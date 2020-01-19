Александр Шлеменко: Хабиб оказался прав на счет Серроне

Напомним, что бой продлился 40 секунд и Макгрегор одержал победу нокаутом (добивание).

– У вас не сложилось впечатление, что их встреча больше походила на спектакль, чем на поединок?

– Если честно, да. Хотя в боях часто так бывает. Но в большей степени отбывал номер и играл роль Серроне. Явное нежелание драться было налицо. Тут ничего не скажешь.

– Это стало заметно только по ходу поединка или еще на пресс-конференции?

– На пресс-конференции, о чем я и говорил. Он слишком подавленно выглядел. Впечатление подтвердилось. Я не говорю, что бой – договорной, но то, что Серроне дрался без воли и без характера, никто со мной спорить не будет. Он просто вышел, чтобы забрать чек на круглую сумму и уйти.

– В предыдущих боях Серроне когда-нибудь выглядел так плохо?

– У него были похожие поединки, но не на первых секундах происходила развязка. Серроне – такой боец, что когда ему больно и он пропускает, не показывает характер. Бывает у него такое.

– Конор может теперь сказать: «Я вернулся и я лучше всех»?

– Да он вроде так и сказал.

– Но обоснования у него есть?

– Будем честны. Пусть бой получился коротким, но он был зрелищным. Согласитесь. Победа была не унылая, не решением, а настоящей. Ее можно разложить на хайлайты. Были удары с ноги, плечом, коленом, добивающие удары. Это яркая победа, после которой можно делать громкие заявления.

– Можно ли сказать, что Херб Дин еще затянул с остановкой?

– Можно было остановить раньше, потому что Серроне не хотел драться. Мы видели, что он даже не стал толкать ногой, хотя у него была такая возможность. Он мог перекрываться, оттолкнуть Конора своей длинной ногой, даже в голову ударить. Были случаи, когда такие удары приводили даже к победам, а Серроне уже драться не хотел.

– По спортивному принципу Конор заслужил бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон?

– Нужно посмотреть на других претендентов. Как минимум, Конор захочет провести еще один бой, но это мое мнение.

– Телеканал Ren-TV выпустил ролик, в котором оскорбил Макгрегора, назвав «балаболом» и так далее. Это допустимо?

– Я не видел ролика. Мне сложно сказать. Могу предположить, что со стороны телеканала это был ответ за то, что Конор оскорбил дагестанцев. Может быть.

– Почему Нурмагомедов перед этим поединком назвал Серроне «очкошником»?

– Он оказался прав, судя по тому, как дрался Серроне, а может он знал больше нас. Я не следил за ситуацией.

– Хабиб победит Тони?

– Сложно сказать. Многое будет зависеть от подготовки. Все понимают, что это будет непростой бой, а так, конечно, фаворит – Хабиб.