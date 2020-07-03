Великий тренер. Великий человек. Наставник. Отец. Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов

Первым эту печальную новость сообщил телеграм-канал Рамзана Кадырова. Абдулманап Магомедович несколько месяцев боролся с коронавирусом. 25 апреля он был госпитализирован с пневмонией, а 13 мая стало известно, что он находится в коме. Поначалу близкие Нурмагомедова отрицали тот факт, что у Абдулманапа есть вирус, но, к сожалению, эта гадость подорвала его иммунитет: появились проблемы с почками и сердцем. Неделю назад Хабиб об этом рассказал в эфире Первого канала. Когда стали появляться новости о том, что Нурмагомедов-старший потихоньку приходит в себя и болезнь отступает, неожиданно прогремела новость о смерти. Ему было всего 57 лет. Сообщается, что Абдулманап Магомедович перенес инсульт и инфаркт.

Он ушел слишком рано. Он мог воспитать еще не одного чемпиона. Но так сложилась жизнь. И сегодня весь мир соболезнует семье Хабиба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@fan_khabiba1) 3 Июл 2020 в 5:27 PDT

В прошлом году Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо — 18 человек. Сейчас в UFC полно парней, которых он тренировал. Хабиб добился звания чемпиона, на подходе к титулу Ислам Махачев, скоро дебют у Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.