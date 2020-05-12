UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского?

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Как и в прошлый раз, турнир будет транслироваться на телеканале РЕН-ТВ, который за последнее время по количеству спортивных событий превзошел профильные каналы.

Начало трансляции запланировано на 04.30 мск. Работать комментаторами на турнире будут Григорий Стангрит и Александр Садоков. Поскольку сами бои начинаются в 03.00 мск, посмотреть весь кард UFC Fight Night 171 не получится. Но ничего сверхинтересного российский зритель пропустить не должен, поскольку главное действие начинается в 06.00 мск.

Местом проведения вновь станет VyStar Veterans Memorial Arena, которая вмещает 15 тысяч зрителей. И снова зал будет пустовать, поскольку массовые мероприятия сейчас запрещены в большинстве странf[ мира. И если состав UFC 249 был действительно хорош, турнир UFC Fight Night 171 в обычное время не смог бы привлечь большого внимания. Но он все равно должен оказаться прибыльным.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО?

Главным событием вечера станет поединок в полутяжелом весе между американцем Энтони Смитом и бразильцем Гловером Тейшейрой. Учитывая желание чемпиона UFC в этом дивизионе Джона Джонса перейти в тяжелый вес, данный бой может определить главного претендента на вакантный пояс.

Встреча сложна для прогноза. Небольшим фаворитом за счет возраста и борьбы является Смит. Коэффициент на его победу – 1.59. Шансы на успех Тейшейры букмекеры оценили коэффициентом 2.52.

Вторая по значимости встрече вечера, бой между Беном Ротвеллом и Овинсом Сент-Пру, вряд ли сильно заинтересует российских зрителей. Зато главным событием предварительного карда станет поединок между бывшим чемпионом UFC белорусом Андреем Орловским и бразильцем Филипе Линсом.

С 2016 года белорусский ветеран потерпел девять поражений. И сейчас ему предстоит встреча с более молодым нокаутером. У Орловского уже нет былой ударной мощи, поэтому в лучшем случае он может дотянуть до финальной сирены, после которой победу отдадут сопернику.

Полный файткард турнира UFC Fight Night 171

ОСНОВНОЙ КАРД:

Полутяжелый вес: Энтони Смит (США, 32-14) – Гловер Тейшейра (Бразилия, 30-7)

Тяжелый вес: Бен Ротвелл (США, 38-12) – Овинс Сент-Прю (США, 25-13)

Легкий вес: Александр Эрнандес (США, 11-2) – Дрю Добер (США, 22-10)

Легчайший вес: Рэй Борг (США, 13-4) – Рикки Саймон (США, 15-3)

Средний вес: Карл Роберсон (США, 9-2) – Марвин Веттори (Италия, 12-4-1)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Тяжелый вес: Филипе Линс (Бразилия, 14-3) – Андрей Орловский (Белоруссия, 28-19)

Легкий вес: Майкл Джонсон (США 21-15)– Тиаго Мойзес (Бразилия, 11-4)

Женщины, легчайший вес: Сияра Юбэнкс (США, 5-4) – Сара Морас (Канада, 6-5)

Полулегкий вес: Хантер Азур (США, 10-6) – Брайан Келлехер (США, 16-9)