Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место

В ходе общения он заявил, что лицом российских ММА является, в первую очередь, Федор Емельяненко, а реванш с Конором Макгрегором ему сейчас неинтересен.

О БОЕ С ФЕРГЮСОНОМ И РЕВАНШЕ С МАКГРЕГОРОМ

- Все знают, что вы будете делать в бою против Тони Фергюсона, но никто не знает, что будет делать он. Главная опасность, которая от него исходит — удары локтями. Штат Нью-Йорк славится тем, что судьи могут остановить схватку при не самом серьезном рассечении. Подобное произошло в поединке между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем. Будешь ли ты готовиться к тому, что Тони в партере попытается нанести тебе максимальный ущерб такими ударами?

- Невозможно предугадать, как будет развиваться поединок. Вообще, я никогда не зацикливался на действиях своих соперников. У меня за все время выступления не было сечек, не было даже фингалов. Думаю, что локти Фергюсона и судейство в Бруклине — не проблема для меня. Для рефери увидеть на моем лице урон — задача не из легких.

- Глава UFC Дана Уайт намерен организовать Конору Макгрегору реванш с вами.

- 19 апреля меня ожидает серьезный бой. Уже сейчас я нахожусь в очень хорошей форме. А то, что будет после боя с Тони — не знает никто. Люди просто хотят продолжения одного банкета, который случился после нашего боя с Макгрегором. Все видели, что было во время схватки. Я контролировал ход боя. Сделал с Конором все, что хотел. Он сдался. О каком реванше может идти речь? Мне это вообще не интересно. Я сосредоточен на бое против Фергюсона.

- А если предложат 100 миллионов долларов?

- Есть много видов спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, что я этого придурка еще раз побил?

О ПОЕДИНКЕ В РОССИИ

- В США можно больше денег заработать. К организационным моментам в лиге я отношения не имею. Конечно, я бы хотел подраться в России. Но все меньше и меньше верится в это.

О ПОБЕДЕ МАКГРЕГОРА НАД СЕРРОНЕ

- Договорным этот поединок не был. UFC — большая организация с большой историей. Руководство промоушена таким заниматься не будет. Это был бы большой удар по репутации. Они просто угадали с соперником для возвращения Конора в октагон. Дональд Серроне никогда ничего серьезного не выигрывал. Как доходит до большого боя — он сливает. Ментально. Он психологически слабый человек. Этот поединок — хорошо разыгранный цирк.

О СРАВНЕНИИ С ФЕДОРОМ ЕМЕЛЬЯНЕНКО

- Мы выступали в разных эпохах. Несправедливо сравнивать нас. Федоро стоял у истоков. Он выступал в Pride, а я в UFC. Да, мы оба достигли успехов в этом спорте, но я бы поставил его на первое место. Емельяненко — первый человек из России, который много добился в смешанных единоборствах.

О ПОЛИТИКЕ

- Могу ли заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. Я бы предпочел более спокойную жизнь. Хочу посвятить себя семье, а с политикой на нее времени не будет. Но мы подумаем.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов (28-0) свой следующий поединок проведет 19 апреля в Бруклине против американца Тони Фергюсона (25-3). Для россиянина это будет третья защита чемпионского пояса в легком весе. Ранее он досрочно побеждал Конора Макгрегора и Дастина Порье.