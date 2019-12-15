Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео)

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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Как ни странно, но Вячеслав Дацик непросто знал о существовании французского кикбоксера, но и следил за его боями в 90-е годы, когда тот находился на пике популярности. Уровень Жерома ле Банне Вячеслав оценил очень высоко: «Он на десять голов сильнее Александра Емельяненко».

При этом впервые спортсмены столкнулись друг с другом, когда выходили из одного автобуса на пресс-конференцию, которая прошла на «Татнефть-Арене». Дацик весь путь проделал с телефоном в руках, комментируя происходящее и перекидываясь словечками со своим будущим соперником.

Ле Банне в основном отвечал жестами и словом good. Один раз он даже показал Дацику палец. Большой, направленный вверх. Бойцы определенно друг друга уважали, что продемонстрировала и пресс-конференция.

– Дацик обещал использовать руки и достать вас по печени. Что вы на это ответите? – постарался разрушить мир между бойцами корреспондент «Советского спорта».

– Значит, он ясновидящий. Если он может предвидеть будущее, пусть скажет, на какой номер ставить в лотерее, – ответил ле Банне.

– Ставь на девятку, – не заставил себя ждать Дацик.

Вторая попытка «Советского спорта»:

– Жером, Вячеслав говорил, что вы химик. Вы употребляете допинг?

– Каждый день. Кофеин, аспирин. Протестируйте меня в любое время. Это русские спортсмены не едут на Олимпиаду, а не французы. Не забывайте об этом, когда говорите про допинг. Пока-пока, Россия! Дерьмо случается.

Также ле Банне рассказал, что любит кавказских овчарок: «У меня их три». Вячеслав не оставил это без внимания, протянул Жерому свой телефон и сказал: «А как тебе моя собака?» «Большая, сколько ей лет?» «На фотографии шесть, но она уже умерла».

Разговор на тему собак продолжился и после окончания пресс-конференции. Дацик и ле Банне вели себя как закадычные друзья.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Поскольку, Дацик и ле Банне выполняют роль приглашенных звезд на официальное взвешивание они вышли предпоследними. Организаторы как этим подчеркнули, что они несомненно уважают бойцов, но это прежде всего финал турнира TNA, поэтому завершали процесс тяжеловесы Франческо Ксайя из Албании и белорус Петр Романкевич.

Взвешивание проходило в отеле, в котором проживают участники шоу, поэтому ле Банне спустился в пресс-центр в халате. Вообще француз оказался простым парнем. Чуть позже днем я был свидетелем того, как Жером сам таскает багаж по главному холлу отеля на тачке. Посторонняя помощь ему в этом не нужна.

На весах француз показал солидные 118,7 кг. Но было понятно, что это не самая большая цифра дня. Возможно, кто-то даже шутил, что весы не выдержат массы Дацика, но надо признать, что для человека, который не может полностью сосредоточится только на спортивной подготовке, он выглядит весьма неплохо. 132 кг – это больше, чем у Энди Руиса (на пять кг), но при этом лишний вес Вячеслава не так сильно бросался в глаза.

Далее традиционная дуэль взглядов «лучших друзей» и дружеские похлопывания по спине с пожеланиями крепкого здоровья. На этот раз обошло без разговоров про собак.

БРУТАЛЬНЫЙ БОЙ

Стоит сказать, что участники финалов турнира TNA показали очень зрелищное выступление. Российский кикбоксер Муса Султаев стал победителем в категории до 80 кг, а его бой с белорусом Дмитрием Барановым оказался самым напряженным и конкурентным по ходу всего турнира. Можно отметить и Илью Соколова, который стал автором яркого нокаута. В главной встрече турнира победителем стал Романкевич.

Но перед ним на ринг вышли самые звездные участники – Дацик и ле Банне. Ветераны запрягли нешуточный бой, хотя было видно, что до кондиций основных участников им далеко. Тем не менее встреча захватила сразу весь зал. Зрители буквально простояли на ногах всю дистанцию боя.

Первый раунд получился конкурентным и опасным для обоих спортсменов. Дацику удалось сломать французу нос. Он проводил эффектные размашистые атаки, но и многие удары ле Банне дошли до цели. Перед гонгом Дацик провел самый нестандартный прием вечера, совершив кувырок головой вперед, а на выходе ударив француза ногой.

Второй раунд получился еще более зрелищным и драматичным. Начало осталось за россиянином, который поймал встречным левым боковым соперника. Ле Банне оказался на настиле и с трудом сумел продолжить бой. Вячеслав попытался развить успех, но быстро остался без сил. Он пытался использовать каждую возможность для отдыха, валился на соперника, опускал руки, опирался на канаты. Но в итоге ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дождаться окончания раунда.

Ле Банне нанес два чувствительных удара по животу Дацика и упал уже Вячеслав. Задышал он тяжело и не сумел встать до счета десять. Победа досталась французскому ветерану. Но Дацику не в чем себя винить, он навязал своему сопернику тяжелый бой и сам отдал все силы.

После окончания поединка было много желающих сфотографироваться с Дациком, но его быстро увели в раздевалку, а затем и увезли с арены. Практически перед выходом его успел догнать ле Банне, который по-русски сказал: «Спасибо друг».

Итоги турнира TNA

Бои престижа – весовая категория свыше 80 кг

Турински Михал (Польша) победил Валентина Бордиану (Румыния)

Бои престижа – весовая категория до 70 кг

Илья Соколов (Россия) победил Хасана Ациника (Турция)

Бои престижа – весовая категория свыше 80 кг

Валерий Бизяев (Россия) победил Бадра Фердауса (Голландия)

Весовая категория до 70 кг

Жора Акопян (Армения) победил Ивана Кондратьева (Россия)

Весовая категория до 80 кг

Муса Султаев (Россия) победил Дмитрия Баранова (Белоруссия)

Весовая категория свыше 80 кг

Петр Романкевич (Белоруссия) победил Франческо Ксайю (Албания)

Бои престижа – весовая категория свыше 80 кг

Жером ле Банне (Франция) победил Вячеслава Дацика (Россия)