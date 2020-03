8 марта — день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео)

8 марта в Лас-Вегасе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 248, в рамках которого состоялись два титульных поединка.

Китаянка Вейли Чжан смогла победить польку Джоанну Еджейчик раздельным решением судей, а нигериец Исраэль Адесанья единогласно выиграл у кубинца Йоэля Ромеро.

В рамках шоу также выступил россиянин Сапарбек Сафаров. Он проиграл бразильцу Родольфо Виейра сабмишеном в первом раунде.

Предлагаем вам ознакомиться с главными моментами турнира UFC 248.

Результаты турнира UFC 248

1. Данаа Батгерел (Монголия, 8-2) победил Гуйдо Каннетти (Аргентина, 8-5) нокаутом в первом раунде

2. Гига Чикадзе (Грузия, 9-2) победил Джамалла Эммерса (США, 17-5) раздельным решением судей

3. Геральд Мирсшерт (США, 31-12) победил Дерона Уинна (США, 6-2) сабмишеном в третьем раунде

4. Родольфо Виейра (Бразилия, 7-0) победил Сапарбека Сафарова (Россия, 9-3) сабмишеном в первом раунде

5. Марк Мадсен (Дания, 10-0) победил Остина Хуббарда (США, 11-4) единогласным решением судей

6.Шин О»Мейлли (США, 11-0) победил Жозе Альберто Куинонеза (Мексика, 8-4) техническим нокаутом в первом раунде

7. Алекс Оливейра (Бразилия, 20-8-1) победил Макса Гриффина (США, 15-8) единогласным решением судей

Alex «Cowboy» Oliveira edges Max «Pain» Griffin in the battle of welterweight action fighters. This was bloody and turbulent - a great PPV opener. #UFC248 pic.twitter.com/ftzC170D91 — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

8. Нейл Мэгни (США, 22-7) победил Джинглианга Ли (Китай, 17-6) единогласным решением судей

Among MMA's noodly assassins, few are as comfortable up close as Neil Magny. #UFC248 pic.twitter.com/O217zLhrgH — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

9. Бенейл Дариуш (США, 18-4-1) победил Драккара Клозе (США, 11-2-1) нокаутом во втором раунде

What an incredible bout between Beneil Dariush and Drakkar Klose! Second-round pyrotechnics conclude with Klose's mouthpiece dangling. 😯 pic.twitter.com/YHrBKuXGsj — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

10. Вейли Чжан (Китай, 21-1) победила Джоанну Еджейчик (Польша, 16-4) раздельным решением судей. Бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе

Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just staged the best women's bout of all time, nay one of the best you'll ever see in any damn context. We are truly blessed. 🙏 pic.twitter.com/FuHp3XW43c — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

11. Исраэль Адесанья (Нигерия, 19-0) победил Йоэля Ромеро (Куба, 13-5) единогласным решением судей. Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе