Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен

Напомним, что Анкалаев и Куцелаба проведут бой 29 февраля на турнире UFC в Норфолке (США).

– Вам предстоит бой с молдаванином Ионом Куцебалой. Уверен, что как минимум вы смотрели его бой с Гаджимурадом Антигуловым. Какое впечатление произвел соперник?

– Этот бой ни о чем не говорит. Гаджимурад хотел завершить поединок быстро, поэтому у него не получилось. К тому же Антигулов неважно себя чувствовал.

– Что про него сказал Антигулов. Дал ли какие-то советы?

– Я даже не спрашивал.

– Пересекались ли вы с Куцебалой ранее? На сборах, на спаррингах?

– Нет, пересеклись только здесь (США).

– Какую тактику нужно применять против бойца, любящего рубится?

– С ним? С тем, кто рубится, надо действовать аккуратнее. Бить с дистанции.

– Кто вам помогал при подготовке к поединку?

– Обычная подготовка с моим тренером Сухрабом Магомедовым. Было много спарринг-партнеров, но имена называть не буду. И в Махачкале, и в Америке прошли хорошие сборы.

– Это ваш первый поединок в США. Были проблемы с получением визы?

– Не было. Хотя чуть-чуть задержали. Но в итоге я же ее получил.

– Вы уже приехали? Как быстро акклиматизировались?

– Я уже здесь нахожусь третью неделю. Акклиматизация прошла. Чувствую себя хорошо.

– Весогонка сейчас проблем не создает?

– Нет. У меня все идет по плану. Хорошо.

– Поражение от Пола Крейга закрыто давно. Но на тот момент на вас как-то сказалось то, что этот бой вы проиграли на последней секунде?

– Тогда – да, а сейчас уже нет.

– Если бы вы знали, что нужно потерпеть секунду, потерпели бы или ситуация уже была критичная?

– Конечно, если бы я знал, поступил бы по-другому. Получилось, как получилось. Уже ничего не изменить.

– Неужели ваши секунданты не подсказывали, сколько осталось времени до конца боя, не вели обратный отсчет?

– Я уже забыл об этом.

– У Крейга дела идут не слишком хорошо. Победы чередуются с поражениями. Он вам на данном этапе интересен?

– Нет. Сейчас он мне не интересен. Если покажет себя хорошо, может, встретимся еще раз.

– А что случилось в той встрече? Вы заигрались или сил мало осталось?

– Не знаю, я уже не помню, что тогда произошло.

– Недавно Джон Джонс защитил титул чемпиона в этом дивизионе. Вам его поединок с Домиником Рейсом показался близким или спорным?

– Бой был близким, да, но я думаю, что Джонс выиграл.

– Как оцените нынешний уровень Джонса и его готовность выступать в тяжелом весе?

– Не знаю. Тяжелый вопрос.

– Вы являетесь мастером спорта международного класса по ММА. И это звание вам вручал лично Федор Емельяненко. Можете вспомнить, что тогда чувствовали?

– Всегда приятно получать награды. Это было необычно.

– В заключении хотелось бы услышать развернутый ответ на вопрос, что вы ожидаете от поединка Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко?

– Не буду давать прогноз на этот бой. В тяжелом весе все возможно. Я буду болеть за Магомеда Исмаилова.

– А на бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном?

– Хабиб – Тони? Точно предсказать не могу. Я буду болеть за Хабиба.

– В этом году планируете ворваться в топ-10 или пройти дальше, стать претендентом?

– Вперед забегать не будем. Надо пройти этот бой. Потихоньку будем идти к своей цели.