Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь - Советский спорт
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09 августа 2019 20:00ММАУсачев Владислав

Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь

Российский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.

Бой пройдет 11 августа в Монтевидео (Уругвай).

«РЕКОРДОМ НЕ ДОРОЖУ»

– Ваш рекорд 20-0. Подобное на серьезном уровне удалось только Хабибу Нурмагомедову и Виталию Минакову. Вы придаете значение тому, что следующая победа позволит вам сравняться с Минаковым?
– Нет. Я не придаю этому значения и не гонюсь за тем, чтобы кого-то обогнать. У меня есть задача: выступить и выиграть бой. Мне не интересно гоняться наперегонки. Иной раз я сам забываю, сколько я одержал побед – 19 или 20. Приходится подсматривать. Я этим не дорожу. 20-0 – случилось все хорошо. Будет 21 – еще лучше. А проиграть можно в любой момент.

– Ваш соперник сменился 30 числа. Как вы восприняли эту новость? Насколько смена соперника повлияла на подготовку?
– Конечно, смена соперника вносит серьезные изменения. Расскажу предысторию. Мы прилетели в Уругвай за три недели до боя. Хотели пройти акклиматизацию. И вот, мы находимся в Монтевидео, а мне приходит смс: «У соперника сломан нос. Он снялся с боя». Думаю: «Прекрасно, приехал туристом». Тяжелый перелет, неделю здесь и непонятно, найдут ли мне соперника. Но в тот же вечер мне сообщили, что нашлась замена.

Я улетел далеко от дома, и мне нет смысла сразу возвращаться домой, поэтому мне без разницы, кто соперник. Другого уже не найдут, пришлось согласиться на бой. Естественно, что тактика маленько поменялась. Но на тренировках это не слишком отразилось. Со мной приехал тренер по грепплингу. За эти две недели мы разобрали моменты и поставили тактику на бой. Знаем, что делать. Не в первой.

– Раз вы несколько часов провели в качестве туриста, удалось осмотреться вокруг?
– Я особо не гулял. Чуток по набережной и домой. А так я даже не понимаю местный язык. Один раз в магазине женщина и мужчина подошли и сфотографировались. Увидели сломанные уши моего тренера и обратились, кто мы такие.

«СОПЕРНИК ОПАСЕН В БОРЬБЕ»

– Как охарактеризуется нового соперника – Гилберта Бернса?
– Опытный боец. Он в рейтинге. Правда в другой весовой категории. Опасен тем, что у него хорошая борьба. Трехкратный чемпион мира по джиу-джитсу. Буду стараться не ввязываться в борьбу. По ударному стилю я особо не переживаю. Самое главное грамотно отработать в борьбе. Соперник очень опасен в этом.

– Относительно недавно Хорхе Масвидал одержал победу над Беном Аскреном, врезавшись в него коленом на первых секундах. Вам реально подготовить что-то подобное?
– Все может быть. Можно влететь, можно промахнуться. У меня тактика чуть-чуть другая. Я не люблю налетать. Сегодня получилось, а завтра сам нарвешься на удар. Все зависит от бойца. Масвидал знал, что Аскрен «заходит» в ноги, вытянув руки. Это ошибку видно издалека во всех боях Бена. Он постоянно идет руками вперед с опущенной головой, не защищаясь. Мой соперник так не делает. Он работает в стойке и он – взрывной. В ноги он не летит, поэтому бессмысленно его встречать коленями. Нужно в первом раунде посмотреть, какие у него ошибки, а потом ловить. С ним такое не проканает.

– Во время чемпионства в М-1 вы распределяли силы на пять раундов, прибавляя во второй половине. Поэтому дебют в UFC у вас не получился ярким. Вам удалось уже перестроиться от пяти раундов к трем?
– Адаптируемся потихонечку. Конечно, форсировать надо с первого раунда. Это еще зависит от самого бойца и технических элементов. Одним нужно зарубиться, а мне надо тактически посмотреть, что соперник подготовил под меня. Он может раскрыть все карты в первом раунде и дальше его можно разобрать по полочкам. Зарубаться в первом раунде для меня неправильно. Нужно раздергать, посмотреть. Проходит первый раунд, и дальше начинаешь добавлять. Раньше в пяти раундах так и получалось. Сейчас я постараюсь пораньше проанализировать и начать действовать.

«ДОМА СКУЧНОВАТО ДРАТЬСЯ»

– Последний бой вы провели в Австралии. Сейчас в Уругвае. Удобно ли вам драться вдали от дома? И не из-за проблем с визой вы еще не дрались в США?
– Проблем нет. Конечно, большие перелеты – неудобно. Но я заранее приезжаю в страну, поэтому проблем у меня нет. Заодно можно мир посмотреть. Дома скучновато драться. Зато готовиться удобнее. Лететь быстрее, и акклиматизации нет.

– Сейчас UFC не транслируется на общедоступном канале. И другие промоушены проводят гораздо меньше ивентов, чем в прежние годы. Отражается ли это на популярности смешанных единоборств?
– Хотелось бы, чтобы были бесплатные трансляции. Уровень ММА у нас все равно растет. Подписывают много бойцов. Ажиотаж есть. Многие люди ищут трансляции в интернете и смотрят бои. С каждым годом ММА становятся все популярнее. Зрителей становится больше.

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«ММА – БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ»

– Недавно случилась трагедия. После боя умер боксер Максим Дадашев. Ведь казалось бы, что ММА более жестокий вид спорта. Здесь можно бить лежащего, но смертность в боксе намного больше. Почему?
– Жестокость ММА надумана. Раз можно в партере добивать, кажется, что спорт опасен. Но в боксе 90 процентов ударов идет в голову. В корпус ударов значительно меньше. Представьте, сколько за 12 раундов можно нанести ударов. 300-400. А у нас можно бить ногами, можно вести борьбу в партере, есть удушающие приемы. В голову бьют значительно реже. В основном травмы – растяжения суставов или разрыв связок. Защита у бойцов сильно развивается в последнее время, поэтому я считаю, что наш вид спорта можно считать безопасным. Если пропустил десять ударов в голову, перевел бой в борьбу и несколько минут провел там. Да и добить в партере не так легко, поэтому урона наносится меньше. Я бы не назвал ММА опасным видом спорта.

– Петр Ян с момента дебюта в UFC менее чем год провел пять боев. Сколько боев в год оптимально для вас?
– По-разному. Если хорошо провел бой и не получил травм, я могу провести в год пять-шесть боев. Даже драться каждый месяц. Многое зависит от весовой категории. Если ты гоняешь по 20 килограмм, дерешься два раза в год. Им тяжело восстановиться. Я могу провести пять боев в год. Лишнего веса у меня немного. Я слежу за своим весом и могу выйти на следующий бой через месяц-полтора, если предыдущий бой прошел хорошо.

– Значит, вас можно ждать 9 ноября в Москве?
– Не знаю. Я просил об этом. Все зависит от предстоящего поединка. Сказали, что если я выступлю хорошо, мне сделают бой в Москве.

– И главный бой для российских болельщиков. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. Ваш прогноз. Есть ли интрига?
– Хабиб выиграет этот бой. Порье, конечно, непростой соперник. Он надеется боксировать и перебить на руках. Но сами понимаете, что сильная сторона Хабиба – борьба. Он хорошо вяжет, хорошо дышит – не устает. Порье много руками не накидает. Нурмагомедов пару раз его переведет и Дастина забьются руки. Он устанет и не сможет махать руками. Это будет похоже на предыдущий бой Хабиба с Конором Макгрегором. Опять все может закончиться досрочной победой.

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