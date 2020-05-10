Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи - Советский спорт
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10 мая 2020 16:07ММАУсачев Владислав

Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи

Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи.

Напомним, что Фергюсон потерпел досрочное поражение в пятом раунде после того как его секунданты приняли решение остановить бой. Таким образом, Гэтжи стал обладателем временного пояса чемпиона UFC в легком весе и претендентом на титул, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

«ХАБИБ И ТОНИ КОГДА-НИБУДЬ ВСТРЕТЯТСЯ»

– Я изначально ставил на Гэтжи в соотношении 60 на 40. Очень хороший и дисциплинированный боец. Тони тоже опасен, но я подразумевал, что Джастин победит за счет прессинга в стойке, ударов руками и ногами.

– Вы учитывали только стилистический фактор или повлияло также, что у Фергюсона шла повторная подготовка и весогонка?
– Я не понял для чего Тони прошел весогонку в апреле. Показать, что крутой? На каждого крутого найдется тот, кто круче. Мог спокойно один раз сделать вес и, возможно, бой сложился бы иначе.

– У вас есть сожаление, что теперь бой Хабиба и Тони не состоится?
– В стилистическом плане их противостояние остается интересным. Фергюсон сам хороший борец. Пропуская удары, он быстро восстанавливается. Терпеливый. Поэтому их бой все равно интересен. Если Хабиб не завершит карьеру, их бой когда-нибудь состоится.

– Сколько раундов в этом поединке выиграл Фергюсон?
– Во втором раунде у него было небольшое преимущество.

– Что скажете о шансах Гэтжи в бою с Нурмагомедовым?
– Для Хабиба он будет более удобен, чем Фергюсон. Нурмагомедову проще драться с ударником, а не бойцом. Все победы он одержал за счет борцовской техники, поэтому ему должно быть проще перевести и сделать свое дело.

– Это будет похоже на недавний поединок Хабиба с Дастином Порье?
– Да, скорее всего, стилистически все так и будет.

«У ВОЛКОВА ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ НАД НГАННУ»
– Фрэнсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Какое на вас он производит впечатление как боец?

– Нганну очень сильный боец. Он давно привлек внимание своей мощью. Очень терпеливый, стойкий и невероятно физически развитый. Это один из претендентов на пояс.

– У Нганну тянется словесная перепалка с Александром Волковым. Как нужно действовать Волкову при встрече с французом в октагоне?
– Зарубаться не стоит. Чисто тактически Волков одержит уверенную победу. Тренерский штаб разберет соперника. Александр – талантливый и физически развитый спортсмен. Если правильно подойти к бою тактически, Волков победит.

– Какие слабости есть у Нганну?
– Попался бы ему в соперники хороший рубака. Хотя бы несколько раз попасть. И тогда его можно будет перерубить. Пока ему такого отпора не дал никто.

– Но едва ли это хороший совет для Волкова.
– Для него, конечно, нет. Ему надо действовать с дистанции. У Александра длинные руки и ноги. Тайминг хороший. Я вижу, как он работает на тренировках, и кто с ним спаррингует. Все шансы у Волкова есть.

«ЯН СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ»

– Генри Сехудо объявил о завершение карьеры после победы над Домиником Крузом. Он ее действительно завершил или только делает вид?
– Ему 33 года. Это не возраст для бойца, когда нужно уходить на пенсию. Он просто хочет привлечь внимание.

– Сехудо много раз говорил, что является лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Его утверждение верно?
– Нет. Мне больше нравился Деметриус Джонсон. Очень сильный боец, хотя к нему было приковано значительно меньше внимания.

– Дана Уайт объявил, что следующий бой Петра Яна будет титульным. Допустим, соперник все тот же – Марлон Мораес. Каковы шансы Яна на победу?
– У него высокие шансы. Я думаю, что он станет чемпионом.

«ОЛЕЙНИК ОЧЕНЬ УДИВИЛ»

– Алексей Олейник одержал победу раздельным решением над Фабрисио Вердумом. Согласны с результатом?
– Олейник очень удивил. Перестал бояться лезть в размен. Сам хоть и не бьющий, но начинал наступать с рук. Близкий бой или нет, я предпочтение все равно бы отдал Олейнику.

– Вас удивило, что встречались два борца и бой прошел в основном в стойке?
– Два борца никогда бороться не будут.

– Что больше всего запомнилось из турнира?
– Отсутствие зрителей. Первый раз такое вижу. Не знаю, как можно выступать в условиях, похожих на тренировку. Никто не смотрит.

– Турнир побил рекорд по проданным трансляциям?
– Думаю, да. Получился хороший турнир. Очень многие зрители посмотрели и получили удовольствие, пусть бои и прошли без болельщиков.

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