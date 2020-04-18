Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства

Известный в прошлом боец смешанного стиля Олег Тактаров в эфире своего инстаграма ответил на вопрос, кто является первым российским чемпионом UFC. Четкий ответ он, конечно, не дал, но намекнул, что это не Хабиб Нурмагомедов, а он.

И вот, что Олег Николаевич сказал.

- Я могу пересказать вам историю. Первый чемпион Хойс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвертый чемпионат – Хойс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл. Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год. Это история – как ее переписать, как ее переделать? Давайте скажем, что не Хойс Грейси выиграл первые два и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать. Если один ваххабит с Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки за ним», – заявил Тактаров.

Нет смысла сейчас рассказывать, кто такие Хойс Грейси и Дэн Северн, и кто и как получил травмы на каких-то непонятных для современных фанатов чемпионатах.

Попробую объяснить все кратко и понятно.

ТАКТАРОВ В США

Олег Николаевич — боец тех времен, когда ММА не считался спортом и во многих странах турниры по боям проходили нелегально, например — в России. И называлось это не смешанными единоборствами, а боями без правил. Тогда действительно практически не было правил, можно было бить соперника головой и наносить удары в пах. Разрешалось практически все.

Молодой Тактаров в середине 90-х уехал в США, чтобы попасть в Голливуд и стать актером. Но нужно было зарабатывать деньги на существование. И под руку подвернулись бои между спортсменами различных стилей. «А почему бы и не попробовать», - подумал Тактаров. Уже тогда на его счету было три победных боя на турнирах «Белый Драгон» в Риге. Олег являлся мастером спорта СССР по самбо.

Тактаров провел в UFC первый бой в 1995 году, победив Эрни Вердицию.

ТУРНИР UFC 6

Сейчас Олег Николаевич говорит, что стал чемпионом UFC в 1995 году, победив за один день трех соперников. И доля правды в этом есть. Тактаров побил Дэйва Бенетуа, Энтони Масиаса и популярного бойца того времени Дэвида Эббота по прозвищу «Танк». А доля неправды заключается в том, что Тактаров выиграл не чемпионский титул в тот день (14 июля), а стал победителем шестого турнира. И теперь во весь голос уверяет всех, что именно он — первый чемпион из России.

Идем дальше. На том же турнире UFC 6 Кен Шемрок побеждает Дэна Северна и становится первым чемпионом «Супербоев» UFC. Ему даже вручили специальный пояс.

То есть, в тот день Шемрок стал чемпионом «Супербоев», а Тактаров — победителем/чемпионом шестого турнира.

8 сентября 1995 года состоялся турнир UFC 7, на котором за звание лучшего бойца дрались Кен Шемрок (чемпион «Супербоев») и Олег Тактаров (претендент и победитель последнего турнира). И, если бы россиянин выиграл ту схватку, то мог бы сейчас с чистой совестью считать cебя первым чемпионом UFC из России. Но битва завершилась вничью и титул остался у действующего чемпиона, то есть, у Шемрока.

ЧТО В ИТОГЕ

Если еще более кратко и применительно к сегодняшним реалиям, в своем время Олег Тактаров выиграл что-то типа «временного» титула, пока постоянным владел другой человек.

В 1997 году начался расцвет UFC и превращение «боев без правил» - в вид спорта. Появились весовые категории и Кен Шемрок значится первым чемпионом организации в полутяжелом весе. Первым чемпионом в тяжах стал Марк Коулман. И в списке чемпионов не значится наш любимый Олег Николаевич. Как бы больно сейчас не было для его персональных фанатов, но это действительно так.

Так что Тактаров сколько угодно может заявлять о своем чемпионстве, но по факту он им никогда не был. Он был лишь победителем отдельного турнира — в современном понятии Гран-при.