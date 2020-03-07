Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео)

В США прошла пресс-конференция, приуроченная к турниру UFC 249. Бойцовское шоу состоится 19 апреля в Бруклине. А тем временем, хедлайнеры турнира чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и претендент из США Тони Фергюсон ответили на вопросы журналистов.

В целом, пресс-конференция прошла спокойно и даже быстро. Бойцы ответили на рядовые вопросы, а затем провели дуэль взглядов. А вот на ней эмоции дали о себе знать. Фергюсон что-то сказал Хабибу, после чего россиянин ногой откинул пояс Тони, с которым он пришел на мероприятие. Напомним, что Тони владел временным титулом еще до того, как Нурмагомедов стал чемпионом.









ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ: ТОНИ — ЛЖИВЫЙ МЕКСИКАНЕЦ

- Насколько этот бой важен для вашего наследия?

- Фергюсон заслужил этот бой. Он великолепный спортсмен, но я не люблю его, как человека, потому что он глупый. Но как бойца я его уважаю.

- Как вы видите свою дальнейшую карьеру?

- Мне нравится принимать новые вызовы. Если я хочу оставить наследие после себя, то мне необходимо побеждать Фергюсона. Он один из лучших бойцов в истории легкого веса.

- Флойд Мэйвезер заявил, что готов провести с вами поединок, если ему заплатят 600 миллионов долларов. Что скажете?

- А кто даст ему столько денег? Я не дам. Если Флойд хочет со мной драться, то мы можем поступить следующим образом: 11 раундов по боксу и один раунд по ММА.

- А что насчет боя против Жоржа Сен-Пьера?

- Я никогда не выбираю соперников, поэтому лучше спрашивать у организации. Сейчас я защищаю свой титул в бою против Тони. Потом обсудим остальное. На мой взгляд, Тони уже достаточно стар. Ему 36 лет. И люди будут говорить об этом, когда я размажу его в октагоне.

- Вас как-то задевают словесные нападки Тони?

- Нет, меня это никогда не напрягало и не напрягает. Единственное, никому не нравится то, что он принимает себя за мексиканца. Он лживый мексиканец. Он то американец, то мексиканец. Его не понять. У него едет крыша.

ТОНИ ФЕРГЮСОН: БОЙ БУДЕТ ЛЕГКИМ ДЛЯ МЕНЯ

- Вокруг этого поединка настоящий хайп. Я пришел сюда со своим поясом и он настоящий. Лучше Хабибу не сниматься С поединка, потому что нам уже пора подраться.

- Когда ты смотришь бои Нурмагомедова, видишь ли какие-нибудь ошибки?

- Кого он там победил? Если мы устроим соревнования по отжиманиям, то и тут я его уделаю. Бой против Хабиба будет легким для меня, как спарринг. Между нами есть уважение, я не хочу поливать его грязью.

- Многие молодые спортсмены смотрят на вас, как на пример. Но иногда ты ведешь себя не лучшим образом.

- Да пошел ты. Следующий вопрос.





