UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? - Советский спорт
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16 мая 2020 10:00ММАУсачев Владислав

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя?

«Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

За неделю телеканал РЕН-ТВ покажет третью прямую трансляцию турнира UFC подряд. И вновь из города Джексонсилл. Если UFC 249 был огромным событием, то UFC Fight Night 171 и UFC on ESPN 8 выглядят значительно скромнее по карду. И все же...

Традиция не меняется. Начало трансляции запланировано на 04.30 мск. Работать комментаторами будут Григорий Стангрит и Александр Садоков. Однако на этот раз зрителям не получится увидеть поединки с прелимов, поскольку начало боев назначено на 01.00 мск. Телеканал официально подтвердил, что будут показаны только четыре встречи. Начиная со схватки филиппинца Эрика Андерса и поляка Кшиштофа Йотко. Весь турнир целиком можно посмотреть на UFC ТВ (More.tv, Wink, Ростелеком, Триколор ТВ, VOKA).

Стадион VyStar Veterans Memorial Arena, вмещающий 15 тысяч зрителей, вновь становится домом для организации. И никто кроме официальных лиц не сможет присутствовать в зале вовремя мероприятия. Скорее всего, до конца года спорт останется без болельщиков. Но глава UFC Дана Уайт и без них нашел способы заработка денег.

КТО ДЕРЕТСЯ В ГЛАВНОМ БОЮ?

Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между голландцем Алистаром Оверимом и американцем Уолтом Харрисом. Бойцы находится на 9-й и 10-й позициях в рейтинге тяжеловесов организации, и они оба относительно недавно одержали победы над россиянином Алексеем Олейником. Харрису на это потребовалось каких-то 12 секунд, хотя в его случае против Олейника сыграла тяжелая травма ноги.

Харрис идет на серии из четырех побед, хотя результат его боя с Андреем Орловским был аннулирован из-за обнаружения в организме запрещенного вещества. Но американец сумел доказать свою невиновность и избежал дисквалификации.

Оверим тоже уверенно шагал по рейтингам вверх, и в одностороннем порядке побеждал в последнем поединке суринамнца Жаирзиньо Розенстрайка на протяжении пяти раундов. Однако голландец все-таки умудрился улететь в нокаут за четыре секунды до финальной сирены.

КТО ФАВОРИТ?

Несмотря на поражение, Оверим показал, что он продолжает хорошо держать удары и у него отличная выносливость. На состоянии Харриса может сказаться то что он не выступал около года из-за смерти дочери. Тем более, Уолт редко встречался с ударниками такого уровня, а бой с Орловским закончился для него раздельным судейским решением.

Стоит предположить, встреча продлится до третьего раунда и, вероятно, закончится судейским решением. Небольшим фаворитом букмекеры считают американского бойца. Коэффициент на его победу – 1.67. Победа Оверима оценивается коэффициентом 2.35.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ?

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В полулегком дивизионе свой первый бой проведет бразилец Эдсон Барбоса, карьеру которого продолжает штормить после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Следом он проиграл Кевину Ли, Джастину Гэтжи и Полу Фелдеру. Теперь бразилец попробует реанимировать карьеру в 66 кг.

Его соперник Дэн Идж привык драться на протяжении всей дистанции боев. Вероятно, это будет ключевым фактором в последнем раунде, когда на Барбосе может сказаться тяжелая весогонка. У Иджа на данный момент идет серия из пяти побед подряд, поэтому именно его букмекеры считают фаворитом встречи.

Полный файткард турнира UFC on ESPN 8

ОСНОВНОЙ КАРД:

Тяжелый вес: Алистар Оверим (Голландия, 45-18) – Уолт Харрис (США, 13-7)

Женский минимальный вес: Клаудия Гаделья (Бразилия, 17-4) – Анджела Хилл (США, 12-7)

Полулегкий вес: Эдсон Барбоза (Бразилия, 20-8) – Дэн Иг (США, 13-2)

Средний вес: Эрик Андерс (Филиппины, 13-4) – Кшиштоф Йотко (Польша, 21-4)

Полулегкий вес: Сонг Ядонг (Китай, 11-3) – Марлон Вера (Эквадор, 15-5)

ПРЕЛИМЫ

Средний вес: Энтони Эрнандес (США, 12-1) – Кевин Холланд (США, 16-5)

Полусредний вес: Мэтт Браун (США, 23-16) – Мигель Баеза (6-0)

Полулегкий вес: Майк Девис (США, 9-4) – Гига Чикадзе (Грузия, 9-2)

Женский легчайший вес: Кортни Кейси (США, 8-7) – Мара Ромеро Борелья (Италия, 8-7)

Полулегкий вес: Даррен Элкинс (США, 24-8) – Нейт Ландвер (США, 13-3)

Тяжелый вес: Родриго Насименто (Бразилия, 6-3) – Донтейл Мэйс (США, 6-0)

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