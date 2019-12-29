Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора

Напомним, что их бой состоится 3 апреля в рамках турнира ACA 107 на «ВТБ-Арене».

– Сегодня был объявлен ваш бой с Александром Емельяненко. Вы давно хотели этой встречи?

– Я бы не «газовал» так усердно, если бы не хотел этого противостояния. С момента как я начал «газовать», я хотел этой встречи. Буквально после слов Александра про меня: «Да он же слабый». И я подумал, почему нет? Давайте покажем ему силушку богатырскую.

– Как вы собираетесь его побить?

– Так я сразу и расскажу. Мы будем драться по правилам ММА. Побить его можно по-разному.

– Вы говорили, что вас должны закидать деньгами, чтобы встреча состоялась. Закидали?

– По поводу денег ничего сказать не могу. Мои отношения с Майрбеком Хасиевым (глава АСА) не только официальные и рабочие, но и близкие. Главное, что есть противостояние. Про деньги ничего сказать не могу, зато могу сказать другое. Если кто-то хочет прорекламировать свой товар, обращайтесь к моему менеджеру. Он вытянет из вас как можно больше денег, а я максимально хорошо преподнесу ваш товар. Видите, как я зарабатываю?

– Вы будете работать в стойке?

– Да, я ему накатаю. «Запуляю» в стойке. Я буду быстрым, хитрым и хищным. Я буду быстро сближаться и быстро разрывать дистанцию. Он не успеет за мной. Он будет двигаться как зомби, а я буду быстрым.

– Почему надо будет болеть за вас?

– Я – средневес. Я – маленький лысый коротышка. Александр думает, что я ничего не смогу ему противопоставить. Он крайне небрежно относится ко мне как к бойцу. Называет меня слабым. Болеть за меня? Не нужно. Просто посмотрите, что будет происходит в клетке, а болеть за меня вы будете после этого противостояния.

– Когда будет бой с Владимиром Минеевым?

– Не знаю. Если он будет интересен площадке АСА, тогда и этот бой возможен. Но заглядывать за спину Александру Емельяненко как минимум глупо с моей стороны. Это самый большой вызов в моей карьеры, выйти в абсолютную категорию и драться с большим, быстрым и сильным соперником.

– А Рамзан Кадыров «вынесет» Емельяненко?

– Запросто.

– Вы верите в возможность этого боя?

– Конечно, нет. Но Рамзан его «вынесет» при любых обстоятельствах.

– А если Кадыров захочет встретится с победителем вашей пары?

– Я планирую стать победителем этого противостояния. Потом планирую отказаться от противостояния с Рамзаном Ахматовичем. Его нереально победить.

– Что можете сказать про уровень борьбы Александра?

– Он – сильный мужик. Что я могу сказать про него? Он всю свою жизнь боец смешанного стиля. Нельзя сказать, что он не умеет бороться или боксировать. Он умеет все. Кто будет это делать лучше, кто будет умнее, тот и победит.

– Кто сейчас сильнее, Федор или Александр Емельяненко?

– Думаю, что Александр будет лучше. Лучшие годы Федора позади, а Александр стал лучше, чем был. Он привел себя в порядок.

– Печально наблюдать, что брат с братом как общаются?

– Да, печально. Сор из избы лучше не выносить. И мы должны найти оправдание для своего брата. Как для старшего, так и для младшего. Надеюсь, в будущем у них все будет хорошо. Когда люди сходятся после таких разногласий, обычно связь становится очень крепкой. Я надеюсь, что именно к этому они и придут.