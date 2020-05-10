Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони

Напомним, что Фергюсон потерпел досрочное поражение в пятом раунде после того как его секунданты приняли решение остановить бой. Таким образом, Гэтжи стал обладателем временного пояса чемпиона UFC в легком весе и претендентом на титул, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

«ФЕРГЮСОН ГОТОВИЛСЯ К БОРЦУ, А ПОЛУЧИЛ НОКАУТЕРА»

– История противостояния Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона окончилась, так и не начавшись?

– Похоже, что да. Зато у нас есть громкое событие. Гэтжи доказал, что он будет более опасен для Хабиба, чем Тони.

– Чем?

– Тем, что он – нокаутер и может все решить одним ударом. Хабиб постоянно избегает ударов в стойке. Он всегда делает ставку на борьбу. Я ни разу не видел Нурмагомедова в стойке, чтобы он принял такой бой. С Гэтжи, скорее всего, ему придется это сделать. По защите от тейкдаунов Джастин среди лучших в UFC. Поэтому мы получаем противостояние классического ударника, который работает только руками, против борца, который никогда не работает в стойке.

– Чем можно объяснить плохое выступление Фергюсона? Старость, повторная весогонка или стилистически неудобный соперник?

– Смотрите. Фергюсона нужно понять. Он готовился. Несколько раз гонял вес. Вел работу под Хабиба, который вообще не работает в стойке. Скорее всего, вся подготовка Тони строилась на защите от проходов и тейкдаунов. И на борьбе в целом. Глупо предполагать, что он готовился к боксу.

Потом, представляете, за месяц нужно перекроить весь свой тактический план подготовки. Это очень сложно. Было видно, что с первых секунд Тони чувствует себя не в своей тарелке. Он делал хорошо многие вещи. Даже «уронил» Джастина, но мы видели, что тактически у него получилась далеко не все. Фергюсон сам себя измотал. Проще говоря, оказался в ненужное время в ненужном месте. Гэтжи – наоборот.

Столько готовиться к Хабибу, и получить совершенно непохожего бойца. Это большой риск. Тони на него пошел, и мы видели, чем это закончилось.

Я не скажу, что у Фергюсона была плохая подготовка. Он был хорошо готов. Выдержал много ударов, двигался, не уставал. Я заметил только тактический провал. Тяжело готовиться на чистого бойца, а выйти на настоящего нокаутера. Причем еще и нокаутировать его. Фергюсон сам выбрал работу в стойке. Это был чуть-чуть не тот Фергюсон. Уверен, что это следствие работы во время подготовки, которая кардинально изменилась. Готовишься к Хабибу – готовишься к партеру.

– В этом поединке Фергюсон хотя бы один раунд взял?

– Конечно. Второй – 100 процентов. Он отправил соперника в нокдаун. Мне кажется, что и первый раунд он выиграл. Бой был близкий и интересный. Оба попадали, но я не скажу, что Джастин в начале жестко перебивал Тони и был намного лучше. Такого не было. Потом, когда аккумулировался весь нанесенный урон, тогда да.

«У ВОЛКОВА ЕСТЬ ОРУЖИЕ ПРОТИВ НГАННУ»

– Фрэнсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Можно назвать Нганну – самым достойным претендентом на титул?

– Выиграл он очень зрелищно. Он заслуживает этого. Пока можно сделать бой Нганну с Даниэлем Кормье, раз Стипе Миочич не горит желанием драться.

– У Нганну тянется словесная перепалка с Александром Волковым. Как нужно действовать Волкову при встрече с французом в октагоне?

– Как и всегда. В первом раунде ему придется очень тяжело. Я бы попытался остановить Нганну встречными ударами ногами, лоу-киками, коленями. И ни в коем случае не подпускать близко к себе. Для Александра это была бы реальная проверка его ударных качеств. Не думаю, что он будет бороться с Нганну. Это глупо. У Волкова есть оружие, чтобы победить Фрэнсиса. Нганну боец, работающий исключительно руками. И при этом устающий, как показал Миочич. Это боец фарта. Пока все получается, он все делает, но когда что-то идет не так, он ломается психологически. Волков – наоборот. Он психологически более устойчив, чем физически одарен.

«СЕХУДО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ШАНСОМ»

– Бой Генри Сехудо и Доминика Круза был остановлен рано или корректно?

– Я считаю, что рано. Очень. Не было ничего опасного. Круз пропустил удар, но я с ним совершенно согласен – он ни разу не потерялся и пытался двигать головой, чтобы по нему не попали. Надо было либо останавливать раньше, либо не останавливать вообще. Только Круз начал подниматься, рефери тормозит. Зачем? Если бы он лежал и «клевал» лицом вниз – другое дело. И ведь был похожий момент. Но Круз в итоге собрался, выпрямил ноги и готов был встать. Мне непонятно решение рефери.

Я понимаю Круза, ему удалось «подсечь» Сехудо. Для Сехудо это бы один из немногих шансов все красиво завершить бой. Дальше было бы сложнее. Кровь заливала глаза, и время работало на Круза.

– Петр Ян для Сехудо – самый опасный соперник?

– Сехудо же ушел на пенсию. Он сам об этом объявил.

– Он много чего говорит.

– Ясно. Петя – молодой боец. Он дрался и побеждал очень многих. Сложно рассуждать самый ли он опасный или нет. То, что он – опасен, это однозначно. Остальное предстоит доказать.

«СРАБОТАЛА ФИШКА ОЛЕЙНИКА»

– Алексей Олейник одержал победу раздельным решением над Фабрисио Вердумом. Согласны с результатом?

– Я даже удивился раздельному решению. Считаю, что Алексей должен был побеждать единогласным решением. Третий раунд Олейник проиграл, но первые два за счет стойки он выиграл. Там не было особых борцовских действий, а он больше попадал. Больше атаковал и был более агрессивен. Победа заслуженная и по большей части не имеет значения, было решение судей раздельным или нет.

– Вас удивило, что встречались два лучших борца и бой прошел в основном в стойке?

– Почему вы решили, что это лучшие борцы?

– Мне так сказал сам Алексей Олейник. «В тяжелом весе борцов лучше нас – нет».

– Понял. С одной стороны это нескромно. Но, может быть, он и прав, если берет чисто джиу-джитсу. У них обоих есть проблемы с переводами в партер. В джиу-джитсу оба хороши.

Думаю, что в этом и была фишка Алексея. Вряд ли он смог бы сделать какой-то прием Вердуму, как и наоборот. Кто-то мог выполнить прием, только если бы потряс своего соперника. Нужно пробить, чтобы тот поплыл. Тогда, да. Ставка Олейника себя оправдала. Он показал себя с лучшей стороны. Если бы он боролся, у него было бы меньше шансов. Позиционно и в борьбе все эпизоды выиграл Вердум. 100 процентов. Сколько раз вышел на приемы бразилец, а Олейник даже попыток не делал.