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Собрались в Лас-Вегасе грузин, узбек и казахстанка… В эти выходные пройдет турнир UFC
13 июня 09:10
автор: Ващенко Сергей

Собрались в Лас-Вегасе грузин, узбек и казахстанка… В эти выходные пройдет турнир UFC

В эти выходные в UFC дерутся представители Казахстана, Узбекистана и Грузии. А хедлайнерами шоу вновь станут девушки.

В воскресенье (14 июня) рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 10. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых боях бойцовского шоу.

Где пройдет турнир?

Ивент пройдет в многофункциональном комплексе UFC APEX в Лас-Вегасе, который был построен в прошлом году. Техническое оснащение комплекса позволяет организации продюсировать турниры дистанционно из любой точки мира и транслировать их в разрешении 4К. Прошлый ивент лиги UFC 250 проходил тоже тут и никаких проблем не возникло. Единственное, что смущает бойцов, так это то, что здесь октагон немного меньших размеров, нежели обычно.

Кто будет драться

Второй турнир кряду в главном поединке выступят девушки. Но если на турнире UFC 250 был статусный бой за титул чемпионки в полулегком весе, то в это воскресенье хедлайнерами шоу станут представительницы наилегчайшего веса, которые сразятся в рейтинговой схватке: Джессика Ай и Синтия Калвилло. В этом бою нет фаворитки, но большинство экспертов считают, что победу одержит Калвилло. Кстати, Ай будет лишена части гонорара за то, что не смогла уложиться в лимит весовой категории. Она превысила его на 200 граммов.

В рамках шоу проведут свои бои представители бывшего СССР.

Грузинский боец Мераб Двалишвили попробует одержать четвертую победу кряду в промоушене. Его оппонентом станет американец Густаво Лопез, который в UFC еще никогда не дрался.

Дебютирует в организации узбек таджикского происхождения Заррух Адашев. Почти всю свою карьеру он провел в профессиональном кикбоксинге, а в ММА выступает недавно. На его счету всего четыре поединка, в которых он одержал три победы. Ранее он выступал в организации Bellator.

Соперником по дебюту в UFC станет представитель США Тайсон Нэм, который очень хорошо знаком российским фанатам.

В 2017 и 2018 годах он выступал в лиге Fight Nights Global, где одержал несколько знаковых побед. Он смог нокаутировать экс-претендента на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинова, а также в ярком стиле одолел Ризвана Абуева. А в поединке против казахстанца Жалгаса Жумагулова все решило судейское решение, которое было не в пользу Нэма. В UFC Тайсон выступает пока неудовлетворительно — проиграл два поединка.

А больше всего фанаты ждут дебюта в октагоне представительницы Казахстана Марии Агаповой. Ей всего 23 года, но на ее счету уже девять поединков. Девушка могла оказаться в UFC в прошлом году, но уступила Трейси Кортез в отборочном турнире Даны Уайта. Однако, Агапова все-таки пробилась в сильнейшую лигу через женский промоушен Invicta FC, где одержала две победы, причем досрочно. В Лас-Вегасе она подерется с американкой Ханной Сайферс, для которой бой против Марии станет уже третьим в этом году. Она совсем недавно в мае билась против Маккензи Дерн и проиграла сабмишеном.

Где смотреть турнир

Российские общедоступные каналы транслировать шоу не будут. Все бои турнира можно посмотреть на канале UFC TB по подписке – она входит в состав нескольких онлайн-платформ. Первый бой турнира начнется в 01:00 по московскому времени. Поединок Ай и Калвилло назначен на 07:00.

Файткард турнира UFC on ESPN 10

Предварительные поединки

1. Энтони Айви (США, 8-2) — Кристиан Агилера (США, 13-6)

2. Тайсон Нэм (США, 18-11-1) — Заррух Адашев (Узбекистан, 3-1)

3. Джулия Авила (США, 7-1) — Джина Мазани (США, 6-3)

4. Мераб Двалишвили (Грузия, 10-4) — Густаво Лопез (США, 11-4)

5. Мария Агапова (Казахстан, 8-1) — Ханна Сайферс (США, 10-5)

Основные поединки

6. Джордан Эспиноза (США, 14-7) — Марк Де Ла Роса (США, 11-4)

7. Андре Фили (США, 20-7) — Чарльз Журден (Канада, 10-2)

8. Чарльз Роса (США, 12-4) — Кевин Агилар (США, 17-3)

9. Карл Роберсон (США, 9-2) — Марвин Веттори (Италия, 14-4-1)

Главный поединок турнира

10. Джессика Ай (США, 15-7) - Синтиа Калвилло (США, 8-1-1)

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