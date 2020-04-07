Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба - Советский спорт
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07 апреля 2020 10:42ММАБезъязычный Алексей

Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба

Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать.

Напомним, изначально UFC 249 планировали провести в Нью-Йорке в «Барклайс-центре». Но из-за пандемии коронавируса этот вариант отпал. Понятно, что если бой Фергюсон – Гэтжи и состоится, то без зрителей, в максимально удаленном от жилых кварталов месте. В заокеанской прессе ходили разговоры о киностудии во Флориде. Также упоминались индейские резервации в западных штатах.

Однако ответ на интересующих всех вопрос знал только Уайт. В одном из его последних твитов этот ответ звучал так: «Где-то на планете Земля!» В интервью порталу TMZ он внес уточнение про частный остров. Хотя, все равно оставил интригу, заявив, что вопрос «практически решен». И, разумеется, хитрец Дана не раскрыл, в какой части света находится этот гипотетический остров.

В любом случае UFC 249 в разгар пандемии станет чем-то сюрреалистичным. Так что можно не сдерживать полет фантазии, которая и в предыдущие годы у организаторов самых крупных спортивных состязаний, бывало,устремлялась далеко за горизонт.

Итак, открывает наш чудо-список.

ГРОХОТ В ДЖУНГЛЯХ

джунгли

Легендарный боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом прошел 30 октября 1974 года в Киншасе – столице тогдашнего Заира и нынешней ДР Конго. Это был первый бой в карьере знаменитого промоутера Дона Кинга, разыгравшего тогда гениальную финансовую комбинацию. За неимением серьезных спонсоров в США Кинг выбил 12 миллионов долларов у ливийского лидера Муаммара Каддафи (да-да, того самого), который на пару с заирским диктатором Мобуту Сесе Соко и обеспечил проведения супербоя буквально в джунглях, под открытым небом,при повышенной влажности. В интересах американского ТВ поединок начался в 4 часа утра по местному времени. Если бы Каддафи и Мобуту приказали, зрителей бы не подпустили к рингу на пушечный выстрел. Но их в итоге собралось 60 тысяч. И они стали свидетелями захватывающей «разборки», окрещенной Rumble in the Jungle. О ней написаны книги, сняты фильмы. Али нокаутировал Формана на исходе 8-го раунда.

БИТВА В ГОРАХ

горы

А вот пример – из ММА. В 2014 году в Ингушетии провели турнир M-1 Challenge 49 на высоте 1500 метров над уровнем моря. За боем Шамиля Абдурахимова и Кенни Гарнера наблюдали 23 тысячи человек. Но и без болельщиков зрелище получилось бы захватывающим. Нет смысла описывать красоты Кавказа. Лучше один раз увидеть. А бои стали проходить здесь регулярно.

NCAAНА «КАРЛЕ УИНСОНЕ»

авианосец

В студенческом чемпионате США по баскетболу в 2011-м решили отметить День ветеранов проведением матча на… авианосце. Местом для поединка команд из Северной Каролины и Мичигана стала палуба красавца по имени «Карл Уинсон». За игрой воочию наблюдал президент страны Барак Обама. Временные трибуны вместили 8 тысяч, но ведь их можно было и не собирать. Сойтись без болельщиков на авианосце – не проблема.

ПЕРЕСТРЕЛКА НАД ЗАЛИВОМ

небоскреб

В 2005 году на вертолетной площадке высочайшей на тот момент гостиницы мира Бурдж-аль-Араб состоялся теннисный матч между Андре Агасси и Роджером Федерером. Показательная встреча, разумеется, проходила без зрителей. А мячи после слишком сильных ударов падали с высоты 211 м прямо в воды Персидского залива.

…Напоследок покажем, какие варианты циркулируют в СМИ применительно к UFC 249. Под Флоридой, видимо, подразумевались

UNIVERSALSTUDIOSВ ОРЛАНДО

студиос

Это огромный развлекательный парк, с развитой инфраструктурой, по типу расположенного рядом Disney World – только с уклоном в сторону кинематографа: посетители могут почувствовать себя героями голливудских блокбастеров («Челюстей», «Назад в будущее» и так далее). Понятно, что во время пандемии центр закрыт для публики. И места для проведения турнира UFCздесь полно.

Ну а вот как выглядит типичная

ИНДЕЙСКАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

резервация

Есть большие сомнения, что до 18 апреля в подобной дыре можно было подготовить место для схватки Фергюсона и Гэтжи. Да, Хабиба, если бы не коронавирус, такой антураж вряд ли смутил бы. Наш чемпион не привередлив. И все же остров – куда более комфортное место для UFC 249. Ждем от Уайта конкретики.

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