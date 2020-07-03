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«У нас, к сожалению, уже вторая такая невосполнимая потеря». Мамиашвили – о смерти Нурмагомедова
03 июля 18:09
автор: Юлия Григорьевская

«У нас, к сожалению, уже вторая такая невосполнимая потеря». Мамиашвили – о смерти Нурмагомедова

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили соболезнует родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

- У меня в голове не укладывается это известие, - признался Мамиашвили «Советскому спорту». - Человек полон энергии, каких-то надежд, возможностей все это реализовывать... Есть такая фраза – невосполнимая потеря. У нас в мире единоборств, к сожалению, уже вторая такая потеря. Не так давно ушел Магомед Алиомаров, который два года возглавлял женскую сборную по борьбе и добился радикальных изменений психологии спортсменок, что подтверждено результатами. Коронавирус тоже стоил ему жизни...

И сейчас второй тяжелейший удар... Нас ведь с Абдулманапом объединял не только спорт. У нас сложились очень теплые человеческие отношения. Человек он был отзывчивый, легкий на подъем. Он и в Казахстан с нами слетал на предолимпийский чемпионат мира, и женскую сборную согласился консультировать. Вольная борьба – это не глубоко его специализация. Тем не менее, пройдя серьезный путь, доведя того же Хабиба - а у него же не только Хабиб, но и другие ребята занимались, добивались успехов, - Абдулманап накопил колоссальный опыт, заработал уважение коллег и спортсменов. Он был открытым, доступным, готовым делиться всем, что у него есть, в первую очередь, этим самым опытом.

Не укладывается в голове, что приходится говорить об Абдулманапе в прошедшем времени... Мы все скорбим вместе с его родными и близкими. Конечно, для них это тяжелейший удар, и мы разделяем их горе. Таких профессионалов, как он, очень мало.

Михаил Мамиашвили

- Какое влияние Абдулманап Магомедович оказал на развитие ММА в России?
- Это долгий разговор. Что-то тут придумывать нет никакого смысла. Достаточно посмотреть востребованность, значимость, медийность его сына. Я не открою секрет, и это не только моя точка зрения, что основной вклад в становление Хабиба внес Абдулманап. Беззаветная вера Хабиба в отца ложилась на опыт и знания, профессиональную образованность Абдулманапа - это дало такой прекрасный результат в виде чемпионского титула.

- Тяжелая утрата может отразиться на карьере Хабиба, у которого в этом году предварительно запланирован поединок с Джастином Гэтжи?
- Не вы первые задаете этот вопрос. Могу сказать, что Хабиб – мужественный человек, верующий. Мы же все в руках Всевышнего. Хабибу и его родным нужна сейчас поддержка. И не просто человеческая поддержка. Мы всецело разделяем горечь этой утраты. Сейчас не время рассуждать о спорте.

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«У нас, к сожалению, уже вторая такая невосполнимая потеря». Мамиашвили – о смерти Нурмагомедова
«У нас, к сожалению, уже вторая такая невосполнимая потеря». Мамиашвили – о смерти Нурмагомедова
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