Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене - Советский спорт
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21 марта 2020 12:00ММАУсачев Владислав

Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене

«Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

ТРИ ТУРНИРА

На этой неделе ведущий промоушен мира UFC отметил проведение сразу трех своих турниров – UFC Fight Night 171 (Лондон, 21 марта), UFC on ESPN (Коламбус, 28 марта) и UFC Fight Night 142 (Портленд, 11 апреля).

Исключением стал лишь турнир UFC 249 с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой чемпиона в легком весе и бывшего обладателя временного титула планировался на 18 апреля в Бруклине. Но сейчас понятно, что в США организация такого массового события просто невозможна.

В Нью-Йорке запрещены публичные собрания численностью свыше 500 человек, а в Лас-Вегасе и вовсе на неопределенный срок остановлены все спортивные мероприятия. Даже казино! Президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы турниры продолжались и UFC даже пытался провести турнир в Оклахоме на территории резервации, но впоследствии им сообщили, что сбор в помещении не может превышать десяти человек. Что поставило крест и на этой идее.

ПЯТАЯ ПОПЫТКА

Сам поединок Нурмагомедова и Фергюсона уже называют проклятым. Кто знает, возможно, именно назначение этого боя стало причиной вспышки пандемии. Прямо потусторонние силы не хотят, чтобы Хабиб и Тони встретились в клетке.

Уже были четыре попытки свести этих бойцов, которые завершились неудачами, и президент UFC Дана Уайт даже в какой-то момент зарекся организовывать пятый бой. Но все-таки на этот шаг пошел.

Впервые спортсмены должны были встретиться 11 декабря 2015 года. Хабиб порвал крестообразные связки колена, и бой отложили на октябрь, но россиянин вдобавок сломал ребро и до конкретной даты дело не дошло.

Вторая встреча была назначена на 16 апреля 2016 года. На этот раз захворал Фергюсон. У него была обнаружена жидкость с кровью в легких.

Новая попытка – 4 марта 2017 года. Оба бойца шли с впечатляющей серией побед, и их бой должен был выявить временного чемпиона организации. Тогда случалась известная история с весогонкой россиянина.

1 марта Хабиб почувствовал легкое недомогание. На следующий день ему стало хуже, хотя он провел открытую тренировку. Состояние усугубилось тем, что спортсмену нужно было сбросить вес. После вечерней тренировки и парной ему оставалось сбросить 2,9 кг за десять часов, а дагестанец уже не мог самостоятельно передвигаться. В итоге он был госпитализирован, а бой отменен.

Сейчас это трудно представить, но та встреча не была главным событием турнира. Им стал бой между Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном.

Четвертый шанс для сведения счетов был предоставлен спортсменам 7 апреля 2018 года. На этот раз «подкачал» Фергюсон. Во время съемок за неделю до боя он оступился и порвал связку колена. Именно тогда Уайт произнес: «Черт, нет! Я больше никогда не буду делать этот бой. Никогда!»

ЧТО СЕЙЧАС

Официально разработка и проведение турнира UFC 249 на 18 апреля остается в планах организации.

«Неделю назад я был уверен, что бой состоится, но теперь я не знаю, как все будет, – говорит Уайт. – Мы рассматриваем все варианты, однако на данный момент у меня нет четкого представления».

Учитывая, что до самого турнира осталось меньше месяца, а пока нет, ни арены, ни города, ни даже страны, в которой состоится бой, проведение турнира выглядит все менее реальным. Уайт в шутку даже опубликовал картинку, на которой бойцы выходят в октагон на Луне под специальным куполом. А может он и не шутил.

Луна – интересный выбор, но реальными кандидатами до недавнего времени были Дубай и Абу-Даби, о чем говорил отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Однако на данный момент в ОАЭ приостановлена выдача виз.

Так что сейчас UFC остается ждать повторного заседания комиссии в Неваде, которая 25 апреля определит можно ли возобновить в Лас-Вегасе массовые мероприятия. Вариант с Европой не рассматривается. Вирус основательно разгулялся и страны закрыты для посещения.

Еще более фантастическими выглядят варианты проведения боя в Африке или России. Хотя российский промоутер Владимир Хрюнов уверяет, что лично разговаривал с Уайтом о переносе боя в Екатеринбург, Москву или Казань. Однако как показывает практика, его слова столь достоверны как обещания депутатов перед выборами.

При этом российский боец Александр Шлеменко все-таки находит в сложившейся ситуации свои плюсы.

«Бой может войти в историю, учитывая условия, в которых его хотят провести. Хабибу повезло в этом смысле, ведь, если он и Фергюсон подерутся при нынешних условиях, это будут вспоминать еще долго.

Где провести? Можно было бы на студии, с эффектами и прочими возможностями, которые сейчас есть, устроить отличное зрелище для ТВ-аудитории», – сказал Шлеменко «Чемпионату».

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