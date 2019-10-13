Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео)

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В главном поединке бойцовского шоу экс-чемпионка организации в минимальном весе Джоанна Еджейчик единогласным решением судей одолела Мишель Уотерсон. В со-главном противостоянии турнира Каб Свонсон победил Крона Грейси.

«Советский спорт» представляет вам лучшие видеомоменты прошедшего ивента.

Джоанна Еджейчик (Польша) — Мишель Уотерсон (США)

Результат поединка: победа Еджейчик единогласным решением судей

Каб Свонсон (США) — Крон Грейси (Бразилия)

Результат поединка: победа Свонсона единогласным решением судей

Мэтт Фревола (США) — Луис Пена (США)

Результат поединка: победа Фреволы раздельным решением судей

Майк Дэвис (США) — Томас Гиффорд (США)

Результат поединка: победа Дэвиса нокаутом в третьем раунде

Марлон Вера (Эквадор) — Андре Эвелл (США)

Результат поединка: победа Веры техническим нокаутом в третьем раунде