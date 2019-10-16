Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой

« UFC НЕ ТОРОПИТ»

– Дмитрий, за неполные пять лет вы провели только один поединок. Поэтому сразу вопрос о здоровье. Насколько вы близки к боевой форме?

– Простой был где-то три года. Он является следствием травмы, ценой операций. Много раз хотелось подраться, но не получалось. Сейчас тоже небольшой простой, но я в форме. Со дня на день должны назначить бой.

– Болячек нет?

– Нет. Все нормально.

– В какой срок готовы принять бой?

– Обычно дают минимум пять недель. Этого времени мне хватит, чтобы набрать кондиции.

– Сколько раз за этот период у вас возникали мысли, а стоит ли продолжать карьеру?

– Такие мысли не посещали. Было много дел, не связанных со спортом. Поэтому я был увлечен другими делами и занимался здоровьем. Как только смог нормально тренироваться и почувствовал силы, мне назначили бой и я подрался.

– За это время вы полностью ушли из ММА или тренировались?

– Тренировки были, но мешала череда травм. Набираешь форму, получаешь травму. Это было много раз, но я всегда находился в зале и стремился набрать форму.

– Когда вы вернулись в клетку и красиво задушили Марка Годбира, сколько было эмоций?

– Особо их не было. Исполнилась мечта, я дебютировал в UFC. Подготовка была сложная, как и бой. Я остался доволен.

– UFC не торопил?

– Нет. Руководство нормально к этому отнеслось. У нас контактный спорт. Много травм. Я не один такой. Все с пониманием относятся. Поддерживают и помогают.

– Как на счет участия в турнире UFC в Москве?

– Были переговоры, но кард уже заполнен. Мы ждем и хотим подраться на одном из декабрьских турниров.

«САША ЕМЕЛЬЯНЕНКО – КРУТОЙ»

– Какой бой на данный момент вы считаете самым большим в своей карьере? Против Годбира, Александра Емельяненко или нынешнего чемпиона АСА Мухумата Вахаева?

– Все бои одинаково тяжелые, кто бы ни был соперником. В первых поединках были ребята без рейтинга, но все сильные.

– Давайте тогда немного переключимся на Емельяненко. После выхода из тюрьмы он в первых год провел пять боев, а в этом году по разным причинам еще не дрался. Реально ли понять или оценить на каком он сейчас уровне?

– Это боец такого уровня, что его не нужно оценивать. Мы все видим, что он тренируется, что он в форме. Значит, опасный боец. Один из самых опытных, быстробьющих и сильных тяжеловесов в России. Независимо от того, что происходит за пределами клетки, это спортсмен очень хороший и крутой. И любому создаст конкуренцию. Даже чемпиону UFC.

– Бой Емельяненко с Михаилом Кокляевым вам интересен?

– Особо не интересен. Может, если бы встречались другие спортсмены, я бы посмотрел. Я в очень хороших отношениях с Мишей и Сашей, поэтому мне не хотелось бы именно этого боя. Миша – хороший парень, но ММА – не его спорт. Хотелось бы, чтобы он оказал достойное противостояние. Но ему будет тяжело. Я сам пришел в этот вид спорта из тяжелой атлетики. Мне этот переход дался действительно тяжело.

– Александр рассорился со многими российскими бойцами. Как это обошло вас?

– Я сам ни с кем не конфликтую. Обычно сам Саша за словом в карман не лезет и может любого оскорбить. Мы с ним виделись после нашего боя много раз и всегда дружески обнимались. У меня нет с ним проблем. Я уважаю его как настоящего спортсмена. Дела за пределами ринга меня не интересуют.

Я когда-то начал сам заниматься, смотря на бои Александра и Федора. Как я могу испытывать какой-то негатив?!

– А Кокляеву вы не говорили: «Зачем тебе это надо?»

– Нет. Я с ним не виделся пару месяцев. Он очень простой и добродушный парень, поэтому я бы не хотел видеть их противостояния.

«ОЛЕЙНИК – МАСТЕР»

– Как давно вы тренируетесь в России?

– Последний год тренируюсь только здесь. Никуда не уезжал. В прошлом году проводил сборы в Америке, но дома все-таки лучше.

– Сейчас вы в этом зале три раза в неделю тренируете детей и взрослых. Насколько эта работа тяжела? Не мешает ли он вам при собственной подготовке?

– Руководство клуба ко мне хорошо относится. Когда у меня назначен бой или приближается дата, я освобождаюсь от занятий. Это мне все помогают. Но я все равно успеваю курировать группы и общаться с ребятами, нахожусь в курсе событий.

– Сколько опыта вы извлекли из тренировок с Алексеем Олейником? Он вам друг, наставник или кто-то еще?

– Алексей привел меня в бои. Он поделился со мной всем своим опытом. Теперь получилось так, что он находится в Америке, а я в России. Пытаемся поддерживать отношения, переписываемся, но близкого отношения сейчас нет. Надеюсь, что еще как-нибудь потренируюсь с ним. Либо я у него, либо он приедет к нам.

– Олейнику уже 42 года, но говорит, что на тренировках мало кому уступает. Каково было вам?

– Он производит впечатление. Может одолеть любого: сильного, большого, круглого, накаченного, любого. Мастер своего дела. Один из основателей нашего вида спорта. Уже дерется более 20 лет. За него говорят его бои.

– Олейник возглавлял два турнира UFC в России. Насколько для вас ожидаемой была его победа над Хантом, и не было ли ошибкой со стороны принимать бой с Оверимом за столько короткий срок? Чуть более недели.

– Победы Алексея всегда ожидаемы, а с Оверимом… Он принял вызов. Алексей готовился к другому бою, он всегда в форме и чем сложнее вызов, тем быстрее он его примет. Что говорит о его характере и человеческих качествах.

«ВОЛКОВ ПОБЕДИТ ДОС САНТОСА»

– Олейник сказал, что на этот раз не сможет заменить Александра Волкова, если что-то пойдет не так. А вы сами готовы заменить Александра Волков на турнире UFC в Москве, если потребуется?

– Не знаю. Большая проблема, что придется драться с хорошим знакомым. Мы очень долгое время тренировались и общались с Жуниором Дос Сантосом. Он очень добрый парень. Думаю, что такой случай не представится. И я бы такого не хотел. Хотя, это крутой шанс заявить о себе.

– Получается, что Дос Сантоса вы знаете лучше, чем Волкова?

– Нет, вопрос же заключался, могу ли я заменить Александра. Волкова, я конечно, знаю лучше, чем Дос Сантоса. Мы с ним очень много тренировались.

– Кто фаворит в этом противостоянии – Волков или Дос Сантос?

– Александр. Он должен победить его своим набором.

– Если Александр победит, он будет готов сразиться за титул уже в следующем бою?

– Думаю, что он уже в шаге от титульного поединка. Все будет зависеть от матчмейкеров и того, насколько яркой будет победа Волкова. Он, Фрэнсис Нганну – явные претенденты, которых можно пересчитать по пальцам.

«ФЕДОР ВСЕГДА ФАВОРИТ»

– Недавно объявили бой Федора Емельяненко и Куинтона Джексона. Фаворит Федор?

– Да.

– Почему?

– Для меня он всегда фаворит. Джексон, конечно, серьезный, а последние бои у Емельяненко не сложились, но это просто лаки-панчи. Я тренировался в Старом Осколе и знаю его уровень. Это действительно очень талантливый и несмотря на свой возраст очень быстрый, нестандартный боец. У него всегда есть шансы и для меня он – фаворит.

– Пошустрить еще может?

– Без сомнений.

– Кто сейчас лучший тяжеловес мира?

– Много хороших бойцов. Никогда не задавался подобным вопросом. Очень нравится Даниэль Кормье. Можно добавить Стипе Миочича.

– А кто лучший боец мира вне весовой категории? Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Джон Джонс или кто-то другой?

– Самый интересный боец – Джон Джонс. Независимо от категорий, он один из лучших бойцов.

– Вам не показалось, что в поединке с Тьяго Сантосом не был так уж хорош?

– К каждому поединку в идеальной форме не подойдешь. Не тот настрой или физическое состояние. Не пошло. Но он выиграл и выиграл в одну калитку. У него было подобное с Овинсом Сент-Прю, когда он выиграл по очкам, хотя должен был «убивать». Но посмотрите его бои с Кормье и другими сильными бойцами, он их «разбирал». Последний бой для меня не показатель. Если брать технику и данные – это лучший боец в мире.

– А Нурмагомедову в его весовой категории может противостоять только Тони Фергюсон и все?

– Я считаю, что ему могут противостоять многие. Даже в топ-15 не все включены. За пределами рейтинга есть бойцы, которые могут составить ему конкуренцию.