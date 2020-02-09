Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) - Советский спорт
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09 февраля 2020 11:03ММАВащенко Сергей

Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео)

В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей.

Шевченко на высоте

Валентина Шевченко из Киргизии защищала пояс чемпионки в наилегчайшем весе в бою против американки армянского происхождения Кэтлин Чукагян.

Еще до схватки эксперты были уверены в том, что обладательница титула легко сможет провести поединок. Так и случилось.

С первых секунд Валентина обозначила свое преимущество в стойке. Она отбила обе ноги претендентке и раз за разом точно попадала в голову. Уже в первой пятиминутке на лице Чукагян появилось сильное рассечение. В перерыве команда американской спортсменки долго совещалась, но снять Кэтлин не решилась.

Все закончилось в третьем раунде, когда Шевченко перевела схватку в партер, нейтрализовала обе руки Чукагян и стала разбивать ее голову локтями. Судье ничего не оставалось, как остановить это избиение.

Валентина в третий раз защитила свой титул и продолжает зачищать наилегчайший дивизион. Вполне реально, что уже в 2020 году боссы UFC организует ей третий поединок против бразильянки Аманды Нуньес — чемпионки организации в двух весовых категориях. В первых двух схватках Шевченко проиграла.

Статистика боя

Боец

Валентина Шевченко (Киргизия)

Кэтлин Чукагян (США)

Всего ударов

82

68

Точные удары

57

27

Акцентированные удары

40

17

Тейкдауны

3

0

Судейский подарок

Лучший боец вне весовых категория Джон Джонс, кажется, начал сдавать. В прошлом бою он с огромным трудом победил бразильца Тиаго Сантоса и, если тогда к судейским запискам сложно было придраться, то на этот раз это можно охотно сделать.

В бою против мексиканского американца Доминика Рейеса чемпион выглядел крайне плохо. Первые три раунда чемпион пропустил огромное количество раундов и даже оказался в небольшом нокдауне. Просыпаться он начал лишь в четвертой пятиминутке и пытался перевести схватку в партер, так как в стойке он был явно слабее Рейеса. С горем пополам, Джонс смог взять последние раунды, но статистика боя говорила о том, что в полутяжелом весе появится новый чемпион.

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Рейес нанес больше точных и акцентированных ударов и явно не проиграл этот бой. Но судьи посчитали совершенно по-другому. По их мнению, Джонс выиграл единогласно. Это решение вызвало бурю негодования у фанатов ММА. Впервые в карьере Джонса освистала публика.

«Думаю, что я выиграл. Три раунда были за мной. Я имел его три раунда, у меня все получалось в этот отрезок. Он взял четвертый и пятый. Но я был лучше, я знаю это», – сказал огорченный Рейес после боя.

А вот экс-чемпион Даниэль Кормье согласился с решением судей.

«Это совершенно не ограбление. Был близкий бой, который мог закончиться как победой Джонса, так и победой Рейеса. К пятому раунду счет по раундам был 3:1 или 2:2. Казалось, что, Рейес победил, но бой мог завершиться в пользу каждого из бойцов», — написал Кормье в твиттере.

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Уже давно ходят слухи, что Джонс оставит пояс вакантным и перейдет в тяжелый дивизион. Но он не отрицает, что может состояться реванш с Рейесом.

«Рейес проделал отличную работу, у него отличный джеб. Я не мог перевести его в партер, не мог поймать его. У него хорошая ударная техника, мне было очень нелегко. Но мое давление в концовке принесло результат и тейкдауны принесли мне победу. Реванш? Не знаю, я поговорю со своей командой и мы решим», – сказал Джонс.

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Статистика боя

Боец

Джон Джонс (США)

Доминик Рейес (США)

Всего ударов

176

256

Точные удары

96

103

Акцентированные удары

91

99

Тейкданы

2

0

Результаты боев турнира UFC 247

Предварительные поединки

1. Юсеф Залал (США, 8-2) победил Остина Линго (США, 7-1) единогласным решением судей
2. Андре Эвелл (США, 16-6) победил Джонатана Мартинеза (США, 11-3) раздельным решением судей
3. Джорни Ньюсон (США, 10-2) победил Доминго Пиларте (США, 8-3) техническим нокаутом в первом раунде
4. Марио Батиста (США, 8-1) победил Майлса Джонса (США, 10-1) техническим нокаутом во втором раунде
5. Калинн Уильямс (США, 10-1) победил Алекса Мороно (США, 17-6) нокаутом в первом раунде
6. Лорен Мерфи (США, 12-4) победила Андре Ли (США, 11-4) раздельным решением судей
7. Тревин Гайлс (США, 12-2) победил Джеймса Краусе раздельным решением судей (США, 27-8)

Основные поединки

8. Деррик Льюис (США, 23-7) победил Илира Латифи (Швеция, 14-8) единогласным решением судей
9. Дэн Иге (США, 13-2) победил Мирсада Бектича (США, 13-3) раздельным решением судей
10. Джастин Тафа (Новая Зеландия, 4-1) победил Хуана Адамса (США, 5-3) нокаутом в первом раунде
11. Бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Валентина Шевченко (Киргизия/Перу, 19-3) победила Кэтлин Чукагян (США, 13-3) техническим нокаутом в третьем раунде

Главный бой турнира

12. Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Джон Джонс (США, 26-1) победил Доминика Рейеса (США, 12-1) единогласным решением судей

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