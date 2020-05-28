UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко

UFC on ESPN 9 состоится в ночь с субботы на воскресенье по Москве.

ЛОКАЦИЯ

Если три предыдущих турнира UFC прошли в городе Джексонсилл (штат Флорида), сейчас бои по правилам смешанны единоборств пройдут на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Поскольку ограничения, наложенные на спорт, постепенно ослабевают, можно предположить, что идея главы UFC Даны Уайта об острове, на котором будут проходить турниры, уже стала неактуальной. Однако пока именно на тем планируется титульный поединок россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алдо в легчайшем весе.

На арене UFC Apex планируется провести и следующий номерной турнира UFC 250, главным событием которого станет бой между бразильянкой Амандой Нунес и американкой Фелисией Спенсер.

Спортивная комиссия штата Невада единогласно утвердила новые протоколы, позволяющие проводить мероприятия без присутствия зрителей.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Как и обычно, турнир в полном объеме можно посмотреть на UFC ТВ (More.tv, Wink, «Ростелеком», «Триколор ТВ», VOKA). Первый бой должен начаться в 01:00 мск. Для всех остальных зрителей на помощь должен прийти телеканал «РЕН-ТВ», показавший три предыдущих турнира организации. Однако на данный официально телеканал эту информацию не подтвердил. Обычно эфиры на «РЕН-ТВ» начинались в 04:30 перед началом главных событий. Так что все самое интересное непременно попадало в трансляцию.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Главным событием ближайшего вечера UFC станет встреча бывшего чемпиона организации в полусреднем весе американца Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса. Вудли на данный момент занимает первое место в списке претендентов, а Бернс находится на шестой позиции в рейтинге.

Вудли провел четыре успешные защиты титула, но в марте прошлого года проиграл пояс Камару Усману в пятираундовом поединке и с тех пор в октагон не выходил, занявшись работой на телевидении и попробовав себя в качестве рэпера. Бернс идет на серии из пяти побед подряд. В том числе он нанес первое поражение в карьере россиянину Алексею Кунченко.

Примечательно, что Бернс провел в этой весовой категории только три поединка. Ранее он выступал в легком весе. И при этом бразилец победил Кунченко и исландца Гуннара Нельсона, согласившись выйти на бой на коротком уведомлении.

А период простоя Вудли составил целых 455 дней. И неизвестно, как это скажется на его форме.

КТО ФАВОРИТ

По мнению букмекеров, несмотря на внушительный простой фаворитом встречи является экс-чемпион. Коэффициент на его победу составляет 1.55. Победа его соперника оценивается коэффициентом 2.52.

Оба бойца являются мастерами высокого уровня по джиу-джитсу. Вудли – обладатель черного пояса, а Бернс – трехкратный чемпион мира. Обычно встречи соперников такого уровня проходят в непривычной для них стихии – в стойке. Именно так сложился недавний бой Алексея Олейника и Фабрисио Вердума.

В пользу Вудли говорит наличие пушечного удара. Также стоит отметить тот факт, что никто из бойцов не проигрывал болевым или удушающим приемом.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ?

Обязательным к просмотру является бой киргизки Антонины Шевченко и американки с армянскими корнями Кэтлин Чукагян.

В прошлом году Антонина неудачно выступила на турнире в Санкт-Петербурге. В очень конкурентном поединке она раздельным решением проиграла американке Роксанн Модаффери. Позже Шевченко закрыла поражение, «задушив» чешку Люси Пудилову.

Чукагян в последний раз выходила в октагон в феврале этого года. Тогда ее соперницей была Валентина Шевченко – младшая, но более успешная сестра Антонины и действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. Тот бой сложился для Кэтлин очень тяжело, и она проиграла техническим нокаутом в начале третьего раунда.

КТО ФАВОРИТ

Несмотря на то, что Чукагян сохранила первое место в списке претендентов, а Антонина занимает лишь 12-ю строчку, фаворитом является именно Шевченко. Букмекеры выставили коэффициент на ее победу 1.7. Успех американки оценивается коэффициентом 2.2.

Этот бой окажет большое влияние на будущее обеих спортсменок. Победа Кэтлин может принести ей вторую попытку взять титул, а успех Антонины поднимет ее в рейтинге на десять (!) позиций. Нас ждет очень конкурентный поединок.

Полный кард турнира UFC on ESPN 9:

Основные поединки

Полусредний вес: Тайрон Вудли (США, 19-4) – Гилберт Бернс (Бразилия, 18-3)

Тяжелый вес: Благой Иванов (Болгария, 18-3) – Аугусто Сакаи (Бразилия, 14-1)

Полусредний вес: Кевин Холланд (США, 17-5) – Дэниэл Родригес (США, 10-1)

Легкий вес: Рузвельт Робертс (США, 11-1) – Брок Уивер (США, 14-4)

Женщины, первый наилегчайший вес: Маккензи Дерн (США, 7-1) – Ханна Сайферс (США, 6-3)

Предварительные поединки:

Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян (США, 13-3) – Антонина Шевченко (Киргизия, 7-1)

Легкий вес: Билли Кварантилло (США, 13-2) – Спайк Карлайл (США, 8-1)

Полутяжелый вес: Джамаал Хилл (США, 4-0) – Клидсон Абреу (Бразилия, 12-4)

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США, 16-10) – Брэндон Ройвэл (США, 10-4)

Легчайший вес: Луис Смолка (США, 14-6) – Кейси Кенни (США, 11-2)

Полулегкий вес: Крис Гутьеррес (США, 13-4) – Винс Моралес (США, 8-4)