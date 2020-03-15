Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео)

В главном поединке шоу Чарльз Оливейра встречался с Кевином Ли. Также на турнире выступили российские бойцы Алексей Кунченко и Никиты Крылов. «Советский спорт» представляет результаты поединков и лучшие моменты противостояний.

1. Беа Малески (Швеция, 4-0) победила Веронику Маседо (Венесуэла, 6-4-1) единогласным решением судей

2. Давид Дворак (Чехия, 18-3) победил Бруно Силву (Бразилия, 10-5-2) единогласным решением судей

3. Марина Мороз (Украина, 10-3) победила Майру Буэно Силву (Бразилия, 5-1) единогласным решением судей

4. Энрике Барзола (Перу, 16-5-2) и Рани Яхъя (Бразилия, 26-10-1) завершили бой вничью

5. Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия, 22-6) победил Алексея Кунченко (Россия, 20-2) единогласным решением судей

6. Аманда Рибас (Бразилия, 9-1) победила Ранду Маркос (Канада, 10-8-1) единогласным решением судей

7. Брэндон Морено (Мексика, 17-5-1) победил Жуссьера Формигу (Бразилия, 23-7) единогласным решением судей

8. Франциско Триналдо (Бразилия, 25-7) победил Джона Макдесси (Канада, 17-7) единогласным решением судей

9. Никита Крылов (Россия, 27-7) победил Джонни Уокера (Бразилия, 17-5) единогласным решением судей

10. Ренато Карнейро (Бразилия, 14-3-1) победил Дамира Хаджовича (Босния и Герцеговина, 13-6) сабмишеном в первом раунде

11. Гилберт Бернс (Бразилия, 18-3) победил Демиана Майю (Бразилия, 28-10) техническим нокаутом в первом раунде

12. Чарльз Оливейра (Бразилия, 29-8) победил Кевина Ли (США, 18-6) сабмишеном в третьем раунде