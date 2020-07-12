Александр Шлеменко: Петр Ян надолго останется чемпионом

– Насколько нынешняя спортивная форма Алдо отличилась от его идеального состояния? – Трудно сказать. Я не знаю, насколько хороша была его форма. Я не слишком внимательно следил за карьерой Алдо. Знал, что это хороший боец. Важна не форма Алдо, а состояние Пети, который был полностью готов.

– Было ли вам тревожно за Яна в какой-либо отрезок боя? – Прямо тревожно не было. Точно не сильно. Был момент, что наступило время, когда Петя либо проявит характер, покажет волевые качества, либо сломается. Этот момент был во втором раунде, когда он пропускал лоу-кики. Но я не сомневался. Просто приятно было посмотреть, что я оказался прав.

Мне кажется, что он был готов так, что его никто бы не смог остановить в этот день. Он приехал и вышел в октагон «умирать». Мы это видели. Он был готов идти до конца и без пояса Ян не ушел бы. Неважно, в какой форме был Алдо или кто-то еще, сегодня Петю нельзя было остановить.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ПЕТЯ НАКАЗАЛ СЕХУДО»

– Кто может составить Яну реальную конкуренцию в его дивизионе? Алджамейн Стерлинг, Марлон Мораес, Коди Гарбрандт или никто?

– Не берусь судить, но уверен, что Петя надолго останется чемпионом. Составить конкуренцию могут все. Смогут ли они победить, зависит от Яна и его формы. Насколько хорошо он подготовится к следующим боям, насколько он будет мотивированным и заряженным. Вот и все. Конкуренцию однозначно эти бойцы составить смогут, а победить – другой вопрос.

– Есть ли такой соперник, с которым вам бы хотелось увидеть Яна?

– Я бы хотел, чтобы Петя наказал Генри Сехудо.

– Кого бы вы назвали фаворитом в гипотетической встрече Яна и Сехудо?

– Конечно, Петра.

– Сехудо специально завершил карьеру, чтобы не встречаться с Яном?

– Нет. Он сделал грамотный ход. Он у него был выбор, драться сейчас и встретиться с Петей, а это риск проиграть и не заработать столько, сколько он хочет. Сехудо – хороший бизнесмен, он умеет себя продать. Он ушел неоспоримым чемпионом в двух весовых категориях. И я уверен, что его уход – временный. Сейчас новым чемпионом стал Петя, который готов драться еще и побеждать. Все захотят увидеть в итоге встречу Яна и Сехудо, и цена этого поединка увеличится в разы. Сехудо это понимает. Что он теряет? Либо он мог остаться активным и заработать те же самые день за три боя. Либо он мог стать неактивным и заработать эти же деньги за один бой. В данном случае время работает на него.

«Я НАЦЕЛЕН НА UFC»

– Какие бои этого вечера вам запомнились и чем?

– Посмотрел традиционно те бои, которые меня интересовали. Петин бой, бои других россиян. К сожалению, не попал в трансляцию бой Жалгаса Жумагулова. Еще был очень интересен Хорхе Масвидаль, который проиграл. Думаю, что на «коротком уведомлении» его подвела функционалка. Я за него сильно болел. Мне не нравится Камару Усман, его стиль, поэтому хотелось победы Масвидаля.

– И скажите пару слов о своих ближайших планах. Планируете продолжать переговоры с UFC, выступить на турнире RCC или где-нибудь еще?

– Если бы турнир RCC проводился, с удовольствием. Но сейчас сложно говорить. Индустрия только оживает после пандемии, и мы видим только турниры UFC. У них телевизионная сделка и они могут себе это позволить. Другие «игроки» не зашли на рынок.

– Еще АСА оживает.

– В этой лиге долгосрочные контракты. Я не рассматриваю такой вариант. Я нацелен на UFC. Bellator предлагал мне остаться на очень хороших условиях. Ни АСА, ни кто-то еще мне таких условий не предложил. Я сделал свой шаг. Переговоры менеджер ведет. Смотрим, думаем.