Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео)

Конор Макгрегор неожиданно быстро расправился с Дональдом Серроне, Алексей Олейник победил американца, а Аскар Аскаров наконец-то выиграл в организации. “Советский спорт” рассказывает о самом интересном, что было на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

Представитель наилегчайшего дивизиона Аскар Аскаров одержал свою первую победу в UFC. Поединок против опытного американца Тима Эллиота дался нелегко, но россиянин чаще и точнее попадал по голове соперника. Единогласным решением судьи присудили победу бойцу из России.

Тяжеловес Алексей Олейник шел на серии из двух досрочных поражений. И, чтобы не вылетать из топ-15 рейтинга, ему необходимо было побеждать американца Мориса Грина. Фаворитом в этом противостоянии был представитель США, но с первых секунд Алексей дал понять, что собирается выгрызать победу любыми способами. Как всегда, счастья он искал в борьбе. В первом раунде у него была хорошая возможность задушить Грина, но Морис каким-то чудом сумел дотерпеть до перерыва.

На вторую пятиминутку россиянин вышел измотанным. Попытка сабмишена забрала у него много сил. Тем не менее, Олейнику вновь удалось перевести схватку в партер. Под конце раунда ему удалось провести болевой прием на руку. Грин максимально долго терпел, но в итоге чуть не остался без руки: пришлось сдаваться.

We stan Aleksei Oleinik (AKA Papa Ezekiel), especially when he's huffing and puffing his way through scarf-hold chokes and belly-down armbars en route to his 46th sub win at age 42. This is true heavyweight euphoria. #UFC246 pic.twitter.com/eKBMjFDqfr