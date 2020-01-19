Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео)

Конор Макгрегор неожиданно быстро расправился с Дональдом Серроне, Алексей Олейник победил американца, а Аскар Аскаров наконец-то выиграл в организации. “Советский спорт” рассказывает о самом интересном, что было на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

Россияне выиграли свои бои

Представитель наилегчайшего дивизиона Аскар Аскаров одержал свою первую победу в UFC. Поединок против опытного американца Тима Эллиота дался нелегко, но россиянин чаще и точнее попадал по голове соперника. Единогласным решением судьи присудили победу бойцу из России.

Тяжеловес Алексей Олейник шел на серии из двух досрочных поражений. И, чтобы не вылетать из топ-15 рейтинга, ему необходимо было побеждать американца Мориса Грина. Фаворитом в этом противостоянии был представитель США, но с первых секунд Алексей дал понять, что собирается выгрызать победу любыми способами. Как всегда, счастья он искал в борьбе. В первом раунде у него была хорошая возможность задушить Грина, но Морис каким-то чудом сумел дотерпеть до перерыва.

На вторую пятиминутку россиянин вышел измотанным. Попытка сабмишена забрала у него много сил. Тем не менее, Олейнику вновь удалось перевести схватку в партер. Под конце раунда ему удалось провести болевой прием на руку. Грин максимально долго терпел, но в итоге чуть не остался без руки: пришлось сдаваться.

We stan Aleksei Oleinik (AKA Papa Ezekiel), especially when he's huffing and puffing his way through scarf-hold chokes and belly-down armbars en route to his 46th sub win at age 42. This is true heavyweight euphoria. #UFC246 pic.twitter.com/eKBMjFDqfr — Kyle Johnson (@VonPreux) January 19, 2020

Отметим, что Олейник одержал уже шестую победу сабмишеном в UFC в 11 поединках. По этому показателю он вышел на второе место среди всех тяжеловесов промоушена. Также добавим, что «Удав» - единственный на данный момент миксфайтер, который выступал в четырех десятилетиях. Свою карьеру он начал в далеком 1996 году и, похоже, вешать перчатки на гвоздь не собирается.

Макгрегор заряжен

В со-главном поединке турнира дрались девушки. Экс-чемпионка UFC Холли Холм прервала черную полосу и победила Ракель Пеннингтон единогласным решением судей.

И вот, наконец-то, свершилось то, чего ждали миллионы фанатов по всему миру. Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя 15 месяцев простоя. Было видно, что он максимально заряжен только на один исход — на яркую и быструю победу нокаутом.

С первой же секунды ирландец набросился на Серроне с мощнейшими ударами. Видимо, он хотел побить рекорд Хорхе Масвидаля, который в прошлом году за пять секунд нокаутировал Бена Аскрена ударом с колена.

Никто не ожидал, что Макгрегор понесется в атаку. «Ковбой» пропустил хайкик и «поплыл», упал на настил октагона, где Конор набросился на него, как хищник на жертву. Началось тотальное избиение и рефери Хербу Дину пришлось останавливать схватку на 40-й секунде первого раунда. Все лицо Серроне было в гематомах. И это самое быстрое поражение в его прекрасной карьере. Кстати говоря, он обновил свой же рекорд по количеству проведенных поединков в UFC. На его счету их накопилось уже 34.

Conor McGregor combusts Donald «Cowboy» Cerrone in 40 seconds proper. Setting aside my thoughts on the man, the «Notorious» one is a damn thrilling fighter. pic.twitter.com/IIdIljGdhz — Kyle Johnson (@VonPreux) January 19, 2020

Что дальше для Макгрегора?

После поединка Конор не сказал ни слова о Хабибе Нурмагомедове. Ирландец даже не стал вызывать кого-либо из бойцов.

«Мне нравится выступать в полусреднем весе. Это как раз то, что мне нужно. Чувствую себя отлично. Я вернулся. Но не могу сказать, что нахожусь в своей лучшей форме. Еще есть над чем работать. Я единственный боец в истории UFC, который побеждал нокаутами в первом раунде в трех различных дивизионах. Что дальше? Пока не знаю. Но мне нравится полусредний вес. Но я еще спущусь в легкий дивизион», - сказал ирландец.

Недавно президент промоушена Дана Уайт говорил, что в случае победы Макгрегора над Серроне, Конор получит шанс вновь подраться с Хабибом. Но, кажется, следующим соперником ирландца станет вовсе не Нурмагомедов. Скорее всего, боссы лиги устроят ему противостояние с Хорхе Масвидалем, который в прошлом году завоевал титул «Лучшему засранцу организации». Похоже, что Макгрегор вернулся и надолго. Значит, шоу начинается.