Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом

6 марта в Алматы (Казахстан) состоялся турнир ACA 105. В главном поединке шоу разыгрывался чемпионский пояс в легчайшем весе между россиянином Шамилем Шахбулатовым и бразильцем Даниэлем Жубилео. Победу в этой схватке одержал южноамериканец.

Также потерпел поражение Расул Мирзаев. Представитель Казахстана Арман Оспанов победил его техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для россиянина вторым кряду. Ранее он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову. После турнира стало известно, что Мирзаев получил двойной перелом челюсти.

8 марта в Лас-Вегасе состоялось шоу UFC 248, в рамках которого прошли два титульных поединка.

Нигериец Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро и защитил пояс чемпиона в среднем весе. Бой подвергся критики за то, что бойцы практически не дрались, опасаясь друг друга.

А вот в другом чемпионском поединке было жарко. Китаянка Вейли Чжан с большим трудом победила польку Джоанну Еджейчик раздельным решением судей и пояс в минимальном весе остается у нее. Девушки полностью выложились в октагоне, показав лучший женский бой в истории UFC. У Чжан от пропущенных ударов были заплыли глаза, а у Еджейчик лоб увеличился в размерах.

Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just staged the best women's bout of all time, nay one of the best you'll ever see in any damn context. We are truly blessed. 🙏 pic.twitter.com/FuHp3XW43c