Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу

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ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ!

ДОСТОУВАЖАЕМЫЙ ХАБИБ, пишу именно сегодня - хотя порывался написать многажды, - потому что, сколько я осведомлен, послезавтра у Вас уже пресс-конференция пред новым боем, означающим и символизирующим новую, как ни крути, эру в Вашей еще поразительно молодой, но еще более поразительно насыщенной жизни.

В медийном пространстве (Вы можете этого не знать, но я его, этого шайтанского пространства, неотъемлемая часть, но часть, противостоящая тьме) навязываются псевдогерои со стеклянными глазами, дружащие с транквилизаторами.

По кромешной и истошной (и все-таки восхитительной) молодости я и сам тем еще фруктом был, но, надеюсь, мразью не был никогда.

И, если уж на то пошло, и само слово, и самый жанр ШОУ изобрел Я, и по этой части, по части буффонады и бурлеска, несуразный Макрегор по сравнению со мной никто, пыль, зряшнее чмо, актеры русских сериалов против Брэда Питта, рэперы против Стиви Уандера, «Томь» против Роналду.

Хабиб, Вы до чрезвычайности ценимы моими детьми, а у меня их восемь красивых и умных человек, будьте любезны, пятеро кутаисских шонов пеннов и трое красногорских шарлиз теронов.

Смею Вас заверить, что я папаня каких поискать, настраиваю на плотное, вплоть до анатомии, знакомство с юдолью земной собственным примером.

Именно они, глядя по сторонам, донимают меня вопросом блоковским (и очень часто мне приходится с муравьиным усердием искать слова): «Разве ж так суждено меж людьми?».

Звучит, конечно, невыносимо высокопарно, но они, старшие из них, считают, что Вы, честно и бестрепетно делая свое дело и, главное, исповедуя определенные моральные принципы, в сообществе с их папой не позволите цивилизации прийти в упадок.

Нежелание быть добрым и сильным гнездится в сердцах глупых, и Вы должны победить ради умных, добрых, сильных, предвидящих неизбежность девальвации, да чего там, краха в случае, если мы с Вами проиграем недалеким и злым.

Весь мир как будто болен биполярным расстройством, при этом если старшие предаются воркотне, младшие категорически отрицают авторитеты.

Я не могу, не имею права манкировать такой возможностью попросить Вас выиграть этот бой, как бы несуразно эта просьба не выглядела.

Дух захватывает от одной мысли, сколько детей ринутся в спортивные секции.

Я желаю Вам дивной мужской победы; мы все желаем.

Р.S. Один из моих сыновей хотел сделать татуировку: «Дай мне смерть прежде бесчестья!»-вдохновившись (так он говорит) Вами.

Я это дело остановил, я против тату, но ход его мысли мне нравится.