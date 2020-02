Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео)

Валентина Шевченко из Киргизии защищала пояс чемпионки в наилегчайшем весе в бою против американки армянского происхождения Кэтлин Чукагян.

Еще до схватки эксперты были уверены в том, что обладательница титула легко сможет провести поединок. Так и случилось.

С первых секунд Валентина обозначила свое преимущество в стойке. Она отбила обе ноги претендентке и раз за разом точно попадала в голову. Уже в первой пятиминутке на лице Чукагян появилось сильное рассечение. В перерыве команда американской спортсменки долго совещалась, но снять Кэтлин не решилась.

Все закончилось в третьем раунде, когда Шевченко перевела схватку в партер, нейтрализовала обе руки Чукагян и стала разбивать ее голову локтями. Судье ничего не оставалось, как остановить это избиение.

Валентина в третий раз защитила свой титул и продолжает зачищать наилегчайший дивизион. Вполне реально, что уже в 2020 году боссы UFC организует ей третий поединок против бразильянки Аманды Нуньес — чемпионки организации в двух весовых категориях. В первых двух схватках Шевченко проиграла.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99

Лучший боец вне весовых категория Джон Джонс, кажется, начал сдавать. В прошлом бою он с огромным трудом победил бразильца Тиаго Сантоса и, если тогда к судейским запискам сложно было придраться, то на этот раз это можно охотно сделать.

В бою против мексиканского американца Доминика Рейеса чемпион выглядел крайне плохо. Первые три раунда чемпион пропустил огромное количество раундов и даже оказался в небольшом нокдауне. Просыпаться он начал лишь в четвертой пятиминутке и пытался перевести схватку в партер, так как в стойке он был явно слабее Рейеса. С горем пополам, Джонс смог взять последние раунды, но статистика боя говорила о том, что в полутяжелом весе появится новый чемпион.

Рейес нанес больше точных и акцентированных ударов и явно не проиграл этот бой. Но судьи посчитали совершенно по-другому. По их мнению, Джонс выиграл единогласно. Это решение вызвало бурю негодования у фанатов ММА. Впервые в карьере Джонса освистала публика.

48-47 Dominick Reyes. Proper judging would've made history but the judges have robbed us of such satisfaction yet again.



Just you wait though - if Dom doesn't dethrone Jon Jones in the rematch, I expect Adesanya eventually will. «Bones» will be broken, just not today. pic.twitter.com/rRSkFgPpvL