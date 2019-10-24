В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 16:17ММАВащенко Сергей

В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба

В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА.

Мероприятие должно было начаться в 10:30, но многие журналисты прибыли в Telegraph Hall на Тверской улице за несколько часов до ее начала. В 9:45 у входа уже образовалась толпа, в зал пускали очень медленно, каждого пришедшего проверяли по спискам.

В итоге поклонники Макгрегора ненароком перекрыли трассу на улице. Даже полицейский автомобиль, проезжая мимо, ничего не мог поделать. Пробка росла и, конечно, водители были недовольны происходящим.

очередь

очередь 2

очередь 3

В 10:15 откуда ни возьмись появился ирландец, правда ненастоящий. Его заменил человек в надувном костюме. Он шел прямо по дороге и пытался скопировать знаменитую походку Конора - получалось довольно неплохо. Некоторые люди из толпы побежали с ним фотографироваться, потеряв место в очереди. Потом пришлось начинать путь сначала, с конца, а очередь все увеличивалась.

макгрегор

макгрегор 2

К слову, в этом же здании находится ирландский паб и, похоже, Макгрегор об этом заранее знал, так как опоздал на встречу больше, чем на два часа.

паб

В 10:50 зал был набит журналистами, блогерами и фанатами смешанных единоборств. На пресс-конференции присутствовало около 250 человек и это намного больше, чем на подобном мероприятии Хабиба Нурмагомедова (50-60 человек), которое прошло на прошлой неделе. Россиянин на нее тогда приехал, но покинул еще до того, как она началась.

в ожидании

Ведущая мероприятия Мария Командная ближе к 12:00 сообщила, что вот-вот Конор придет и ответит на все вопросы. «Он просто долго пьет кофе, начал в 10:30 и уже допивает». Журналисты так сильно хотели увидеть самого популярного человека в мире ММА, что терпеливо ждали - ни один человек в зале не ухнул. Это Конор Макгрегор, ему, наверное, можно. Два дня назад он с аналогичным визитом был в Киеве и там опоздал на три с половиной часа. Звезда.

Через полчаса он наконец-то явился и вызвал бурю аплодисментов у собравшихся. Казалось, что бывший чемпион не скажет ничего нового, ведь на Украине ему задавали все те же вопросы, что и всегда: про Хабиба Нурмагомедова, UFC и о его собственной карьере.

Но Макгрегор удивил. Он порадовал московскую публику несколькими эксклюзивами. Конор сообщил, что свой следующий поединок проведет 18 января в Лас-Вегасе (США), но соперника называть не стал. Правда, это точно будет не Хабиб. Скорее всего, он подерется с кем-то из троицы: Фрэнки Эдгар, Джастин Гейтжи или Дональд Серроне.

Ну а начал ирландец разговор с журналистами рекламой своего собственного алкогольного напитка – виски Proper Twelve, который уже продается у нас в стране. Он сообщил, что первая бутылка, которая была произведена, отправилась президенту России Владимиру Путину во время чемпионата мира 2018 года. Тогда Макгрегор был приглашен на финал турнира, в котором играли сборные Франции и Хорватии.

«Я подарил первую бутылку виски Путину, точнее передал его охране. Но охрана президента не позволила ему попробовать. Хотя я уверен, что он оценил мой напиток», – с гордостью сказал Конор.

Конечно же, не обошлось без вопросов о злейшем враге Макгрегора - россиянине Хабибе Нурмагомедове. И Конор дважды пытался задеть честь российского бойца, а также весь дагестанский народ, сказав, что жители этого региона постоянно убегают, а Хабиб – явный тому пример. В общем - трус.

В прошлом году Абдулманап Нурмагомедов (отец Хабиба – Прим. ред.) приглашал Макгрегора в Дагестан, но теперь Конору туда дорога закрыта. Под конец своей пресс-конференции он заявил, что не поедет в это место, так как «не собирается питаться их дерьмом». Это прозвучало грубо и присутствующим в зале совсем не понравилось. Послышались свист и уханье. Парни-дагестанцы сразу же стали обсуждать слова Конора, мол, ну зря ты это сказал парень – теперь тебе «хана» точно.

А так, как Макгрегор сообщил, где остановился в Москве (отель «Ритц-Карлтон»), то можно ожидать туда наплыва разгневанных дагестанских ребят.

В целом, мероприятие прошло нормально, без каких-либо разборок. Макгрегор говорил о России с любовью, а о дагестанском народе с отвращением. Конор считает, что перемирие с командой Нурмагомедова возможно, но теперь оно точно не состоится.

Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь

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