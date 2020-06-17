Октагон на пляже. Чем еще примечателен «Бойцовский остров» UFC?

К тому же эта локация очень удобна для российского зрителя с позиции часовых поясов. Разница с Москвой составляет лишь один час.

В целом, этот объект за считанные годы стал известен на весь мир и желающих посетить остров, на создание которого было затрачено 36 миллионов долларов, было немало и без турнира UFC.

Место действия – остров Яс, который находится в Абу-Даби. Это искусственный остров, на котором расположены различные центры развлечений. Здесь есть и гоночная трасса, принимавшая этапы Формулы-1, и тематический парк Феррари, и парк развлечений Warner Bros, и гольф-клубы, и водный парк, а также роскошные гостиницы и многое другое.

На днях стал известен полный кард турнира UFC 251, который состоится 12 июля. Сам турнир примечателен не только тем, что на нем пройдут сразу три чемпионских поединка, но тем, что бои пройдут на тропическом острове.

Что планирует Дана Уайт?

Босс UFC Дана Уайт – единственный в мире глава спортивной организации, который во время пандемии не впал в отчаяние, а моментально стал искать выходы из проблемы. UFC первым начал проводить спортивные состязания, и пока организация не столкнулась с проблемами из-за коронавируса. Все участники предыдущих шоу живы и здоровы.

Но пока что все турниры проходили на территории США, что осложняет доступ для иностранных спортсменов из-за карантинных мер. Две недели изоляции после перелета никто не отменял. Поэтому UFC нуждался в нейтральной территории.

Про уровень безопасности беспокоиться не стоит. С этим у UFC всегда полный порядок. На территории в 10 квадратных миль будут находиться только сами бойцы, их команды и сотрудники организации. Одновременно на территории будут находиться около 350 человек.

Самой главной фишкой турнира должен стать октагон, расположенный на пляже, рядом с морем. И на данный момент планируется целых четыре турнира на этой территории. Проект получился масштабным и дорогим, но он должен окупиться, потому что UFC деньги на ветер не бросает.

Кто выступит на ближайшем турнире?

Основное внимание российских зрителей будет приковано к поединку Петра Яна и бразильца Жозе Альдо. Причем даже иностранные специалисты говорят о безоговорочном преимуществе россиянина в данном противостоянии. Даже главный претендент на встречу с победителем этого боя Алджамейн Стерлинг несколько раз подчеркнул, что видит своим следующим соперником только Яна.

Но это будет лишь третий бой по значимости. А интрига в других поединках закручена куда серьезнее. Со-главным боем вечера назначен реванш между Максом Холлоуэем и Александром Волкановски. Холлоуэй имел серию из 13 побед подряд и владел титулом чемпиона в полулегком весе. Но в 2019 году Макс потерпел два поражения. Сначала он проиграл в Дастину Порье, дебютировав в легком весе, а затем защитил титул против Фрэнки Эдгара и проиграл пояс в декабре Волкановски. 28-летнему Холлоуэю необходимо доказывать свою состоятельность или его уже могут списать в ряды «отработанного материала», как это стало с другим бывшим чемпионом Тайроном Вудли.

Главным событием UFC 251 станет бой между нигерийцем Камару Усманом и бразильцем Гилбертом Бернсом. Чемпион против первого номера рейтинга претендентов. Именно Бернс поставил крест на карьере Вудли. И сделал это бразилец 30 мая. Имея на подготовку чуть более месяца (12 июля – дата проведения UFC 251), бразилец выйдет на куда более опасного соперника, что, конечно, вызывает опасения за форму Гилберта. Но пока и Усман не производит впечатления доминирующего чемпиона и, возможно, Бертс выбрал нужное время для встречи.

А уж место встречи итак войдет в историю.

UFC 251

ОСНОВНОЙ КАРД

Камару Усман (чемпион) – Гилберт Бернс (№1) – полусредний вес, бой за титул чемпиона организации

Александр Волкановски (чемпион) – Макс Холлоуэй – полулегкий вес, бой за титул чемпиона организации

Петр Ян (№3) – Жозе Альдо (№13) – легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации

Джессика Андраде (№1) – Роуз Намаюнас (№2) – женский минимальный вес

Аманда Рибас (№15) – Пейдж Ванзант – женский наилегчайший вес

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Педро Муньос – Фрэнки Эдгар

Волкан Оздемир – Иржи Прохазка

Леонардо Сантос – Роман Богатов

Тай Туйваса – Ярис Данхо

Макван Амирхани – Дэнни Генри

Кэрол Роза – Ванесса Мело

Жалгас Жумагулов – Раулиан Пайва