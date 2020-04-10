Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон - Советский спорт
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10 апреля 2020 14:00ММАУсачев Владислав

Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова.

Чем занимается во время карантина:

– Мы с женой закупили в магазине развивающиеся книжки. У нас трое детей. Занимаемся обучением. Также и сам заполняю пробелы. Перечинил все мотоциклы. Тренируемся с детьми чуть-чуть. Все занятия.

Как тренироваться:

– Наша школа запустила разные уроки в инстаграм для своих учеников и для всех желающих. Как занимаюсь я? Я живу на окраине и мне проще, чем тем, кто живет в центре. Я бегаю. Не спорю, многие начнут меня упрекать в нарушении режима самоизоляции. Но я считаю, что если пробегусь один по лесу, никому от этого хуже не будет. Кроме того, у меня дома оборудован уголок. Есть кольца, турник. На самом деле поддерживать форму дома – несложно. Добиваться подготовки для выступления на серьезном уровне – это другой вопрос. Это очень сложно. Можно заниматься с детьми. У меня дочка занимается гимнасткой, сын – ММА, мы вместе делаем упражнения, которые нам присылают. Я отправляю ролики своим ученикам, другие присылают упражнения моим детям. Получается дистанционное обучение, но я не сторонник этого.

Чем использовать свободное время:

– Нужно себя чем-то занять, что не будет сильно напрягать и раздражать. Ни в коем случае не смотреть ток-шоу. Можно почитать книги своим детям. Главная сложность в том, что деньги заканчиваются, а работать запрещено. Жить как-то нужно. Не уверенности в завтра у простых людей. Остается верить в лучшее и постараться нынешний момент использовать с пользой – заняться воспитанием детей. Основную часть времени мы зарабатываем деньги и не видим как они растут. Жизнь проходит мимо.

Нарушение карантина:

– Люди, которые нарушают карантин и распивают спиртные напитки, подвергают опасности других людей не из-за коронавируса, а своим асоциальным образом жизни. Преступность увеличивается после распития алкоголя. В Тульской области губернатор полностью запретил продажу алкоголя, потому что произошел всплеск бытовых преступлений на этой почве. Наверное, везде так.

Мне не понятно, почему закрывают школы, фитнес-клубы, а магазины работают, и люди могут собраться в алкомаркете. Пьяному море по колено. И получается, что мы уходим от одной проблемы, но получаем другую. По омской области девять заболевших коронавирусов, и нет тяжело больных, а на праздниках из-за распития алкоголя умирают по 10 тысяч человек. Но никто не вводит режим самоизоляции.

Бой с Александром Емельяненко:

– Бой громкий, афиша большая. Тем более Александр сам меня вызвал. Единственное, сейчас я думаю не об этом. Я сильно переживаю за наших граждан. Изоляция как минимум продлена до 30 апреля. Что делать людям, которые не работают и не находятся на бюджете? Я за это переживаю больше.

Бой с Александром – это интересное событие. Поживем-увидим. Может быть ситуация продлится дальше и больше, а профессиональный спорт уйдет на нет.

Как пандемия отразиться на индустрии:

– Очень сильно. Особенно отразиться на бойцах. Если мы берем командные виды спорта, спортсменам будут выплачивать зарплаты. Мы же зарабатываем только выступлениями. Если ты рассчитывал на него, а оно отменилось – как существовать? Большинство людей остается без средств к существованию. Не у всех есть постоянный заработок. К тому же у нас экономический кризис во всех сферах. Пережить это будет сложно. В таких ситуациях главное не сломаться и упасть духов. Нет ситуации, когда все пропало. Все можно исправить. Сейчас мы подходим к пику и всем тяжело. Если ситуация будет улучшаться, смысла в жестком карантине не будет. Но у нас еще закрыли въезды в город по основным направлением. Поэтому мне не понятно. Надо вводить чрезвычайную ситуацию, которая снимет различные обязательства по кредитам, например.

Про отмену боя Хабиб – Фергюсон (сказано до отмены самого турнира):

– Я не сильно слежу за этой ситуацией. Сложные обстоятельства. Тем более для Хабиба, которому нужно знать дату и место, чтобы сделать вес. Ему сложнее, чем Фергюсону. И Хабиб теряет больше. Он – чемпион, непобедимый, нет поражений, и он имеет право отказаться от боя, раз случился форс-мажор. Фергюсону все равно. Он не чемпион. Его риски минимальны, а получить такой бой… Сейчас нет спорта как такового вообще. В таком дефиците спрос будет огромный. Турнир будет громким даже без зрителей. Спрос будет сумасшедший и в другое время достичь такого спроса будет невозможно, поэтому будем следить за ситуацией. Уайт это понимает, поэтому хочет провести бой сейчас. Такой куш только раз в жизни бывает.

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