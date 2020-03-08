Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию

Но, конечно, какое интервью Смолякова могло пройти без политики? Были разговоры про власть, налоги и отсутствие реальной оппозиции.

«УШЕЛ ИЗ ИНТЕРНЕТА»

– Дмитрий сейчас вы прекратили активность в интернете. Надолго ушли?

– На неопределенный срок. Посмотрим, как пойдет. Я понял одну вещь – я не интернетный воин. В истории с Александром Емельяненко я стал заложником ситуации. Вспылил. На следующий день понял, что это каша не для меня. Я стремлюсь к другому. Чтобы вариться в этом, нужно воспринимать медиа-пространство безболезненно, не пропуская все через себя. Поэтому я полностью ушел из интернета. Уже некоторое время нахожусь в вакууме и живу счастливо.

– После нашего последнего разговора в интернете было много комментариев по вашим заявлениям. И большинство людей поддерживали вашу позицию по многим вопросам. Тогда поддержку почувствовали?

– Я не знаю, согласна ли со мной вся страна или половина страны. Я считаю, что нет смысла врать и уходить от правды. Иначе ты подходишь к яме, хотя уже балансируешь у пропасти. Поддержка чувствовалась и это приятно. Наверняка, меня цитировали на оппозиционных порталах, и я попал в списки, в которые лучше не попадать, но моя жизнь никак от этого не измениться. Я не собираюсь никуда баллотироваться. Нигде я не нужен. Да и мне это не дано. У меня другие цели. Я понимаю, что в России мы ничего не изменим, ничего не добьемся. Все решено без нашего участия. Поэтому в каждом выступлении нам рассказывают сказки, что все наладиться. Политический бомонд собрался, с умным видом рокировку провели…

– Выписали себе премии за труды…

– Абсолютно точно. Но по факту ничего не изменилось.

У меня есть друг Ильдар, с которым я в 2006 году уехал в Америку. Он уже преуспел. Раньше он нас кормил тем, что ходил на стройку, ломал стены, пол и прочее. Поначалу мы ничего не умели. После такой работы нужно было собрать мусор и мастера приступали к настоящему делу. Сейчас Ильдар – миллионер. У него своя компания. Начал собственное производство.

Я ему как-то сказал: «Слушай, мы живем в таком бешеном ритме, что после смерти, никто к нам на могилу не придет и не скажет спасибо». Он ответил: «А не все равно, что будет после смерти? Зато ты сейчас можешь прожить на подсвеченных улицах, на стройке дорог. С правильными магазинами, едой, социумом». И я понял, что он прав.

Знаете, почему русские приезжают в США и быстро становятся миллионерами? Мы здесь нахватались навыков, как крутиться, привыкли к бешеному темпу, а американцы очень медленные. У меня есть друг. Он за два часа решит вопрос, на который американцу требуется двое суток. Он за десять лет заработал столько, сколько настоящие американцы за пять поколений.

«НАГОВОРИЛ НА ТРИ СТАТЬИ»

– Давайте вернемся к Александру Емельяненко. Он обозвал вас. Вы в ответ стали угрожать ему. Если бы вы отвечали не сразу, а сутки спустя, что бы вы изменили в своем ответе? Что-то конкретное или все?

– Все. С утра мне позвонил высокопоставленный чиновник. Мой друг из Москвы. И он сказал: «Мы проанализировали твой монолог, и нашли три статьи, по которым ты не отвертишься». Если Емельяненко напишет заявление: «Моей жизни угрожают, я переживаю и так далее», я просто устану отбиваться от поданных исков.

Надо быть гораздо более сдержанным, чтобы не повестись на поводу самого себя и не попасть в капкан. Нельзя подаваться на провокации. Да, он назвал меня неприятным словом. Но в итоге я связался с ним через общего знакомого. Подобны ситуации лучше решать именно так, чем отвечать в интернете, поэтому я и удалился отовсюду. Все беды из интернета. Я хочу, чтобы поменьше знали обо мне и мой работе. Я пошел не в том направлении.

– Связались с Емельяненко и решили вопрос?

– Да. Все прояснили. Поняли друг друга, почему это получилось, и что каждый имел в виду. Претензий нет. Виноваты оба. Назревает другая история, о которой станет известно чуть позже.

– Бою быть?

– Предварительно поговорили на эту тему.

«ПЕРЕЕЗЖАЮ В США»

– Сейчас у вас есть соперник Максим Новоселов. В прошлый раз вы обещали ответственно подготовиться к встрече с ним.

– Я ответственно готовлюсь, потому что знаю, что на Новоселове мы не остановимся, поэтому пахал-пахал все это время. В Калининграде и Таиланде уже нагрузился. Теперь буду готовиться в США, куда я почти переехал.

– Навсегда?

– Ситуация с Емельяненко мне здорово помогла принять некоторые решения. Я посидел, оценил ситуацию вокруг себя в иной плоскости. Надо ли мне это? В итоге продал весь бизнес, который был в Калининграде своим партнерам. У меня не осталось ни одного процента в каком-либо проекте.

– Продали все быстро?

– Да, мне пришла в голову мысль, что я знаю, куда можно переправить силы и вложения.

– Значит, доход и проекты есть за пределами России?

– Конечно. Я считаю, что в России невозможно работать. Сейчас повышают налоги, штрафы растут. Заработок фирмы – это 5-8 процентов от оборота средств. И с этого еще надо заплатить налоги. Только за обналичивание средств в банк берет три процента.

Удобнее рассчитываться по чеку, но не все так делают. Часто удобно рассчитываться наличными, потому что не вся Россия имеет банковские карты или терминалы для перевода безналичных средств. Соответственно, если пройтись по всем пунктам, налоговое обложение построено так, что весь средний и малый бизнес совершенно «задушен».

Дело дошло до того, что даже в Москве в аренду сдают строительную технику, леса. Потому что никто ничего не строит. Спад рынка конкретный. Арендные помещения пустуют через одно. Никто не хочет заниматься бизнесом. Я не понимаю, куда нас ведут и зачем налоговое бремя продолжают усложнять для организаций, которые и без этого едва выживают.

У народа нет денег. Покупательская способность постоянно падает. У меня есть друг. Грубо говоря, у него есть 60 точек для реализации кондитерских изделий. Условно. Сейчас оборот средства таков, что он получает доход на уровне 70 процентов от того, что было пять лет назад, когда у него было 30 точек продаж. То есть предприятие увеличилось вдвое, а доход сократился на 30 процентов. Не от того, что качество продукта стало хуже.

– Не на что покупать.

– Именно. Спуститесь в метро – никто не улыбается. Люди в шоке. Дошло до того, что даже автомобили предлагают купить по максимальным скидкам и самому примитивному кредиту. Лишь бы что-то купили.

Вот хотят помочь молодым семьям. По сути, забрали деньги у старых и отдали молодым. Понимаешь, что не хочешь уже жить в этом вечном обмане. Грубого говоря, выделено 250 миллиардов на поддержку покупки жилья в ипотеку. Я могу путаться в цифрах, но смысл такой, что ты за двадцать лет выплачиваешь две стоимости квартиры. Нельзя сделать сразу, чтобы государство выплатило половину этой суммы? Тогда человек выплатит только половину добавочной стоимости квартиры.

Виталию Милонову предложили снизить зарплату депутатам до 40 тысяч. Он: «Вы что, кто пойдет за эти деньги, смеетесь?» А как тогда жить пенсионерам за 12 тысяч? Сам ответил на вопрос. Молодец.

«КОМУ НУЖЕН РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ?»

– Мы ушли от спорта. После обращения к Емельяненко многие бросили вам вызовы.

– Что-то слышал, но без конкретики. Один умный человек сказал, что сейчас время неспокойное и партнеры ненадежные, чтобы что-то отвечать.

– На новом месте жизнь будет более спокойной?

– Да. Я считаю, что потратил много времени. Если бы я работал не в России, а там, заработал бы больше денег.

Я уже сказал, что поеду туда тренироваться, планирую остаться и жить. Хочу, чтобы дети родились в перспективной стране. Ребенок с американским паспортом и все двери открыты, поэтому многие уезжают рожать именно в США.

«ЦЕРКОВЬ И ОППОЗИЦИЯ»

– Дмитрий, раз вы – человек открытый, мне бы хотелось узнать ваше мнение по скандальной истории со строительством храма в Екатеринбурге, когда против митинга простых людей выступили боксеры и бойцы. Я сам хотел задать несколько вопросов участникам тех событий, но они просили не касаться этой темы.

– Я не знаю, что там произошло, не спрашивал ни у кого. Но так как у нас недоверие к правительству максимальное, к церкви отношение такое же. Она с правительством заодно.

– Патриарх Кирилл сказал, что за последние десять лет строится по три церкви в сутки.

– Я кстати не понимаю его слов. «В церковь приходят либо нуждающиеся, либо верующие». То есть, образованных людей там нет. Запутает речь так, что ничего не поймешь. «Я призван говорить правду». Хорошо, расскажи, сколько денег находится лично у тебя? Никто не знает, но каждый хорошо может представить.

Ты знаешь своих прихожан. Сними с себя немного золота, все равно все умрем. Дайте русским людям немного кислорода. Хочешь вздохнуть, а тебе уже на грудь наступили. На 15-20 тысяч в Москве жить невозможно. Ты – богат, но ты еще и русский человек. Поделись со своими православными чем-то своим. Дай хоть небольшую надежду. Твой поступок увидят и кто-то еще захочет проявить благородство. Подай пример, если ты лидер и несешь правду.

Нет, держат богатство при себе, считая себе вечными, будто все это можно оставить себе после смерти, а сейчас люди плачут. Поэтому и уровень недоверия к церкви такой же, как к правительству.

«ШЛЕМЕНКО – НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ»

– Вы в хороших отношениях с Александром Шлеменко, который тоже часто открыто высказывает недовольство по ситуации в стране…

– Он – патриот, переживает за Россию. Он хочет принять участие во всем. Я как-то встретил его в Лос-Анджелесе:

– Саня, ты бы хотел переехать сюда?

– Да, хотел.

– Почему не переедешь?

– Люди не поймут. Не хочу русских бросать.

На мне нет социальной нагрузки. На нем есть. Он верит в лучшее. Но никто в жизни властью не поделится.

– А таких патриотов как Шлеменко среди спортсменов много?

– Нет. Никого. И не будет. Поэтому я и не верю в светлое будущее.

«МАГА –ФАВОРИТ»

– Шлеменко вам звонил после выступления про Емельяненко?

– Конечно. Он же публично меня поддержал. Если вернуться к этой истории, все что, казалось бы, повернулось против меня, на самом деле мне помогло. Я узнал, как повели себя многие люди по отношению ко мне. С Сашей у нас тоже был разговор, и я уже тогда полностью пересмотрел свою «творческую» историю. Не надо никому угрожать, не надо лезть в интернет-баталии. Даже они могут обернуться бедой. Наговорил лишнего и тебе реально могут поверить. Я на самом деле никак не изменился, я все тот же Дмитрий Смоляков, который ценит друзей, который готов им помочь, но мораль такова, что нельзя торопиться: ни в действиях, ни в словах.

– Ваш прогноз на бой Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.

– Если Саша на «кочерге», конечно, фаворит – Мага, который тренируется. У Исмаилова есть характер, самоотдача. Если Саша бросит пить, он может дать хороший бой на руках, но у Маги есть один плюс – борьба. Было бы глупо не использовать этот козырь. Физику он набрал. Бороться умеет, руки неплохие и банка мощная. Считаю, что Мага выиграет.