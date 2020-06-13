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Девушка дня. Синтия Калвилло – боец UFC
13 июня 09:43
автор: Ващенко Сергей

Девушка дня. Синтия Калвилло – боец UFC

32-летняя спортсменка в эти выходные дерется в главном поединке турнира UFC on ESPN 10.

Американка Синтия Калвилло начала выступать в ММА с 2012 года. Два года она дралась в любителях, а первый профессиональный поединок провела в августе 2016 года на турнире GKO 7. Тогда Калвилло победила техническим нокаутом во втором раунде Джессику Санчес-Бирч.

Одержав три победы, подписала контракт с UFC. Дебют в сильнейшей лиге мира состоялся в марте 2017 года: Калвилло в первом раунде заставила сдаться Аманду Купер.

Всего на счету Синтии десять поединков, в которых она одержала восемь побед при одном поражении и одной ничьей.

Последний раз она выходила в октагон в декабре прошлого года в рамках шоу UFC on ESPN 7. Схватка с Мариной Родригес завершилась вничью.

В эти выходные Калвилло сразится с Джессикой Ай в главном бою шоу в Лас-Вегасе.

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Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

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Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

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Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

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Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

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Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

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Публикация от Cynthia Calvillo (@cynthia.calvillo)

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