжелом весе против американца Энтони Джонсона. Конечно, этой информации верить было нельзя. Какой-то непонятный твиттер и слишком крутая новость. Но позже эту информацию стали подтверждать и другие источники. Так, ТАСС, ссылаясь на кого-то из команды Емельяненко заявил, что «Джонсон — один из вариантов. Есть и другие.Пока контракт не подписан, ведутся переговоры».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Rumble Johnson (@anthony_rumble) 13 Апр 2019 в 1:21 PDT

Если бой Емельяненко — Джонсон состоится — это будет мега круто. Энтони Джонсон - 35-летний спортсмен, который очень долгое время выступал в UFC и был главным соперником для Даниэля Кормье и Джона Джонса в полутяжелом весе. Да, Энтони дважды проиграл Черному Федору, но его физическая мощь и необыкновенный потенциал подкупали всех любителей ММА. Он был одним из лучших бойцов организации, но решил закончить свою карьеру. Это случилось как раз после второго поражения от Кормье в апреле 2017 года. Джонсону было настолько обидно, что он решил завязать.

Весь 2018 год ходили слухи, что Джонсон вернется в UFC, но этого так и не случилось. Сейчас американец заметно прибавил в весе и занимается тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Если раньше он весил около 100 кг, то сейчас — все 130.

Когда ждать официальных новостей

Скорее всего, ясность наступит в самое ближайшее время. Возможно о подписании контракта Емельяненко с промоушеном станет известно уже на следующей неделе. Но не стоит верить в том, что его соперником станет Энтони Джонсон. Смутно верится в то, что американец захочет вернуться в бои. У себя на странице в инстаграме он уже заявил, что он не собирается выступать.

Ну, а если, вся эта информация, основанная на слухах, подтвердится, то нас ждет интереснейшее событие.