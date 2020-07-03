Великий тренер. Великий человек. Наставник. Отец. Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов

Первым эту печальную новость сообщил телеграм-канал Рамзана Кадырова. Абдулманап Магомедович несколько месяцев боролся с коронавирусом. 25 апреля он был госпитализирован с пневмонией, а 13 мая стало известно, что он находится в коме. Поначалу близкие Нурмагомедова отрицали тот факт, что у Абдулманапа есть вирус, но, к сожалению, эта гадость подорвала его иммунитет: появились проблемы с почками и сердцем. Неделю назад Хабиб об этом рассказал в эфире Первого канала. Когда стали появляться новости о том, что Нурмагомедов-старший потихоньку приходит в себя и болезнь отступает, неожиданно прогремела новость о смерти. Ему было всего 57 лет. Сообщается, что Абдулманап Магомедович перенес инсульт и инфаркт.
Он ушел слишком рано. Он мог воспитать еще не одного чемпиона. Но так сложилась жизнь. И сегодня весь мир соболезнует семье Хабиба.
В прошлом году Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо — 18 человек. Сейчас в UFC полно парней, которых он тренировал. Хабиб добился звания чемпиона, на подходе к титулу Ислам Махачев, скоро дебют у Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.
Мне повелось несколько раз брать интервью у папы Хабиба. Он никогда не отказывал в общении, даже если был сильно занят. Он никогда не уходил от провокационных, а иногда даже, глупых вопросов. Отвечал — прямо и честно. Как есть, так и говорил. С ним всегда было приятно общаться не только о смешанных единоборствах, но и на любые другие темы. Его авторитет чувствовался издалека. Его уважал каждый человек в Дагестане. Даже в свои 57 лет он мог дать фору любому своему воспитаннику в борьбе.
В спортивных и жизненных успехах Хабиба огромная заслуга Абдулманапа. Он с детства приучал сына к дисциплине и тренировкам. И когда в углу Хабиба находился отец, Орел становился в разы сильнее и мощнее, соперники просто не знали, что с ним делать. Абдулманап своим присутствием придавал ему сил и уверенности. Но так сложилось, что Нурмагомедов-старший наблюдал по телевизору, как его сын становился чемпионом UFC. Ему так и не дали визу в США. Поговаривают, что ему запретили посещать эту страну из-за того, что в своем время он ходил по арене с флагом России.
Абдулманап Нурмагомедов был великим тренером, наставником и воспитателем. Светлая память.
Абдулманап Магомедович будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Об этом сообщил глава села Ильяс Хазиев.