UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить - Советский спорт
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01 мая 2020 13:30ММАУсачев Владислав

UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить

«Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США.

Тони Фергюсон (США) – Джастин Гэтжи (США)
 Статус: Бой за временный титул в легком весе
Рекорд Фергюсона: 25-3
Рекорд Гэтжи: 21-2

Описание: Хабиб Нурмагомедов не смог вылететь в США на турнир UFC 18 апреля, поэтому Тони Фергюсон получил нового соперника Джастин Гэтжи. Но в конечном итоге турнир был перенесен на 9 мая. Что должно сыграть на руку Гэтжи, который получил дополнительное время для подготовки.

Фергюсон же показал чудеса профессионализма и даже в утро 18 апреля «сделал» вес, уместившись в лимит легкого дивизиона. Таким образом, вечный обладатель временного титула продемонстрировал свою готовность. Вряд ли вторая весогонка за месяц отнимет у него слишком много сил.

Тони – крайне выносливый и универсальный боец, способный прибавлять по ходу боя, а последнее является ахиллесовой пятой Гэтжи. Да, Джастин – это самый лучший вариант на замену, но его выносливость неоднократно оставляла вопросы. Заходившие за экватор пятираундовые бои отнимали у Гэтжи слишком много сил, что и должно стать решающим фактором.

Прогноз: победа Фергюсона после второго раунда

Генри Сехудо (США) — Доминик Круз (США)
Статус: Бой за звание чемпиона в легчайшем весе
Рекорд Сехудо: 15-3
Рекорд Круза: 22-2

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Описание: Изначально соперником действующего чемпиона в легчайшем весе был бразилец Жозе Альдо. Однако из-за проблем с визой его заменил экс-чемпион Доминик Круз. Круз не выступал с декабря 2016 года, когда он потерпел поражение от Коди Гарбрэндта. До этого Круз считался топовым бойцом, которому даже удалось победить автора самой длинной чемпионской серии Деметриуса Джонсона. Но в последние годы у него были многочисленные, и сейчас он выходит на бой в экстремальных условиях, что делает его шансы минимальными.

Настоящим соперником для Сехудо сейчас является россиянин Петр Ян, который также рассматривал в качестве замены. Но его кандидатура было отклонена. Проблема, как и у Альдо – отсутствие визы. Так что все говорит в пользу действующего чемпиона.

Прогноз: победа Сехудо

Фрэнсис Нганну (Франция) — Жаирзиньою Розенстрайк (Суринам)
Статус: Рейтинговый бой в тяжелом весе
Рекорд Нганну: 14-3
Рекорд Розенстрайка: 10-0

нганну

Описание: Жаирзиньою Розенстрайк очень ярко ворвался в UFC. В последних боях он нокаутировал двух бывших чемпионов организации Андрея Орловского и Алистара Оверима. Но поединок с голландцем складывался для Розенстрайка непросто. Оверим сумел переплюнуть «достижение» Александра Волкова. Он полностью выиграл бой и доминировал на протяжении пяти раундах. И за пять секунд до конца нарвался на мощный удар, сведя на «нет» свои достижения предыдущих 24-х минут.

Фрэнсис Нганну однажды уже заигрался в поединке с Дерриком Льюисом. Скучнейшая и безынициативная встреча завершилась победой последнего. Но, кажется, Нганну все правильно понял и после этого потратил чуть более двух минут, чтобы нокаутировать Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса и Джуниора Дос Сантоса.

Прогноз: Победа Нганну нокаутом

Джереми Стивенс (США) — Келвин Каттар (США)
Статус: Рейтинговый бой в полулегком весе
Рекорд Стивенса: 28-17
Рекорд Каттара: 20-4

Описание: Бывшие соперники Забита Магомедшарипова выявят сильнейшего между собой. Джереми Стивенс и Келвин Каттар встречались с россиянином в прошлом году и их поединки прошли по схожему сценарию. Магомедшарипову приходилось выживать в третьих раундах.

Но если Стивенс проиграл три последних встречи и в целом не может похвастаться стабильными результатами, Каттар – его противоположность. Вероятно, бой пройдет всю дистанцию и получится очень ярким, а по встречам с Забитом чуть лучше выглядел Каттар.

Прогноз: Победа Каттара решением судей

Энтони Петтис (США) — Дональд Серроне (США)
Статус: Рейтинговый бой в полулегком весе
Рекорд Петтиса: 22-10
Рекорд Серроне: 36-14

Описание: Энтони Петтиса и Дональда Серроне можно назвать сбитыми летчикам. У Петтиса восемь поражений в 12 последних встречах. Вряд ли о нем можно говорить как о претендента не высокие позиции. Причем Петтис проиграл всем более-менее известным соперникам.

Похожая ситуация и у Серроне, у которого за аналогичную дистанцию на одно поражение меньше. Однако «Ковбой» умеет воскресать. Возможно, это тот самый случай. Но следует учитывать и то, что Серроне является одним из самых загруженных бойцов организации. За календарный год это будет его пятый поединок. Готов ли к этому организм 37-летнего бойца?

Прогноз: Победа Серроне нокаутом

Фабрисио Вердум (Бразилия) — Алексей Олейник (Россия)
Статус: Рейтинговый бой в тяжелом весе
Рекорд Вердума: 23-8-1
Рекорд Олейника: 58-13-1

Описание: Алексей Олейник – единственный российский боец UFC, который не покинул США после начала карантинных мер. И правильно сделал, поэтому теперь у него есть возможность встретиться с легендарным бразильцем Фабрисио Вердумом.

Если бы бой этих спортсменов состоялся десять лет назад – это была дуэль двух лучших в мире борцов. Сейчас обоим по 42 года, а это явно не время лучших кондиций.

Впрочем, от этого не становится менее интересным сам бой. Поскольку последний Вердум провел более двух лет назад, ничего путного о его форме сказать нельзя. Последние полтора месяца он тренируется в Калифорнии, поэтому от встречи с Олейником бразилец не уклонится. Алексей же находится в хорошем тонусе, поэтому его можно считать небольшим фаворитом.

Прогноз: Победа Олейника болевым приемом

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