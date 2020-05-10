«Сольется ли наш Орел и с этого боя?» Фанаты обсуждают чудо-победу Гэтжи, который вышел на Хабиба

Напомним, американец Гэтжи досрочно победил Фергюсона в пятом раунде, нанеся соотечественнику первое поражение за восемь лет. Теперь Гэтжи принадлежит временный чемпионский пояс в легком весе, но он сразу заявил, что этого ему мало. «Хабиб – величайший боец, но я хочу поединка с ним», - прокричал на пустой зал главный герой турнира в Джексонвилле.
Российский чемпион Хабиб Нурмагомедов в твиттере сразу поздравил нового обладателя временного пояса с сенсационным успехом, похвалив за грамотное ведение боя. Изначально именно Нурмагомедов должен был стать соперником Фергюсона, но их поединок пятый раз сорвался. На этот раз из-за коронавируса, помешавшего Хабибу покинуть Россию во время пандемии. И не факт, что теперь они когда-нибудь пересекутся в октагоне. По логике вещей, UFC должен организовать бой россиянина против Гэтжи.
Впрочем, судя по комментариям в официальном инстаграме главного бойцовского промоушена, многие болельщики опасаются, что Хабиб найдет новые причины избежать реального столкновения. Один из пользователей так и написал:
«Интересно, сольется ли наш Орел и с этого боя?» Орел – как известно, прозвище Нурмагомедова…
А вот другие наиболее интересные комментарии.
cmack4:
- Ясно, что Тони строил подготовку под Хабиба. Он не был готов к тому, что придется все время стоять в стойке. Джастин – это, конечно, зверь. Но я думаю, Хабиб его победит.
007_ty:
- Одно теперь точно ясно. Бой Фергюсон – Нурмагомедов никогда не состоится.
kovalskiy__d:
- Пришло время Хабибу довести свой рекорд до 29-0.
el_bad_hombre_:
- Гэтжи – временный чемпион? Ха. Он как раз настоящий. А вот другой чемпион – фейковый.
jaredvanderaa:
- Как же хочется увидеть поединок Хабиба против Гэтжи. Это будет что-то невероятное.
nassirsn:
- Судя по тому, что мы сегодня увидели, Хабиба ждут большие проблемы.
_reg_g:
- На месте Хабиба я бы сейчас дрожал. Если не уложить Гэтжи на пол, то долго против этого парня не продержишься.
kevindfuller94:
- Гэтжи показал, что умеет не только нокаутировать. По технике и тактике это было гениально.
lastbeast:
- Большой респект Тони за то, что бился как мужчина. А не как женщина отсиживался у себя дома.
fitsarrahadian:
- Нужны два боя: Хабиб – Гэтжи, Фергюсон – Макгрегор.
adriangriezmann:
- Какой Нурмагомедов? Следующим соперником Гэтжи должен стать Конор!
utkarsh___arora:
- Спасибо коронавирусу! Если бы не пандемия, мы бы увидели бой Хабиба против Фергюсона. Но Тони против Гэтжи – это гораздо круче. Другой уровень. UFC от такого поворота только выиграл.
uroshnou:
- Интересно, а как бы выглядело лицо Хабиба, если бы он пропустил два таких удара, как сегодня Фергюсон – от Гэтжи?
Так Фергюсона еще никто не бил. Гэтжи уничтожил Эль Кукуя и готов сломать Хабиба