Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.

«Запретить до 10 апреля 2020 г. Проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек», - говорится в документе.

Таким образом, под угрозой срыва турнир по смешанным единоборствам ACA 107, который должен пройти на «ВТБ Арене» 3 апреля. В главном поединке шоу Александр Емельяненко должен подраться с Магомедом Исмаиловым, который ради этого противостояния поднимается из среднего веса в тяжелый.

Лига АСА еще не прокомментировала эту ситуацию и в ближайшее время от нее должна поступить информация. Состоится ли турнир вообще?

Уже сейчас на фоициальном сайте промоушена приостановлена продажа билетов.

Промоушен рассчитывал продать на спортивное мероприятие 14 тысяч билетов, но из-за указа Собянина этого сделать уже не получится. Остается два варианта.

1. Провести турнир и пустить менее 5000 человек (допустим, 4900) и ориентироваться на продажу PPV-трансляций в интернете. Сейчас стоимость такой услуги стоит 400 рублей, но из-за сложившейся ситуации сумма за покупку контента может подняться.

2. Перенести бойцовское шоу на другую дату и провести его уже после 10 апреля. Но не факт, что запрет не будет продлен.

Файткард турнира ACA 107

Магомед Исмаилов (Россия, 15-2) — Александр Емельяненко (Россия, 28-7). Главный бой вечера

Абубакар Вагаев (Россия, 17-3) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия, 8-3)

Руслан Магомедов (Россия, 15-1) — Тони Джонсон (США, 13-5)

Магомед Бибулатов (Россия, 15-2) — Родриго Прайа (Бразилия, 15-3)

Эдуард Вартанян (Россия, 18-4) — Венер Галиев (Россия, 31-11)

Хердерсон Батиста (Бразилия, 14-4) — Юсуф Раисов (Россия, 16-1)

Азам Гафоров (Таджикистан, 11-1) — Алан Гомеш де Кастро (Бразилия, 12-2)

Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-5) — Андрей Гончаров (Россия, 12-3)

Нашхо Галаев (Россия, 6-5) — Олег Борисов (Россия, 21-5)

Валерий Мясников (Россия, 14-2) — Вячеслав Бабкин (Россия, 6-2)

Виталий Слипенко (Россия, 11-3) — Черси Дудаев (Россия, 10-1)

Марк Хульм (Южная Африка, 7-2) — Андрей Кошкин (Россия, 18-6)

Хусейн Шайхаев (Россия, 8-0) — Игорь Жирков (Россия, 12-3)

Баз Мухаммад Мубариз (Афганистан, 10-5) — Витеслав Ражноч (Чехия, 7-2)

Жарабек Тешебаев (Киргизия, 7-0) — Асхаб Зулаев (Россия, 7-0)

Бехруз Зухуров (Таджикистан, 13-3) — Тихомир Благовестов (Болгария, 6-1)