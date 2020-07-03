ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Великий тренер. Великий человек. Наставник. Отец. Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов
03 июля 15:27
автор: Сергей Ващенко

Великий тренер. Великий человек. Наставник. Отец. Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов

3 июля СМИ взорвала новость о смерти отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Магомедович умер от осложнений после кровоизлияния в мозг и сепсиса.

Первым эту печальную новость сообщил телеграм-канал Рамзана Кадырова. Абдулманап Магомедович несколько месяцев боролся с коронавирусом. 25 апреля он был госпитализирован с пневмонией, а 13 мая стало известно, что он находится в коме. Поначалу близкие Нурмагомедова отрицали тот факт, что у Абдулманапа есть вирус, но, к сожалению, эта гадость подорвала его иммунитет: появились проблемы с почками и сердцем. Неделю назад Хабиб об этом рассказал в эфире Первого канала. Когда стали появляться новости о том, что Нурмагомедов-старший потихоньку приходит в себя и болезнь отступает, неожиданно прогремела новость о смерти. Ему было всего 57 лет. Сообщается, что Абдулманап Магомедович перенес инсульт и инфаркт.

Он ушел слишком рано. Он мог воспитать еще не одного чемпиона. Но так сложилась жизнь. И сегодня весь мир соболезнует семье Хабиба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@fan_khabiba1)

В прошлом году Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо — 18 человек. Сейчас в UFC полно парней, которых он тренировал. Хабиб добился звания чемпиона, на подходе к титулу Ислам Махачев, скоро дебют у Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.

Мне повелось несколько раз брать интервью у папы Хабиба. Он никогда не отказывал в общении, даже если был сильно занят. Он никогда не уходил от провокационных, а иногда даже, глупых вопросов. Отвечал — прямо и честно. Как есть, так и говорил. С ним всегда было приятно общаться не только о смешанных единоборствах, но и на любые другие темы. Его авторитет чувствовался издалека. Его уважал каждый человек в Дагестане. Даже в свои 57 лет он мог дать фору любому своему воспитаннику в борьбе.

В спортивных и жизненных успехах Хабиба огромная заслуга Абдулманапа. Он с детства приучал сына к дисциплине и тренировкам. И когда в углу Хабиба находился отец, Орел становился в разы сильнее и мощнее, соперники просто не знали, что с ним делать. Абдулманап своим присутствием придавал ему сил и уверенности. Но так сложилось, что Нурмагомедов-старший наблюдал по телевизору, как его сын становился чемпионом UFC. Ему так и не дали визу в США. Поговаривают, что ему запретили посещать эту страну из-за того, что в своем время он ходил по арене с флагом России.

Абдулманап Нурмагомедов был великим тренером, наставником и воспитателем. Светлая память.

Абдулманап Магомедович будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Об этом сообщил глава села Ильяс Хазиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от берзлой⚔️ (@sh.khayrulaew)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Jaguar Land Rover выпустят водородный автомобильДинамовцы полетели в Сочи оптимальным составомЧетверные Трусовой у Плющенко, Хабиб, «Ростов» и «Ливерпуль». Главные события июняЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мир
Великий тренер. Великий человек. Наставник. Отец. Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов
Великий тренер. Великий человек. Наставник. Отец. Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов
3 июля СМИ взорвала новость о смерти отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Магомедович умер от осложнений после кровоизлияния в мозг и сепсиса.
03.07.2020 15:27
ММА
автор: Сергей Ващенко
Чуда не случилось. Волков взял два раунда у Блейдса, но проиграл бой (видео)
Чуда не случилось. Волков взял два раунда у Блейдса, но проиграл бой (видео)
Российский тяжеловес Александр Волков не будет в следующем бою драться за титул чемпиона UFC. Он проиграл американцу Блейдсу в борьбе.
21.06.2020 06:30
ММА
автор: Сергей Ващенко
Волков может побить Блейдса при правильной тактике. Аналитический разбор предстоящего поединка
Волков может побить Блейдса при правильной тактике. Аналитический разбор предстоящего поединка
Есть мнение, что Александру Волкову не под силу справиться с Кертисом Блейдсом на турнире UFC. Но это не так. Объясняем, почему россиянин может победить.
20.06.2020 10:00
ММА
автор: Сергей Ващенко
«Драго» сразится с Блейдсом. Чего ждать от турнира UFC on ESPN 11
«Драго» сразится с Блейдсом. Чего ждать от турнира UFC on ESPN 11
«Советский спорт» о турнире UFC on ESPN 11, который пройдет в ночь с субботы на воскресенье.
19.06.2020 14:30
ММА
автор: Владислав Усачев
Сергей Билостенный: Бой Волкова и Блейдса не пройдет всю дистанцию
Сергей Билостенный: Бой Волкова и Блейдса не пройдет всю дистанцию
Бывший претендент на титул чемпиона ACB в тяжелом весе Сергей Билостенный оценил шансы Александра Волкова на победу в бою с Кертисом Блейдсом на турнире UFC on ESPN 11, который состоится 20 июня.
18.06.2020 12:00
ММА
автор: Владислав Усачев
Октагон на пляже. Чем еще примечателен «Бойцовский остров» UFC?
Октагон на пляже. Чем еще примечателен «Бойцовский остров» UFC?
«Советский спорт» о новом проекте президента UFC Даны Уайта.
17.06.2020 20:00
ММА
автор: Владислав Усачев
«Почему злой? Я с января не пил пиво». На UFC on ESPN 10 было много нокаутов (видео)
«Почему злой? Я с января не пил пиво». На UFC on ESPN 10 было много нокаутов (видео)
«Советский спорт» о турнире UFC, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье.
14.06.2020 07:30
ММА
автор: Владислав Усачев
Собрались в Лас-Вегасе грузин, узбек и казахстанка… В эти выходные пройдет турнир UFC
Собрались в Лас-Вегасе грузин, узбек и казахстанка… В эти выходные пройдет турнир UFC
В эти выходные в UFC дерутся представители Казахстана, Узбекистана и Грузии. А хедлайнерами шоу вновь станут девушки.
13.06.2020 09:00
ММА
автор: Сергей Ващенко
Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео)
Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео)
В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер.
07.06.2020 08:00
ММА
автор: Владислав Усачев
Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250
Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250
«Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе.
04.06.2020 18:30
ММА
автор: Сергей Ващенко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика