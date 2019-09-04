«Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает - Советский спорт
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04 сентября 2019 12:41ММААвгустин Александр

«Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает

Остаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров.

«ЕСЛИ ХАБИБ ПРОИГРАЕТ, ВИНОВАТО БУДЕТ ТОЛЬКО ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»

– Чего ожидаете от поединка Хабиба с Порье?
– Я выскажусь как профессионал и промоутер. Самое главное ожидание, чтобы количество продаж от просмотра по платному телевидению было не намного меньше, чем это было во время боя с Конором. От этого зависит будущее бойцов. Если мало собирают, значит, им дают мало времени биться. Кто здесь проиграет – неважно, потому что оба бойца сильные. Для каждого из них проигрыш будет стимулом стать сильнее.

На Хабиба сейчас идет большая психологическая нагрузка. На него давят родные, поскольку все приедут на этот бой. В Америке выступать проще, там ты все время андердог, все время один, и доказывать через не могу всегда легче.

Я помню, как, выступая в Москве, огреб удар, улетел за канаты и у меня перед глазами пронеслась вся жизнь. Помню, какой это был позор. Ведь 14 тысяч человек на тебя смотрят, ждут твоей победы, а происходит такое. Поэтому я не завидую людям, которые выступают дома.

– Но ведь бой будет в ОАЭ…
– Это получается почти как дома. Тем более арабы – это такой народ, они второго шанса не дают. Они либо носят тебя на руках, либо быстренько забывают. У них другая психология. Например, в европейском или американском менталитетах нормально, когда человек проиграл, затем он тренируется, собирается с силами и берет реванш. Они такое любят. Я не могу сказать, что Дастин Порье для такого сценария является хорошим соперником. Пусть лучше с Фергюсоном получится какая-нибудь интересная история, допустим трилогия: выиграл, проиграл и опять выиграл.

Конечно, я не могу желать Хабибу проигрыша, тем более что я давал ему приз лет 10 назад за лучшую технику. Я общался с ним, как с младшим братом, всегда подсказывал, что ему лучше исправить, подтянуть. Но в данной ситуации я понимаю, что проигрыш полезен для развития его личности.

«ЛЕГКИЙ ВЕС – ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗМА»

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Отец Хабиба нам в интервью пожелал, чтобы в графе «поражения» оставался ноль.
– Любой отец хочет, чтобы его ребенок остался целым и невредимым. Отцы-промоутеры – это немножко разные вещи. Даже тренер-отец не всегда хорошо, хотя иногда отец-тренер может остановить вовремя бой, если видит, что дело идет не к добру. Он знает способности сына, так как с детства его готовил. В данном случае было бы лучше, если бы этот бой был не титульный, а проходной, своего рода репетиция перед Фергюсоном. И не нужен был бы никакой Конор Макгрегор для поднятия рейтинга. А все эти нули в графе «поражения» – это все полная туфта. Всем нужна интрига, чтобы был интерес. Все любят смотреть, как человек падает и встает. Посмотрите фильм «Рокки», он сначала проигрывает бой по сценарию фильма, а потом, собравшись силами, потренировавшись, побеждает в реванше. Это намного ярче и интереснее.

– Вы согласны опять же со словами отца Хабиба, что легкий вес – это самая сложная категория в ММА?
– Я считаю, что это издевательство для организма. Я знаю, сколько реально весит Хабиб. Если бы я был его отцом, я бы сказал, чтобы он переходил в другую категорию. Гонять такой вес безумно тяжело, и лично я на это не способен. Могу пойти на такое, если это необходимо для съемок в кино. Но если бы мне предложили бой, пусть и за большие деньги, то я бы не стал сгонять вес. Это сильно влияет на печень, почки, ты становишься, по сути дела, больным человеком.

«ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ ПОРЬЕ ВСЕРЬЕЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЕГО КАРЬЕРОЙ»

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– По какому сценарию, на ваш взгляд, будет идти бой?
– Я думаю, что будет чистый бокс, уверен, что они бороться вообще не будут.

– В партере – преимущество Хабиба…
– Да, это так. Но Дастин знает много приемов из джиу-джитсу. Может быть, он какой-то сюрприз преподнесет. Мне кажется, схватка преимущественно пройдет в стойке.

– Допускаете, что Хабиб может проиграть?
– Если ему постоянно на ухо шептать, что он лучший, непобедимый (а так и происходит), то я допускаю такой вариант, потому что это очень сильно давит. А если говорить ему, что он может проиграть, то это его, наоборот, подстегнет. Я считаю, что окружение Хабиба наносит ему вред, говоря, что он не имеет равных и всех победит. Ведь он где себя сделал? В Америке, там с ним были два-три близких человека. Нурмагомедов привык мобилизовываться, когда все против него. И вдруг все происходит с точностью до наоборот. Это на психику бойца сильно влияет.

Я вот сгорел в 39 лет с Джоном Маршем, в том самом бою в Москве. Мне было страшно не из-за того, что могу получить нокаут. Я боялся проиграть на глазах своих зрителей. И от этого меня просто трясло. Не мог в себя прийти весь первый раунд и полностью его проиграл. Дальше я уже собрался, но сначала было очень тяжело. В том бою я улетел за канаты, была возможность оклематься, а тут будет октагон, канатов нет.

Я вот Виталику Минакову через прессу сказал некоторые вещи, и он вышел настроенным, то же самое было с Харитоновым. Поэтому я говорю: дайте Хабибу попасть в привычные условия обитания, перестанете петь ему дифирамбы. А привычные условия – это когда никто в тебя не верит и ты можешь собраться и доказать обратное. Кстати, те, кто больше всех хвалит Хабиба, в случае его проигрыша тут же разбегутся. В таких ситуациях сразу становится понятно, кто тебе друг, а кто временный пассажир.

Но я бы на месте Нурмагомедова задумался о переходе в другую весовую категорию, потому что с каждым годом кости становятся толще, приходится больше веса гонять, а это огромный стресс для организма.

– Что вы думаете о Порье?
– Мне понравилось его интервью, где он сказал про баланс между стойкой и партером. После этих слов я им заинтересовался. До этого я его бои особо не смотрел, а тут человек меня заинтересовал, мне теперь любопытно провести более детальный анализ его техники, его боев. Парень очень здраво рассуждает.

Порье

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