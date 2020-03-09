Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом - Советский спорт
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09 марта 2020 09:11ММАВащенко Сергей

Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом

Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане.

Бои недели

6 марта в Алматы (Казахстан) состоялся турнир ACA 105. В главном поединке шоу разыгрывался чемпионский пояс в легчайшем весе между россиянином Шамилем Шахбулатовым и бразильцем Даниэлем Жубилео. Победу в этой схватке одержал южноамериканец.

Также потерпел поражение Расул Мирзаев. Представитель Казахстана Арман Оспанов победил его техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для россиянина вторым кряду. Ранее он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову. После турнира стало известно, что Мирзаев получил двойной перелом челюсти.

8 марта в Лас-Вегасе состоялось шоу UFC 248, в рамках которого прошли два титульных поединка.

Нигериец Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро и защитил пояс чемпиона в среднем весе. Бой подвергся критики за то, что бойцы практически не дрались, опасаясь друг друга.

А вот в другом чемпионском поединке было жарко. Китаянка Вейли Чжан с большим трудом победила польку Джоанну Еджейчик раздельным решением судей и пояс в минимальном весе остается у нее. Девушки полностью выложились в октагоне, показав лучший женский бой в истории UFC. У Чжан от пропущенных ударов были заплыли глаза, а у Еджейчик лоб увеличился в размерах.

В рамках турнира выступил россиянин Сапарбек Сафаров. Он проиграл сабмишеном в первом раунде бразильцу Родольфо Виейра. Скорее всего, это был последний бой для нашего бойца в UFC.

Видео недели

Танец Александра Емельяненко

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Порыв души! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Цитата недели

Йоэль Ромеро — о Дагестане

«Лучший город для борьбы — Махачкала. Дагестан. Я жил там три месяца. Только в моей весовой категории шесть-семь чемпионов мира из Дагестана. И из шестерых только один проходит на чемпионат и на Олимпиаду».

UFC 249

На турнире UFC 249 не выступят несколько российских бойцов, которые должны были там драться.

Полулегковесу Забиту Магомедшарипову так и не смогли найти соперника, поэтому на турнире он будет присутствовать в качестве болельщика.

Также под вопросом участие в шоу тяжеловеса Шамиля Абдурахимова. Его соперником должен был стать француз Сириль Ганье, но он снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. В данный момент матчмейкеры UFC пытаются найти другого оппонента для Шамиля.

На турнире UFC 249 состоится реванш между Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой. 1 марта бойцы встречались на турнире в Норфолке и россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде. Однако, было признано, что судья очень рано остановил схватку.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC 249 Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном.

Анонсы поединков

Российский легковес Арман Царукян свой следующий бой проведет на турнире UFC в Портленде, который состоится 11 апреля. Его соперником станет бразилец Дави Рамос.

Главным поединком турнира в Казахстане 13 июня станет противостояние россиянина Петра Яна и бразильца Марлона Мораеса.

UFC объявил следующий соперника Александра Волкова. Им станет американец Кертис Блейдс. Бой состоится 20 июня на турнире UFC в Канаде.

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