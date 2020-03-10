Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса - Советский спорт
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10 марта 2020 21:33ММАВащенко Сергей

Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса

Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.

«Запретить до 10 апреля 2020 г. Проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек», - говорится в документе.

Таким образом, под угрозой срыва турнир по смешанным единоборствам ACA 107, который должен пройти на «ВТБ Арене» 3 апреля. В главном поединке шоу Александр Емельяненко должен подраться с Магомедом Исмаиловым, который ради этого противостояния поднимается из среднего веса в тяжелый.

Лига АСА еще не прокомментировала эту ситуацию и в ближайшее время от нее должна поступить информация. Состоится ли турнир вообще?

Уже сейчас на фоициальном сайте промоушена приостановлена продажа билетов.

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Промоушен рассчитывал продать на спортивное мероприятие 14 тысяч билетов, но из-за указа Собянина этого сделать уже не получится. Остается два варианта.

1. Провести турнир и пустить менее 5000 человек (допустим, 4900) и ориентироваться на продажу PPV-трансляций в интернете. Сейчас стоимость такой услуги стоит 400 рублей, но из-за сложившейся ситуации сумма за покупку контента может подняться.

2. Перенести бойцовское шоу на другую дату и провести его уже после 10 апреля. Но не факт, что запрет не будет продлен.

Файткард турнира ACA 107

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Магомед Исмаилов (Россия, 15-2) — Александр Емельяненко (Россия, 28-7). Главный бой вечера
Абубакар Вагаев (Россия, 17-3) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия, 8-3)
Руслан Магомедов (Россия, 15-1) — Тони Джонсон (США, 13-5)
Магомед Бибулатов (Россия, 15-2) — Родриго Прайа (Бразилия, 15-3)
Эдуард Вартанян (Россия, 18-4) — Венер Галиев (Россия, 31-11)
Хердерсон Батиста (Бразилия, 14-4) — Юсуф Раисов (Россия, 16-1)
Азам Гафоров (Таджикистан, 11-1) — Алан Гомеш де Кастро (Бразилия, 12-2)
Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-5) — Андрей Гончаров (Россия, 12-3)
Нашхо Галаев (Россия, 6-5) — Олег Борисов (Россия, 21-5)
Валерий Мясников (Россия, 14-2) — Вячеслав Бабкин (Россия, 6-2)
Виталий Слипенко (Россия, 11-3) — Черси Дудаев (Россия, 10-1)
Марк Хульм (Южная Африка, 7-2) — Андрей Кошкин (Россия, 18-6)
Хусейн Шайхаев (Россия, 8-0) — Игорь Жирков (Россия, 12-3)
Баз Мухаммад Мубариз (Афганистан, 10-5) — Витеслав Ражноч (Чехия, 7-2)
Жарабек Тешебаев (Киргизия, 7-0) — Асхаб Зулаев (Россия, 7-0)
Бехруз Зухуров (Таджикистан, 13-3) — Тихомир Благовестов (Болгария, 6-1)

Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы (Казахстан) 06.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
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