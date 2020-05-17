В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) - Советский спорт
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17 мая 2020 09:44ММАСергеев Иван

В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео)

Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8.

Это был заштатный поединок в рамках предварительного карда, но телезрителям (на трибунах, разумеется, болельщиков не было) он запомнится надолго. Элкинс и Ландвер колошматили друг друга на протяжении всех трех раундов. Причем попадал чаще Ландвер (135 против 111), а физического урона оппоненту больше наносил Элкинс.

В какой-то момент лицо Ландвера превратилось в сплошное кровавое месиво, но боец и не думал сдаваться. Наоборот, даже улыбался и подначивал соперника. Элкинс, весь забрызганный кровью, тоже вошел в раж и вел бой крайне эмоционально. После окончания поединка оба противника были уверены в своей победе. Но судьи отдалили довольно спорную победу Элкинсу, к страшному негодованию Ландвера.

Напомним, что в главном бою UFC on ESPN 8 голландец Алистар Оверим победил техническим нокаутом американца Уолта Харриса. Бои проходили на той же арене, которая 10 мая приняла турнир UFC 249, где Тони Фергюсон сенсационно уступил Джастину Гэтжи. Тот стал обладателем пояса временного чемпиона в легком весе. Полноценный титул Гэтжи предстоит оспаривать в поединке с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Их бой планируется провести в сентябре.

Столь активное возобновление сезона в UFC прокомментировал известный ирландский боец Конор Макгрегор: «Три шоу в неделю без заминок. Невероятно! Только у одной команды был обнаружен положительный тест на коронавирус, да и тот без риска для дальнейшего заражения. В конце этого туннеля есть свет, люди!»

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