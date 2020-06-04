Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250

7 июня на арене UFC APEX в Лас-Вегасе пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В главном поединке шоу бразильянка Аманда Нуньес будет защищаться пояс в полулегком весе от посягательств канадки Фелиции Спенсер. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных противостояниях турнира.

Защитит ли Нуньес титул?

За последнее время Аманда Нуньес зачистила легчайший и полулегкий дивизионы и теперь считается лучшей девушкой в ММА за всю историю. Только подумайте, некогда не очень талантливая Аманда за последние пять лет одержала десять побед кряду, сокрушив Валентину Шевченко (дважды), Мишу Тейт, Ронду Роузи, Ракель Пеннингтон, Кристиан Жустино, Холли Холм и Жермейн де Рандами. Бразильянка показывает феноменальный результат и эксперты не верят в то, что 7 июня она потеряет титул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 1 Июн 2020 в 9:18 PDT

В любом случае, Аманде в поединке против канадки Фелиции Спенсер будет нелегко. Чемпионка женской лиги Invicta FC перебралась в UFC в 2019 году и уже успела провести три поединка. Сначала она победила Меган Андерсон сабмишеном в первом раунде, затем уступила единогласным решением судей Кристиан Жустино. Последний бой она провела в феврале нынешнего года на турнире UFC Fight Night 169, где победила Зару Фаирн дос Сантос техническим нокаутом в первом раунде.

Нуньес является фавориткой чемпионского боя. Скорее всего, бразильянка будет рубиться в стойке, избегая борьбы, так как Спенсер — очень хороший грэпплер.

Что еще посмотреть?

Стоит обратить внимание на двух молодых, но очень перспективных парней, который подерутся с ветеранами: на Чейза Хупера (20 лет) и Шона О»Мэлли (25 лет). Оба являются непобежденными. Их соперники Алекс Касерес и Эдди Вайнлэнд попробуют остановить молодых, но, шансов у них немного.

В главных поединках развернутся баталии в легчайшем весе. Пока Петр Ян готовится к бою против Жозе Алдо за вакантный титул в этом дивизионе, четыре других претендента на пояс будут оспаривать то, кто из них следующий подерется за трофей. Кори Сэндхаген сразится с Алджамьяном Стерлингом и победитель этой пары имеет больше всех шансов приблизиться к чемпиону. В другом бою экс-обладатель титула Коди Гарбрандт, который в последнее время потерял мотивацию и выступает на среднем уровне, встретится в октагоне с ветераном Рафаэлем Ассунсао.

Где будет трансляция турнира?

Российские общедоступные каналы транслировать шоу не будут. Все бои турнира можно посмотреть на канале UFC TB по подписке – она входит в состав нескольких онлайн-платформ. Первый бой турнира начнется в 01:00 по московскому времени. Поединок Нуньес и Спенсер назначен на 07:00.

Все бои турнира UFC

Ранние прелимы

1. Эван Данхэем (США, 18-8-1) — Герберт Бернс (Бразилия, 10-2)

2. Алонзо Мэнифилд (США, 9-0) — Девин Кларк (США, 11-4)

3. Жуссьер Формига (Бразилия, 23-7) — Алекс Перез (США, 23-5)

Прелимы

4. Чарльз Берд (США, 10-6) — Маки Питоло (США, 12-5)

5. Коди Стаманн (США, 18-2-1) — Брайан Келлехер (США, 21-10)

6. Ян Хейниш (США, 13-3) — Геральд Миршерт (США, 31-12)

7. Чейз Хупер (США, 9-0) — Алекс Касерес (США, 15-12)

Основной кард

8. Шон О»Мэлли (США, 11-0) — Эдди Вайнлэнд (США, 24-13-1)

9. Нейл Мэгни (США, 22-7) — Энтони Рокко Мартин (США, 17-5)

10. Кори Сэндхаген (США, 12-1) — Алджамьян Стерлинг (США, 18-3)

11. Коди Гарбрандт (США, 11-3) — Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 27-7)

Главный поединок

12. Аманда Нуньес (Бразилия, 19-4) — Фелиция Спенсер (США, 8-1). Бой за титул чемпионки UFC в полулегком весе