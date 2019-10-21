Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом - Советский спорт
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21 октября 2019 17:47ММАВащенко Сергей

Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом

24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию.

Как сообщили «Советскому спорту» организаторы мероприятия, общение с журналистами состоится в 10:00 по московскому времени и будет носить исключительно спортивный характер. Неужели это делается для того, чтобы добиться реванша с Хабибом Нурмагомедовым? Маловероятно. Автор нашего издания считает, что визит бойца приурочен к совершенно другому событию.

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Конор будет пиарить свой бренд

Месяц назад стало известно, что осенью в России начнутся продажи ирландского виски Proper No. Twelve, основным аукционером которого является именно Макгрегор. Изначально сообщалось, что поставки напитка будут в небольших количествах. Виски будет продаваться только в ресторанах, клубах, барах и специализированных алкогольных магазинах. Если Proper Twelve будет хорошо продаваться, то поставки увеличатся и виски появятся на прилавках больших торговых сетей. Одна бутылка напитка объемом 0,7 литра будет стоит от 2200 до 2500 рублей.

Proper Twelve уже продается в Ирландии, США, Великобритании и Австралии. А неделю назад боец в своем инстаграме опубликовал видео, на котором на русском языке предлагает жителям нашей страны «на здоровье» отведать эту жидкость.

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Russia 🇷🇺 @properwhiskey has landed!!! See you guys in Moscow!

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

И тут приезд Макгрегора в Россию. Совпадение?

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А что насчет боя с Хабибом?

Естественно, что на пресс-конференции будут присутствовать журналисты не только спортивных изданий, но и всех остальных СМИ. Их наберется свыше 100, будьте уверены. Будут блогеры, которых сейчас бесконечно много. Все-таки в столицу приезжает мировая знаменитость, очень хайповый и дерзкий персонаж, о котором говорят даже бабушки у подъездов. Кто-то без ума фанатеет от ирландца, а кто-то его не переносит.

И, конечно, все мы хотим узнать не о качестве и вкусе его виски (кстати, отзывы в США не очень хорошие), а о возможном реванше с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Если верить организаторам конференции, то Конор будет отвечать на спортивные вопросы. Если же он откажется, то 90% журналистов просто встанут и уйдут, как это сделали недавно на конференции с Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин, к слову, на нее не явился, чем вызвал бурю негодования у российской прессы. Но это совсем другая история.

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А вы готовы к холодам? И вообще я где то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне))) Хорошего дня всем )))

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Твиттер, алкаш и киска

Пару дней назад Хабиб и Конор «закусились» в твиттере. Нурмагомедов обозвал Макгрегора «алкашом» под одним из постов ирландца. Конор ему ответил: «До встречи в Москве, киска». На это Хабиб написал, что его в столице России никто насильников не ждет. Намек на то, что в прессе все чаще стали появляться новости о том, что Конор любит приставать к молоденьким девушкам. Впрочем, официальных обвинений ему выдвинуто не было.

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Будет ли Нурмагомедов 24 октября в одном зале с Конором? Конечно же, нет.

Во-первых, это ему не нужно. А во-вторых, к этому событию будет приковано большое внимание в плане организации безопасности. А все мы помним, чем закончилась последняя встреча Хабиба и Конора: потасовкой, дракой и большим скандалом, дисквалификацией обоих спортсменов и наложением на них немаленьких штрафов.

Многие уже посчитали, что приезд Макгрегора в Москву — это в первую очередь первый шаг к его бою против Хабиба. Это, с одной стороны, правда, а с другой — не очень.

Можно с уверенностью сказать, что следующим соперником Макгрегора в UFC, если он все-таки решит вернуться в октагон, будет не россиянин. Об этом уже не раз говорил и глава американского промоушена Дана Уайт. По его словам, свой следующий поединок Конор проведет в начале 2020 года против Фрэнки Эдгара. Есть также варианты с Дональдом Серроне и Джастином Гейтжи. И ни о каком парне из Дагестана нет и речи. Да и Хабибу это сейчас совершенно ни к чему. Бой с Макгрегором может быть ему интересен только с финансовой точки зрения, а не со спортивной. А с деньгами у Хабиба сейчас все в порядке, он зарабатывает большие суммы и имеет собственный бизнес. Нурмагомедов - король легкого дивизиона и, в основном, он принимает вызовы. Так сказал и Уайт. А вызов сейчас у Хабиба может быть только один — Тони Фергюсон, парень, который имеет серию из 12 побед кряду и уже давно является главным претендентом на бой против чемпиона.

Реально о бое Нурмагомедов — Макгрегор можно будет говорить только тогда, когда руководители UFC официально анонсируют титульный бой Хабиба в Москве. Но случится ли это вообще?

Бой Хабиба в Москве — под большим вопросом

Уже несколько месяцев ходят слухи, что такое может произойти в 2020 году. Но это лишь слухи, а не достоверная информация. Даже Уайт не спешит сказать и полслова на эту тему. А вот отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, в интервью нашему изданию сказал, что «если поединок будет в Нью-Йорке, то соперником будет Фергюсон, если в Москве – Конор».

И доля правды в его словах есть. Если логично подумать, то Нурмагомедов вернется в октагон весной следующего года. И это будет на турнире в Штатах. Следовательно, он дерется с Тони. А вот к концу 2020 года UFC уже сможет устроить большое шоу в Москве. И там реванш возможен. Но только при условии, если Макгрегор не проиграет свой следующий поединок. А он не дрался очень давно. И пока он рекламирует свой алкоголь, появляются новые мотивированные молодые парни, голодные до больших побед. Да и старички не стоят на месте, усердно тренируясь и проводя по три-четыре боя в год. Так что, Макгрегору будет сложно добиться боя с Хабибом. Если только Нурмагомедов сам этого не захочет. Но это все о будущем. Сейчас — настоящее. И Макгрегор едет с рекламой. И просто поболтать и развлечь московскую публику злословными выражениями о Хабибе и любви к России. Не более того.

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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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