Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео)

Шевченко на высоте

Валентина Шевченко из Киргизии защищала пояс чемпионки в наилегчайшем весе в бою против американки армянского происхождения Кэтлин Чукагян.

Еще до схватки эксперты были уверены в том, что обладательница титула легко сможет провести поединок. Так и случилось.

С первых секунд Валентина обозначила свое преимущество в стойке. Она отбила обе ноги претендентке и раз за разом точно попадала в голову. Уже в первой пятиминутке на лице Чукагян появилось сильное рассечение. В перерыве команда американской спортсменки долго совещалась, но снять Кэтлин не решилась.

Все закончилось в третьем раунде, когда Шевченко перевела схватку в партер, нейтрализовала обе руки Чукагян и стала разбивать ее голову локтями. Судье ничего не оставалось, как остановить это избиение.

Валентина в третий раз защитила свой титул и продолжает зачищать наилегчайший дивизион. Вполне реально, что уже в 2020 году боссы UFC организует ей третий поединок против бразильянки Аманды Нуньес — чемпионки организации в двух весовых категориях. В первых двух схватках Шевченко проиграла.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99 — Kyle Johnson (@VonPreux) February 9, 2020

Статистика боя

Боец Валентина Шевченко (Киргизия) Кэтлин Чукагян (США) Всего ударов 82 68 Точные удары 57 27 Акцентированные удары 40 17 Тейкдауны 3 0

Судейский подарок

Лучший боец вне весовых категория Джон Джонс, кажется, начал сдавать. В прошлом бою он с огромным трудом победил бразильца Тиаго Сантоса и, если тогда к судейским запискам сложно было придраться, то на этот раз это можно охотно сделать.

В бою против мексиканского американца Доминика Рейеса чемпион выглядел крайне плохо. Первые три раунда чемпион пропустил огромное количество раундов и даже оказался в небольшом нокдауне. Просыпаться он начал лишь в четвертой пятиминутке и пытался перевести схватку в партер, так как в стойке он был явно слабее Рейеса. С горем пополам, Джонс смог взять последние раунды, но статистика боя говорила о том, что в полутяжелом весе появится новый чемпион.

Рейес нанес больше точных и акцентированных ударов и явно не проиграл этот бой. Но судьи посчитали совершенно по-другому. По их мнению, Джонс выиграл единогласно. Это решение вызвало бурю негодования у фанатов ММА. Впервые в карьере Джонса освистала публика.

48-47 Dominick Reyes. Proper judging would've made history but the judges have robbed us of such satisfaction yet again.



Just you wait though - if Dom doesn't dethrone Jon Jones in the rematch, I expect Adesanya eventually will. «Bones» will be broken, just not today. pic.twitter.com/rRSkFgPpvL — Kyle Johnson (@VonPreux) February 9, 2020

«Думаю, что я выиграл. Три раунда были за мной. Я имел его три раунда, у меня все получалось в этот отрезок. Он взял четвертый и пятый. Но я был лучше, я знаю это», – сказал огорченный Рейес после боя.

А вот экс-чемпион Даниэль Кормье согласился с решением судей.

«Это совершенно не ограбление. Был близкий бой, который мог закончиться как победой Джонса, так и победой Рейеса. К пятому раунду счет по раундам был 3:1 или 2:2. Казалось, что, Рейес победил, но бой мог завершиться в пользу каждого из бойцов», — написал Кормье в твиттере.

Уже давно ходят слухи, что Джонс оставит пояс вакантным и перейдет в тяжелый дивизион. Но он не отрицает, что может состояться реванш с Рейесом.

«Рейес проделал отличную работу, у него отличный джеб. Я не мог перевести его в партер, не мог поймать его. У него хорошая ударная техника, мне было очень нелегко. Но мое давление в концовке принесло результат и тейкдауны принесли мне победу. Реванш? Не знаю, я поговорю со своей командой и мы решим», – сказал Джонс.

Статистика боя

Боец Джон Джонс (США) Доминик Рейес (США) Всего ударов 176 256 Точные удары 96 103 Акцентированные удары 91 99 Тейкданы 2 0

Результаты боев турнира UFC 247

Предварительные поединки

1. Юсеф Залал (США, 8-2) победил Остина Линго (США, 7-1) единогласным решением судей

2. Андре Эвелл (США, 16-6) победил Джонатана Мартинеза (США, 11-3) раздельным решением судей

3. Джорни Ньюсон (США, 10-2) победил Доминго Пиларте (США, 8-3) техническим нокаутом в первом раунде

4. Марио Батиста (США, 8-1) победил Майлса Джонса (США, 10-1) техническим нокаутом во втором раунде

5. Калинн Уильямс (США, 10-1) победил Алекса Мороно (США, 17-6) нокаутом в первом раунде

6. Лорен Мерфи (США, 12-4) победила Андре Ли (США, 11-4) раздельным решением судей

7. Тревин Гайлс (США, 12-2) победил Джеймса Краусе раздельным решением судей (США, 27-8)

Основные поединки

8. Деррик Льюис (США, 23-7) победил Илира Латифи (Швеция, 14-8) единогласным решением судей

9. Дэн Иге (США, 13-2) победил Мирсада Бектича (США, 13-3) раздельным решением судей

10. Джастин Тафа (Новая Зеландия, 4-1) победил Хуана Адамса (США, 5-3) нокаутом в первом раунде

11. Бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Валентина Шевченко (Киргизия/Перу, 19-3) победила Кэтлин Чукагян (США, 13-3) техническим нокаутом в третьем раунде

Главный бой турнира

12. Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Джон Джонс (США, 26-1) победил Доминика Рейеса (США, 12-1) единогласным решением судей

