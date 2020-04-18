«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России

Накануне Тактарову задали вопрос: «Кто является первым российским чемпионом UFC?»

«Я могу пересказать вам историю. Первый чемпион Ройс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвертый чемпионат – Ройс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл. Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то? Это 1995 год. Это история – как ее переписать, как ее переделать? Просто расскажите, я может переделаю, но я не знаю как сделать. Давайте поменяем имя Ройса Грейси на другое. И скажем, что Ройс Грейси выиграл первые два и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать.

Если один ваххабит с Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки за ним», – рассказал Тактаров прямом эфире своего Инстаграма.

* Ваххабит - человек, искажающие истинный смысл Корана и хадисов, переводя и толкуя их по своему усмотрению. Они часто неверно цитируют Коран и хадисы, изымая слова из контекста, или предают забвению те или иные аяты Корана и хадисы, которые явно опровергают их утверждения, или же не признают эти хадисы, называя их «слабыми». Ваххабиты это те, кто идут по пути уничтожения Ислама изнутри, искажая истинный смысл Корана и хадисов.

Это далеко не первая колкость Олег Тактарова в адрес Хабиба Нурмагомедова. Хотя в данном случае он не упомянул его имя напрямую. «Конфликт» между ними периодически разгорается с момента, когда Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе.

Многие эксперты, журналисты и бойцы тогда называли Хабиба – первым российским чемпионом организации. С чем очевидно не был согласен сам Тактаров, выигравший турнир UFC 6 в 1995 году. Тогда россиянин в рамках одного вечера одержал три победы и стал обладателем чемпионского пояса организации, о чем сохранились различные свидетельства.

Конечно, стоит упомянуть, что тогда чемпионы выявлялись в ином формате. Они входили в октагон и дрались до тех пор пока кто-то не победит (без раундов). Причем по своим габаритам Тактаров уступал практически всем соперникам, а весовых категорий в то время не было, как и четких правил. Даже удары ниже пояса были легальными. И крайне странно, почему многие специалисты отказываются признавать заслуги бойца из Сарова.

Так относительно недавно еще отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов и менеджер Ризван Магомедов еще раз подчеркнули, что отсчет нужно начинать именно с бойца из Дагестана. Свое отношение к такой позиции Тактаров выражал ранее.

«Вдруг откуда не возьмись появился папа-тренер, великий маг, волшебник и вдруг решил, что я не первый чемпион UFC из России. Им в интервью было рассказано, что технически я не первый и вообще меня надо забыть, вычеркнуть из истории. Как вообще можно это трогать, оно есть. Этот тот фундамент, на котором вы все, собаки, выросли.

Вон Федя Емельяненко тронул этот фундамент пару раз. Что случилось с Федей? Я же не прошу от тебя денег, не прошу от тебя славы, ничего не прошу. Просто, , не », – сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

Причем эти слова Тактаров произнес после поездки в Дагестан по приглашению Хабиба в 2018 году. Также Олег ранее заявил, что от Махачкалы у него остались негативные впечатления.

«Жду только, когда это грязное поколение молодежи, которое нас с юга поливает грязью – и в рот писю, и в попу, и маму, и папу, – или повзрослеет наконец, или пересажают их. Ну, или перебьют они там друг друга в крайнем случае.

Пусть Хабиб этим обиженным, как он их сам однажды назвал, ходит и раздает лещей. Отстранили на год, перестал тренироваться – ходи по аулам, раздавай лещи. Только особи эти уже расплодились давно. И в Москве живут, и в Тюмени, и везде», – заявил Тактаров «Чемпионату» в январе.

А совсем недавно Тактаров развил свою мысль.

«Мне не понравилось, что в Махачкале не уважают тех, кто ездит не на богатых машинах. Не понравился мусор на пляжах. Я об этом и сказал, если вы сами сказать не можете себе и своим властям. Сами не можете собраться, и навести порядок.

Я в Сарове навел порядок. По молодости пока меня милиция активно не трогала я прям наяривал по печени целым командам. Приезжают, сидят, музыка громкая, разбросан мусор кругом. Шесть-восемь мужиков и девки. Потом все шесть-восемь убирали всю территорию вокруг озера. Это мое отношение».

Но вряд ли от команды Хабиба стоит ждать ответной реакции. Еще в августе прошлого года Нурмагомедов-старший призвал не оскорблять Тактарова.

«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак — сам дурак. И конфликта не было у меня с тобой, Олег. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили , провели хорошо время и уехали. А теперь Федора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», – написал Абдулманап в инстаграме.