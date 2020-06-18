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Сергей Билостенный: Бой Волкова и Блейдса не пройдет всю дистанцию
18 июня 12:00
автор: Усачев Владислав

Сергей Билостенный: Бой Волкова и Блейдса не пройдет всю дистанцию

Бывший претендент на титул чемпиона ACB в тяжелом весе Сергей Билостенный оценил шансы Александра Волкова на победу в бою с Кертисом Блейдсом на турнире UFC on ESPN 11, который состоится 20 июня.

Напомним, что бой Волкова и Блейдса станет главным событием вечера, который пройдет на арене Apex в Лас-Вегасе.

«ВОЛКОВ В ФОРМЕ»

– Насколько полноценным получился нынешний тренировочный лагерь Волкова?
– Лагерь получился немного скомканным. Полноценных два-два с половиной месяца отпахать не вышло. Я не в курсе, насколько усердно Саша занимался дома. У меня условия были лучше. Я мог тренироваться утром и вечером. Саша делал беговую работу, техническую и силовую. В целом, мы сразу приступили к спаррингам в зале. Не было вводной недели, чтобы поработать над техникой или тактикой.

Я и Сергей Павлович были спарринг-партнерами Саши. Никакого спада в форме Александра я не заметил. Он был в форме. Волков сбавил в объеме, ушел вес. В крайний раз мы оба показали на весах 112 кг. Но скорость осталась при нем. Функционал и тайминг на высоком уровне.

Первые спарринги получились так себе. Все-таки два месяца никто из нас полноценно не тренировался. Но на вторых спаррингах Саша показал свои лучшие качества в полном объеме – ударную технику. На третьих спарринг-сессиях он начал хорошо защищаться от борьбы. Сережа у нас выступал за главного оппонента-борца.

Насколько я знаю, у Саши были бои, к которым он готовился за три недели. Ему это не впервой. Все будет супер.

– На пять раундов хватит?
– Я не думаю, что бой затянется на пять раундов. Мне еще интересно, насколько хорошие условия для тренировок были у Блейдса. Если он согласился, значит, все было нормально. Если взять аспект подготовки, оба бойца в равных условиях.

«ВОЛКОВ ГОТОВ НА ПЯТЬ РАУНДОВ»

– А если говорить про технику? Или иначе, чем может быть опасен Блейдс?
– В технике Александр наголову выше. Единственное, Кертис физически сильнее, но это не всегда прокатывает. У Блейдса нет природного чувства дистанции, с какого расстояния лучше ударить или начать атаку. Борьба у него хорошая. Бойцы примерно равные, но вряд ли бой продлиться пять раундов. А если продлится, выносливости у Саши точно хватит. Волков готовился на пять раундов.

Перед тем как Александр отправился в США, мы тренировались на спаррингах следующим образом: раунды длились по пять минут, мы с Сережей менялись по раундам, были свежими, а Саня не отдыхал. И его хватало на все пять раундов.

– Как оценили внутри коллектива бой Волкова с Грегом Харди?
– Все довольны. Главное победа. У нашего тренера Тараса Кияшко есть личные отношения с каждым из спортсменов. Многое не разглашается. Если тренер чем-то недоволен, он скажет об этом лично. И если он был чем-то недоволен, наверняка, он об этом сказала.

– На каких местах, по вашему мнению, должны находиться в рейтинге UFC Волков и Блейдс? (Волков занимает 7-ю строчку, Блейдс – 3-ю)
– Я бы переместил Волкова на пятое место, после Деррика Льюиса.

«ЯН БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ»

– Блейдс побеждал Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова. Насколько уместны сравнения этих бойцов с Волковым?
– Сравнения невозможны. Они трое абсолютно разные. И Саша стилистически не похож на других. Он высокий и выходец из школы каратэ. Он модифицировал и адаптировал свою технику под смешанные единоборства. За этим прикольно наблюдать. Олейник и Абдурахимов из другого направления.

– Какое впечатление у вас оставил бой Фрэнсиса Нганну с Жаирзиньо Розенстрайком?
– Я так понял, у Розенстрайка была заготовка «разбить» переднюю ногу соперника. Но он зациклился на этой тактике и не успел ее осуществить. Нганну пошел вперед и начал бить. Я не понимаю, почему никто не сближается с Фрэнсисом. У него огромные «рычаги». Я размышляю как боец, который является маленьким для своего веса. Моя цель всегда – это сближаться с соперником и бить его, поскольку у меня короткие «рычаги». Если ты меньше, нужно сближаться. Зачем стоять на дистанции? Не знаю, как кто бы поступил на месте соперника Нганну, но он сам доказал, что у него есть огромная ударная мощь.

– Каковы шансы Петра Яна стать чемпионом UFC в следующем месяце?
– Я уверен, что он станет чемпионом UFC. Я очень этого хочу и верю.

– А выбор Жозе Альдо в качестве соперника вас не удивил?
– Мне непонятно, каким был заход. У Альдо два последних боя – это поражения от Марлона Мораеса и Александра Волкановски. Либо организация UFC хочет, чтобы Альдо напоследок стрельнул, либо сторона Яна хочет, чтобы он сразу сделал две вещи – побил легенду и стал чемпионом. Альдо – крутой соперник, но сейчас время Яна и Петр бразильца переедет.

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