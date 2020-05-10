Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони - Советский спорт
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10 мая 2020 10:16ММАУсачев Владислав

Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони

Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи.

Напомним, что Фергюсон потерпел досрочное поражение в пятом раунде после того как его секунданты приняли решение остановить бой. Таким образом, Гэтжи стал обладателем временного пояса чемпиона UFC в легком весе и претендентом на титул, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

«ФЕРГЮСОН ГОТОВИЛСЯ К БОРЦУ, А ПОЛУЧИЛ НОКАУТЕРА»

– История противостояния Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона окончилась, так и не начавшись?
– Похоже, что да. Зато у нас есть громкое событие. Гэтжи доказал, что он будет более опасен для Хабиба, чем Тони.

– Чем?
– Тем, что он – нокаутер и может все решить одним ударом. Хабиб постоянно избегает ударов в стойке. Он всегда делает ставку на борьбу. Я ни разу не видел Нурмагомедова в стойке, чтобы он принял такой бой. С Гэтжи, скорее всего, ему придется это сделать. По защите от тейкдаунов Джастин среди лучших в UFC. Поэтому мы получаем противостояние классического ударника, который работает только руками, против борца, который никогда не работает в стойке.

– Чем можно объяснить плохое выступление Фергюсона? Старость, повторная весогонка или стилистически неудобный соперник?
– Смотрите. Фергюсона нужно понять. Он готовился. Несколько раз гонял вес. Вел работу под Хабиба, который вообще не работает в стойке. Скорее всего, вся подготовка Тони строилась на защите от проходов и тейкдаунов. И на борьбе в целом. Глупо предполагать, что он готовился к боксу.

Потом, представляете, за месяц нужно перекроить весь свой тактический план подготовки. Это очень сложно. Было видно, что с первых секунд Тони чувствует себя не в своей тарелке. Он делал хорошо многие вещи. Даже «уронил» Джастина, но мы видели, что тактически у него получилась далеко не все. Фергюсон сам себя измотал. Проще говоря, оказался в ненужное время в ненужном месте. Гэтжи – наоборот.

Столько готовиться к Хабибу, и получить совершенно непохожего бойца. Это большой риск. Тони на него пошел, и мы видели, чем это закончилось.

Я не скажу, что у Фергюсона была плохая подготовка. Он был хорошо готов. Выдержал много ударов, двигался, не уставал. Я заметил только тактический провал. Тяжело готовиться на чистого бойца, а выйти на настоящего нокаутера. Причем еще и нокаутировать его. Фергюсон сам выбрал работу в стойке. Это был чуть-чуть не тот Фергюсон. Уверен, что это следствие работы во время подготовки, которая кардинально изменилась. Готовишься к Хабибу – готовишься к партеру.

– В этом поединке Фергюсон хотя бы один раунд взял?
– Конечно. Второй – 100 процентов. Он отправил соперника в нокдаун. Мне кажется, что и первый раунд он выиграл. Бой был близкий и интересный. Оба попадали, но я не скажу, что Джастин в начале жестко перебивал Тони и был намного лучше. Такого не было. Потом, когда аккумулировался весь нанесенный урон, тогда да.

«У ВОЛКОВА ЕСТЬ ОРУЖИЕ ПРОТИВ НГАННУ»

Нганну

Фрэнсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Можно назвать Нганну – самым достойным претендентом на титул?
– Выиграл он очень зрелищно. Он заслуживает этого. Пока можно сделать бой Нганну с Даниэлем Кормье, раз Стипе Миочич не горит желанием драться.

– У Нганну тянется словесная перепалка с Александром Волковым. Как нужно действовать Волкову при встрече с французом в октагоне?
– Как и всегда. В первом раунде ему придется очень тяжело. Я бы попытался остановить Нганну встречными ударами ногами, лоу-киками, коленями. И ни в коем случае не подпускать близко к себе. Для Александра это была бы реальная проверка его ударных качеств. Не думаю, что он будет бороться с Нганну. Это глупо. У Волкова есть оружие, чтобы победить Фрэнсиса. Нганну боец, работающий исключительно руками. И при этом устающий, как показал Миочич. Это боец фарта. Пока все получается, он все делает, но когда что-то идет не так, он ломается психологически. Волков – наоборот. Он психологически более устойчив, чем физически одарен.

«СЕХУДО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ШАНСОМ»

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– Бой Генри Сехудо и Доминика Круза был остановлен рано или корректно?
– Я считаю, что рано. Очень. Не было ничего опасного. Круз пропустил удар, но я с ним совершенно согласен – он ни разу не потерялся и пытался двигать головой, чтобы по нему не попали. Надо было либо останавливать раньше, либо не останавливать вообще. Только Круз начал подниматься, рефери тормозит. Зачем? Если бы он лежал и «клевал» лицом вниз – другое дело. И ведь был похожий момент. Но Круз в итоге собрался, выпрямил ноги и готов был встать. Мне непонятно решение рефери.

Я понимаю Круза, ему удалось «подсечь» Сехудо. Для Сехудо это бы один из немногих шансов все красиво завершить бой. Дальше было бы сложнее. Кровь заливала глаза, и время работало на Круза.

– Петр Ян для Сехудо – самый опасный соперник?
– Сехудо же ушел на пенсию. Он сам об этом объявил.

– Он много чего говорит.
– Ясно. Петя – молодой боец. Он дрался и побеждал очень многих. Сложно рассуждать самый ли он опасный или нет. То, что он – опасен, это однозначно. Остальное предстоит доказать.

«СРАБОТАЛА ФИШКА ОЛЕЙНИКА»

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– Алексей Олейник одержал победу раздельным решением над Фабрисио Вердумом. Согласны с результатом?
– Я даже удивился раздельному решению. Считаю, что Алексей должен был побеждать единогласным решением. Третий раунд Олейник проиграл, но первые два за счет стойки он выиграл. Там не было особых борцовских действий, а он больше попадал. Больше атаковал и был более агрессивен. Победа заслуженная и по большей части не имеет значения, было решение судей раздельным или нет.

– Вас удивило, что встречались два лучших борца и бой прошел в основном в стойке?
– Почему вы решили, что это лучшие борцы?

– Мне так сказал сам Алексей Олейник. «В тяжелом весе борцов лучше нас – нет».
– Понял. С одной стороны это нескромно. Но, может быть, он и прав, если берет чисто джиу-джитсу. У них обоих есть проблемы с переводами в партер. В джиу-джитсу оба хороши.

Думаю, что в этом и была фишка Алексея. Вряд ли он смог бы сделать какой-то прием Вердуму, как и наоборот. Кто-то мог выполнить прием, только если бы потряс своего соперника. Нужно пробить, чтобы тот поплыл. Тогда, да. Ставка Олейника себя оправдала. Он показал себя с лучшей стороны. Если бы он боролся, у него было бы меньше шансов. Позиционно и в борьбе все эпизоды выиграл Вердум. 100 процентов. Сколько раз вышел на приемы бразилец, а Олейник даже попыток не делал.

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