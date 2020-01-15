Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба

Каким будет возвращение Макгрегора?

Последний раз ирландец дрался в октябре 2018 года. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову сабмишеном в четвертом раунде. Весь прошлый год Макгрегор провел, рекламируя собственный бренд ирландского виски. Он даже специально ездил по разным странам, включая Украину и Россию. В нашей стране он заявил о любви к русским и в очередной раз оскорбил дагестанский народ.

На пресс-конференции в Москве он заявил, что собирается вновь подраться с Хабибом, причем на турнире в России. Но, естественно, так быстро реванш ему никто не даст. За время отсутствия Конора Нурмагомедов отлично прокачался в плане медийности и теперь именно он является главным активом промоушена в легком весе. И именно россиянин диктует условия своим соперникам. И в ближайших планах Макгергора там нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 10 Янв 2020 в 11:45 PST

В апреле Хабиба ждет жесткое противостояние с Тони Фергюсоном, а затем возможный поединок против канадской легенды ММА Жоржа Сен-Пьера. И только финансовый вопрос может заставить Нурмагомедова согласиться на реванш с Конором. Но нужно ли ему это сейчас? Впрочем, отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов не скрывает того, что бой с Конором все-таки рано или поздно состоится. Но для этого Макгрегор должен провести пару ярких поединков.

В Лас-Вегасе Конор подерется с Дональдом Серроне — американцем, который уже давно всем и все доказал. Ему 36 лет и все идет к тому, что вскоре он повесит перчатки на гвоздь. Макгрегор является фаворитом в этом противостоянии даже несмотря на то, что давно не выступал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 10 Янв 2020 в 11:23 PST

По словам Конора, он отлично готов к своему возвращению. Он перестал употреблять алкоголь и усердно тренируется. В тренировочный лагерь был приглашен участник Олимпийски игр 1980 и 1984 годов боксер Фил Сатклифф, который будет секундировать Конора во время поединка. С борьбой ему, как всегда, помогает спарринг-партнер Диллон Дэнис — известный мастер грэпплинга, выступающий в лиге Bellator.

Серроне старый, но не бесполезный

Многие эксперты уверены, что это будет легкий бой для Конора, но за всю свою карьеру еще ни один боец не смог в одну калитку побить Дональда Серроне. Этого парня справедливо называют легендой спорта. Подумайте только, он является рекордсменом по количеству досрочных побед в UFC (16) и вообще по количеству побед в промоушене (23), шесть раз получал бонус за «Лучший бой вечера», семь раз за «Выступление вечера», три раза за «Нокаут вечера», два раза за «Сабмишен вечера».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone) 30 Дек 2019 в 9:15 PST

Да, сейчас у Серроне в карьере есть определенные проблемы. Последние два поединка он проиграл досрочно. Но и соперники были топовые: Джастин Гейтжи и Тони Фергюсон. И даже в этих проигранных боях он демонстрировал волю к победе. И, несомненно, он по-прежнему очень опасен для любого соперника, в том числе и для Конора.

У Серроне будет преимущество в борьбе. Если ему удастся перевести схватку в партер, то Макгрегору будет сложно выбраться из ситуации. Другое дело, что ему все-таки не 28 лет и за карьеру он провел немало схваток, которые заметно подкосили его здоровье. Да и выносливости за последнее время у него не прибавилось. Если «Ковбой» дотянет до третьего раунда, то это уже будет хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone) 13 Дек 2019 в 5:42 PST

Что? Где? Когда?

UFC 246

Лас-Вегас (США)

19 января

Трансляция в России: «РЕН ТВ» (07:30 по московскому времени)

Конор Макгрегор - Дональд Серроне. Как завершится бой? — Сергей Ващенко (@Vashenko26) January 15, 2020

Файткард турнира

1. Сабина Мазо (7-1) — Джей Олдрих (8-3)

2. Оде Осборн (8-2) — Брайан Келлехер (19-10)

3. Тим Эллиотт (15-9-1) — Аскар Аскаров (10-0-1)

4. Алекса Камур (5-0) — Джастин Ледет (9-2)

5. Насрат Хакраст (11-2) — Дрю Добер (21-9)

6. Андре Фили (20-6) — Содик Юсуфф (10-1)

7. Мэйси Барбер (8-0) — Роксана Модафери (23-16)

8. Энтони Петтис (22-9) — Диего Феррейра (16-2)

9. Клаудиа Гаделья (17-4) — Алекса Грассо (11-3)

10. Алексей Олейник (57-13-1) — Морис Грин (8-3)

11. Холли Холм (12-5) — Ракель Пеннингтон (10-7)

12. Конор Макгрегор (21-4) — Дональд Серроне (36-13)